«Нужны соответствующие условия»: Путин рассказал о перспективах продолжения двусторонних контактов с Трампом

Владимир Путин готов продолжать контакты с Дональдом Трампом, но для этого должны быть созданы условия. Об этом российский лидер заявил 27 июля на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Он также отметил, что встречи могут состояться как в Москве, так и в Вашингтоне, и напомнил, что у его американского коллеги уже есть официальное приглашение в столицу России. В Белом доме заявили, что также готовы к диалогу и ожидают визита Путина в Вашингтон после 1 января 2019 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что он, как и его американский коллега Дональд Трамп, готов к продолжению контактов, но для этого нужны соответствующие условия. По словам российского лидера, для проведения встречи он готов приехать в Вашингтон, если будут созданы условия для работы.

«У него (Дональда Трампа. — RT) есть желание проводить дальнейшие встречи. И я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие, чтобы они создавались. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам 10-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Глава государства положительно оценил все состоявшиеся ранее переговоры с Трампом, в том числе полноформатную встречу в Хельсинки. Кроме того, российский лидер отметил, что большим плюсом Трампа является стремление выполнять свои предвыборные обещания, данные избирателям. Путин также сообщил, что с главой Белого дома он будет пересекаться на различных международных площадках.

«В целом у нас будут контакты в ближайшее время, в том числе на площадках международных различных мероприятий, скажем, на «двадцатке» (G20). Есть ещё план возможных контактов на других международных форумах», — пояснил российский лидер.

О финансовых отношениях

Между тем Путин раскритиковал американские власти за ограничения на расчёты в долларах, потому что это подрывает доверие к основной резервной валюте. По его мнению, это стратегическая ошибка Вашингтона.

«Что касается наших американских партнёров и ограничений, которые они вводят, в том числе, в расчётах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка наших американских партнёров, потому что они подрывают тем самым доверие к доллару как к резервной валюте», — подчеркнул президент РФ.

При этом он заметил, что Россия не собирается делать «резких движений» в этом вопросе, но подчеркнул, что многие страны мира говорят о необходимости расширения возможностей мировых финансов, мировой экономики и создания новых резервных валют. По его словам, это связано с тем, что несколько лет назад нельзя было представить использование финансовых инструментов в политической борьбе.

«Мы должны минимизировать риски, мы же видим, что происходит с этими санкциями, с незаконными, по сути, ограничениями. Мы осознаём эти риски и стараемся их минимизировать», — пояснил российский лидер.

Напомним, 18 июня Минфин США сообщил, что Россия вышла из списка крупнейших стран по объёму вложений в американские гособлигации. Отмечалось, что в мае 2018 года объём российских инвестиций в казначейские ценные бумаги сократился до минимума 2007 года и достиг уровня $14,9 млрд.

К тому же в начале этой недели американские конгрессмены — сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес — заявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по усилению санкционного давления на РФ.

Белый Дом в Вашингтоне

AFP

О домыслах в СМИ

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что во время саммита в Хельсинки лидеры РФ и США обсуждали возможность проведения референдума в Донбассе о статусе региона, чтобы урегулировать конфликт, продолжающийся с 2014 года. С подобной инициативой якобы выступил Путин.

На пресс-конференции в ЮАР российский лидер отказался от спекуляций на эту тему. «Я пока воздержусь от комментариев, это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки», — пояснил Путин.

Отметим, что после саммита в Хельсинки в СМИ начала появляться непроверенная информация и о других темах, которые якобы обсуждали лидеры США и России. Так, косовское издание Gazeta Express со ссылкой на источники утверждало, что Трамп в ходе переговоров с Путиным согласился на обсуждавшиеся предложения о признании властями Сербии независимости Косова в обмен на территории.

В Министерстве иностранных дел РФ подобные «особые договорённости» назвали абсолютной дезинформацией, как и другие появившиеся в СМИ домыслы.

«Призываем информационное сообщество воздерживаться от откровенных спекуляций о наличии неких кулуарных договорённостей между Москвой и Вашингтоном. Не надо подыгрывать крайне опасной тенденции на расшатывание российско-американских отношений, от состояния которых в немалой степени зависит международная безопасность, равно как и нагнетать напряжённость в таком непростом регионе, как Балканы», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Новая встреча Путина и Трампа

Согласно последним данным, новая полноформатная встреча президентов РФ и США состоится не ранее 1 января 2019 года. Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. Он уточнил, что проведение мероприятия станет возможным, когда закончится расследование «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер.

«Глава Белого дома считает, что следующую двустороннюю встречу с президентом Путиным следует провести после того, как завершится связанная с Россией «охота на ведьм». Таким образом, мы договорились, что встреча состоится не раньше следующего года», — приводит слова Болтона пресс-служба Белого дома.

При этом ранее Трамп поручил своему помощнику организовать встречу осенью 2018 года в Вашингтоне.

Как считает американист, политолог Дмитрий Дробницкий, президенты РФ и США в ходе встречи в Хельсинки осознали, что имеют взаимопонимание и могут решать проблемы, хоть и не достигли на саммите каких-то серьёзных договорённостей.

«Мы ждали этого саммита полтора года. Очевидно, что Трамп уже отжал себе какое-то количество кислорода. В принципе этот, саммит сложно было себе представить»

«Мы помним, как бывший советник его по нацбезопасности Герберт Макмастер оставил ему большими буквами записку «не поздравлять» — когда прошли выборы российского президента, не поздравлять Путина с победой. И Трамп не послушался. Как известно, Макмастер был уволен, заменён на Джона Болтона. Очевидно, что Республиканская партия нуждается в Дональде Трампе, особенно перед промежуточными выборами. Поэтому он гораздо более уверенно сейчас себя чувствует в Вашингтоне, чем год назад или даже полгода назад», — подчеркнул аналитик.

При этом он считает, что возможность проведения второй встречи во многом будет зависеть от итогов внутриполитической борьбы в США. По его словам, очевидно, что сопротивление сближению с Россией в вашингтонском политическом истеблишменте достаточно велико.

«Понятно, что такого рода встречи проводить нужно. Другое дело, что делается всё возможное, чтобы не допустить такого рода сближения, потому что оно является очень знаковым для тех изменений в мире, которые олицетворяет собой новый американский президент: начиная от объявления Трампа «предателем» и заканчивая явно подгаданным под саммит в Хельсинки арестом российской гражданской активистки Марии Бутиной. Поэтому на самом деле очень многое действительно будет зависеть от того, какие условия будут складываться в США, как пройдут промежуточные выборы в конгресс, как сам Трамп будет бороться со своим «вашингтонским болотом», как он его называл», — пояснил Дробницкий в беседе с RT.

Добавим, что в Соединённых Штатах уже отреагировали на слова Путина о готовности провести встречу в Москве или Вашингтоне. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп также готов к обоим вариантам.

«Президент Трамп с нетерпением ожидает визит президента Путина в Вашингтон после первого числа (2019) года, и он открыт к возможности посещения Москвы после получения официального приглашения», — заявила Сандерс.