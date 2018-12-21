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Нянька для Порошенко: Песков рассказал какую роль выбрал себе Вашингтон на Украины
21 декабря 2018, 08:09 • 128 • В мире
«К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко», - рассуждает пресс-секретарь Дмитрий Песков о том, что в сложившейся ситуации Белому дому приходится поддерживать непопулярного украинского президента. США потратили много бюджета для установления нынешней власти в Незалежной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Первому каналу, что американские вложения в установление нынешнего режима на Украине сыграли с ними плохую шутку.
«К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции», - Песков объясняет ситуацию, в которой оказался Белый дом.
Речь идёт о государственном перевороте 2014 года на Украине, на который США потралили много средств. По словам представителя Кремля, теперь, чтобы как-то отбить прибыль от этого, Вашингтон вынужден продолжать поддержку украинского лидера. Стоит заметить, что делать это не очень просто, популярность Порошенко на Украине тает с каждым днём.
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