«Нужны универсальные корабли»: почему Россия не станет строить вертолётоносцы

Строительство вертолётоносцев не входит в планы оборонной промышленности России. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он подчеркнул, что вертолётоносцы «в чистом понимании этого слова» не разрабатываются. Ранее в ВМФ России заявляли, что после 2020 года начнётся строительство универсальных десантных кораблей. По мнению экспертов, российскому флоту необходимы более разносторонние военные средства. Строительство такого типа кораблей предусмотрено в Государственной программе вооружений (ГПВ) на 2018—2027 годы.

В Российской Федерации не намерены приступать к строительству собственных вертолётоносцев. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

«Вопросы, связанные со строительством авианосца для Военно-морского флота России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолётоносца могу точно сказать, что вертолётоносцев «в чистом понимании этого слова» строить не будут», — цитирует Мантурова агентство Интерфакс.

При этом глава ведомства отметил, что во флоте должны быть различные категории кораблей и судов, способные перевозить вертолёты. Так, по его мнению, вертолётное крыло обязательно должно находиться на авианосцах и на десантных кораблях в качестве средств высадки.

Планы строительства вертолётоносцев

В мае 2017 года занимавший на тот момент пост заместителя министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что первый вертолётоносец появится в России к 2022 году.

В июне 2018 года заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что проектирование и строительство универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) начнётся после 2020 года.

«Эти корабли будут, они предусмотрены программой кораблестроения и будут построены на втором этапе реализации этой программы, после 2020 года. Проектирование УДК начнётся после того, как мы выполним проектирование большого десантного корабля», — заметил Бурсук.

Большой десантный корабль «Иван Грен»

РИА Новости

© Игорь Зарембо

Отметим, что в начале года в России была принята Государственная программа вооружений (ГПВ) на 2018—2027 годы. Согласно заложенным в документ планам, для ВМФ России до 2025 года должно быть построено два вертолётоносца, оснащённых морскими вертолётами Ка-52К «Катран».

Между тем ранее Россия намеревалась закупить корабли типа «Мистраль» во Франции. Соглашение на поставку вертолётоносцев «Владивосток» и «Севастополь» было заключено в июне 2011 года. Однако контракт был разорван по инициативе Парижа в мае 2015 года из-за ситуации на востоке Украины. При этом российской стороне после разбирательств была выплачена компенсация в размере порядка €950 млн.

Позднее Франция продала «Мистрали» Египту, который также договорился с РФ о поставке вертолётов, изначально предназначавшихся под этот российский проект.

«Нужно найти нечто среднее»

Российский флот располагает кораблями, способными нести вертолёты. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, речь идёт о больших десантных и противолодочных кораблях, в арсенале которых есть один или два вертолёта.

«Понятное дело, что для выполнения современных задач не всегда этого достаточно. Особенно задач, например, по захвату прибрежного плацдарма, где нужна огневая поддержка морской пехоты, которая находится на берегу. Конечно там можно поддерживать её всякими артиллерийскими и другими комплексами, но вертолёты тоже играют немаловажную роль», — пояснил Леонков в беседе с RT.

Эксперт также прокомментировал необходимость строительства авианосца. Он подчеркнул, что создание и обслуживание такого типа кораблей достаточно затратно.

«Нужно найти нечто среднее, чтобы корабль был не хуже нашего единственного авианесущего тяжёлого крейсера «Адмирал Кузнецов», и в то же время не превратился в вертолётоносец типа «Мистраль». Скорее всего, это будет корабль, сочетающий качества обоих видов кораблей, который будет решать широкий спектр задач по обеспечению боевой живучести флота, когда он будет находиться вне действия наших береговых комплексов», — заметил Леонков.

В свою очередь, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский заметил, что в планы российской оборонной промышленности никогда и не входила задача по строительству «чистых» вертолётоносцев.

«Нам нужны в перспективе универсальные десантные корабли, которые могут высаживать десант на необорудованное побережье как с помощью плавающих десантно-высадочных средств, так и с помощью вертолётов, осуществляя так называемый охват по воздуху. Такие проекты нашими конструкторскими бюро разрабатываются, некоторые в виде макетов представляли на выставках. Может быть, увидим в виде макета какой-то из таких проектов на форуме «Армия-2018», — пояснил Мураховский в разговоре с RT.

Как отметил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев, решение об отказе от строительства вертолётоносцев правильное и своевременное. Он подчеркнул, что вертолёты используются для наступления, тогда как Россия разрабатывает и применяет комплексы оборонительного характера.

«Если строительство вертолётоносцев отменят, то это пойдёт на пользу промышленности России и развитию Вооружённых сил. Мне кажется, сегодня, с появлением в России высокоточного оружия, вертолётоносцы могут быть полностью им компенсированы», — цитирует Валуева РИА Новости.