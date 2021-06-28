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NYT: главная угроза для Америки – сама Америка

28 июня 2021, 02:35  •  49 • Украина
New York Times о деградации Америки и утрате ею лидерских позиций в мире
«Америка вернулась» – так объявил президент Байден во время своего турне по Европе в июне. Но вернулась ли она на самом деле и готова ли снова стать лидером, задаётся вопросами газета New York Times. По мнению издания, в некоторых отношениях Соединённые Штаты не только отстают от других стран, но и скатываются в посредственность.
«Греки имеют более высокий средний балл у выпускников средней школы. Чилийцы живут дольше. Пятнадцатилетние подростки в России, Польше, Латвии и многих других странах лучше разбираются в математике, чем их американские сверстники, – возможно, это показатель того, какое положение страны мира будут занимать через одно или два поколения. Что касается, например, навыков чтения, то пятая часть 15-летних американских подростков не умеет читать на уровне, ожидаемом от 10-летних. Как эти миллионы американцев будут конкурировать в условиях глобализированной экономики?» – недоумевает The New York Times.
Автор статьи обозреватель издания и лауреат Пулитцеровской премии Николас Кристоф уверен: главная угроза для будущего Америки – это не Китай или Россия, главная угроза заключается в низкой эффективности любой деятельности в самой Америке.
Американцы же обманывают сами себя, когда повторяют мантру о «нации №1», а пока они это повторяют, Индекс социального прогресса (SPI) поставил США на 28-е место по показателям здоровья, безопасности и благополучия. А ещё Америка оказалась одной из всего лишь трёх стран (всего рассматривалось 163 страны), уровень благосостояния в которых стал ниже за прошедшие десять лет, напоминает NYT.
А в мировом рейтинге конкурентоспособности Лозаннского института управления (IMD) США оказались в этом году на десятом месте из 64 экономик мира. В аналогичном исследовании Всемирного банка Соединённые Штаты заняли 35-е место из 174 стран.
Учитывая всё вышесказанное, Джо Байден может сколько угодно говорить о том, что «мы вернулись», но цифры наглядно показывают – европейцы намного лучше справляются со многими проблемами, отмечает Николас Кристоф.
«Наши соперники, такие как Китай, могут сегодня рассматривать разрушение социальной среды Америки как признак её стратегической слабости. Страны с развивающейся экономикой, граждане которых начинают наслаждаться качеством жизни, которое становится всё ближе к американскому, становятся всё менее склонными выслушивать лекции от администрации США», – цитирует издание исполнительного директора Social Progress Imperative Майкла Грина.
По мнению автора, самые большие проблемы Америки – это те, которые она не может уничтожить с помощью ядерного оружия.
Тем не менее он уверен, что Соединённые Штаты до сих пор обладают огромной мощью, ведь военный бюджет страны больше, чем «военные бюджеты следующих после неё по этому показателю 10 стран, вместе взятых». Да и американские университеты не так уж плохи, утешает Кристоф. Вот только с американской демократией в последнее время возникли проблемы – она и раньше не была «блестящей моделью для всего мира», а сегодня эта модель изрядно растеряла весь свой блеск. Да и в сфере образования и детского развития США давно утратили своё лидерство, признаёт издание.
«Мы не можем контролировать, будет ли Китай строить больше авианосцев. Мы не можем удержать каждого российского хакера.
Но чтобы по-настоящему вернуть Америку, мы должны меньше беспокоиться о том, что делают в отношении нас другие, и больше о том, что мы сами делаем с собой», – подводит итог The New York Times.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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