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NYT: Десятки тел разлагались в грузовиках. Сколько заражённых COVID-19 - загадка

01 мая 2020, 03:10  •  101 • В мире
The New York Times сообщает о страшной находке в Бруклине. Полиция после жалоб жителей на жуткий запах из двух грузовиков обнаружила внутри машин десятки разлагающихся тел. И сколько среди трупов заражённых COVID-19, пока остаётся загадкой.
Страшную находку обнаружили полицейские в Бруклине, после того как явились по жалобе местных жителей. Людей насторожил ужасно неприятный запах, исходящий от двух грузовиков, припаркованных возле похоронного бюро.
Как оказалось, у машин сломалась морозильная камера, потому и появилось зловоние. Внутри же полицейские обнаружили десятки тел, упакованных в мешки и уже начавших разлагаться.
Как пишет The New York Times, пока остаётся загадкой, сколько среди этих тел заражённых COVID-19.
Журналисты отмечают, что в Нью-Йорке больницы, кладбища, крематории и городские морги в последние недели "испытывали чрезвычайную напряжённость", а сложившуюся из-за пандемии коронавируса ситуацию называют "одним из худших массовых несчастных случаев, обрушившимся на Нью-Йорк со времён "испанки" столетней давности.
СМИ уточняет, что по меньшей мере 14 000 человек в городе погибли от COVID-19.

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