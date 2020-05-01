NYT: Десятки тел разлагались в грузовиках. Сколько заражённых COVID-19 - загадка

Страшную находку обнаружили полицейские в Бруклине, после того как явились по жалобе местных жителей. Людей насторожил ужасно неприятный запах, исходящий от двух грузовиков, припаркованных возле похоронного бюро.

Как оказалось, у машин сломалась морозильная камера, потому и появилось зловоние. Внутри же полицейские обнаружили десятки тел, упакованных в мешки и уже начавших разлагаться.

Как пишет The New York Times, пока остаётся загадкой, сколько среди этих тел заражённых COVID-19.

Журналисты отмечают, что в Нью-Йорке больницы, кладбища, крематории и городские морги в последние недели "испытывали чрезвычайную напряжённость", а сложившуюся из-за пандемии коронавируса ситуацию называют "одним из худших массовых несчастных случаев, обрушившимся на Нью-Йорк со времён "испанки" столетней давности.

СМИ уточняет, что по меньшей мере 14 000 человек в городе погибли от COVID-19.