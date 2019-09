«Нужны результаты со стороны Киева»: почему в США призвали расследовать заморозку военной помощи Украине • 28 • Украина Сенаторы-демократы потребовали у Пентагона расследовать заморозку военной помощи Украине. Об этом они заявили на фоне политического скандала из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который может грозить американскому лидеру импичментом. Сам президент США говорит, что будет и дальше тормозить выделение средств Киеву, пока более значительный вклад в помощь Украине не сделают страны ЕС. Эксперты считают, что вопрос выделения средств Киеву стал предметом внутриполитической борьбы в США. Белый дом Reuters © Kevin Lamarque Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине. Об этом сообщает издание The Hill. С инициативой выступил сенатор Ричард Дурбин, который направил письмо генеральному инспектору Пентагона Гленну Файну. В нём сенатор-демократ указывает, что «задержка, похоже, препятствует уставному обязательству министерства предоставлять Украине помощь в сфере безопасности в критический момент». Сенатор добавляет, что подобная ситуация «вызывает серьёзные вопросы о том, не были ли сотрудники Министерства обороны вовлечены в какую-либо схему, нацеленную на политического оппонента», намекая на якобы политически мотивированную причину заморозки помощи со стороны администрации Трампа. «В результате крайне важно, чтобы ваше управление провело тщательный анализ потенциальной роли Министерства обороны в этих обвинениях и своевременно представило ваши выводы комитетам конгресса по обороне», — приводит The Hill текст письма Дурбина. Эксперты отмечают, что призыв к расследованию прозвучал на фоне разворачивающегося в США скандала, вызванного разговором между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Нынешняя Украина находится на периферии интересов Вашингтона, и обе политические партии в США сейчас используют её исключительно в контексте своих внутриполитических целей, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. «Скорее всего, демократы будут говорить о том, что задержка помощи в очередной раз помогает России развязать руки на украинском направлении. Будут говорить, что Киеву необходима американская помощь, и о том, что Трамп заморозил помощь Украине, потому что Зеленский не предоставил компромата на сына Байдена. В любом случае мы увидим обвинения со стороны демократов и таких американских мейнстримных СМИ, как The Washington Post, CNN», — отметил эксперт в разговоре с RT. Напомним, Трамп сначала заморозил выделение помощи Украине по линии Пентагона ($250 млн) и Госдепа (около $140 млн), но после разговора с Зеленским поменял своё решение, и Пентагон возобновил передачу денег в начале сентября. Всего же с 2014 года, после госпереворота на Украине, США предоставили Киеву военную помощь на общую сумму в $1,5 млрд, отмечает Reuters. Объёмы выделяемых ассигнований только возросли после того, как президентское кресло занял Дональд Трамп. Также при администрации Трампа американская сторона начала поставку на Украину противотанковых ракет Javelin — речь о них тоже шла в преданном огласке телефонном разговоре между Трампом и Зеленским. На паузе Однако, как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, администрация Дональда Трампа всё же планирует задержать часть средств из $250 млн, предназначенных в качестве ежегодной военной помощи для Украины. Владимир Зеленский и Дональд Трамп

© Jonathan Ernst Чиновники утверждают, что к 30 сентября администрация Трампа хочет исключить $30 млн из бюджетных расходов. Они не стали комментировать, связана ли эта задержка с предыдущим распоряжением президента США заморозить помощь Украине. Ранее Белый дом заявил, что изучает вопрос о целесообразности предоставления Украине ежегодной военной помощи в размере $250 млн. При этом конгресс США уже одобрил выделение этих средств на 2019 год, как и другие программы помощи Украине. Напомним, что вопрос выделения военной помощи Украине стал частью внутриполитического скандала в США. Оппоненты Дональда Трампа из Демократической партии обвиняют президента в том, что он заморозил средства, предназначенные Украине, чтобы принудить Киев начать антикоррупционное расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Байден — наиболее вероятный противник Трампа на предстоящих президентских выборах 2020 года. По словам заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, Трамп давно планировал поднять украинский вопрос как возможность дискредитировать Джо Байдена. «Для Трампа сейчас главное, чтобы украинский вопрос просто присутствовал в СМИ, потому что тем самым он сможет нанести удар по одному из своих ключевых оппонентов на президентских выборах 2020 года», — считает эксперт. Пустые траты Несмотря на скандал вокруг Украины, который дал демократам повод для запуска процедуры импичмента, 24 сентября Трамп заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН, что и дальше будет тормозить выделение военной помощи Киеву. Он добавил, что такая политика будет сохраняться, пока более весомое участие в помощи Украине не начнёт принимать Евросоюз. Украинские военнослужащие

© Valentyn Ogirenko «Они не делают этого. Только Соединённые Штаты. Мы вкладываем большую часть денег, и я спрашиваю: с какой стати?» — сказал Трамп. Эту же претензию американский лидер озвучивал и ранее, во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. «Мы тратим так много денег — на Украину и не только. Почему Германия не тратит больше денег? Почему этого не делает Франция? Почему другие страны Европы не оказывают Украине более весомую помощь? Почему это всегда делают США? Я говорю об этом с самого начала. Мне не нравится, что этим занимаемся только мы», — отметил Дональд Трамп. Однако в Евросоюзе с оценкой президента США не согласны. Так, представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным. «Поддержка Украины Европейским союзом в течение последних пяти лет была беспрецедентной и последовательной», — цитирует слова европейского дипломата издание Politico. По её словам, Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине. О своём вкладе в дело финансовой помощи Украине напомнили и в Германии. Так, издание Der Spiegel выпустило материал, в котором сообщало, что ФРГ с 2014 выделила Киеву €1,4 млрд. В нём отмечается, что только в рамках сотрудничества в целях содействия развитию Украины Берлин потратил с 2014 года €544 млн. Ещё €110 млн было выделено в качестве гуманитарной помощи, также Киев получил кредит на €500 млн, ещё €25 млн были предоставлены на меры по стабилизации ситуации в стране, также около €200 млн были переданы Украине по каналам ЕС. В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Так как США при Трампе не очень активно занимаются украинским направлением, страны ЕС также не знают, какие действия требуются от них, считает Андрей Сидоров. «На мой взгляд, европейские страны потеряли ориентир. Раньше ЕС чётко шёл за США, но, как только американцы свернули в сторону, Брюссель уже не знает, что ему делать дальше», — отметил эксперт. При этом, по словам Сидорова, в результате последних выборов в Европарламент пришло новое руководство, ещё более проамериканское, нежели предшествующее. «Если Трамп действительно в рамках НАТО поставит вопрос о помощи Украине, то, думаю, там найдётся много участников, которые будут согласны с его требованиями», — пояснил Андрей Сидоров. Европейцы могут выделить больше денег Украине, только если та по-настоящему сделает конкретные шаги в контексте реализации Минских соглашений и важных государственных реформ, отметил Никита Данюк. «Сомневаюсь, что у Украины это получится, поскольку любое европейское давление на Киев в контексте того, что он должен соблюдать Минские соглашения, будет разбиваться о позиции США, в том числе и Курта Волкера, который заинтересован в том, чтобы конфликт на востоке Украины продолжался», — пояснил эксперт. По словам Данюка, Европа не хочет становиться основным донором для Украины, учитывая низкий результат по итогам взаимодействия с администрацией Петра Порошенко, когда Киеву выделялась помощь и по линии разных международных организаций, и в виде кредитных траншей. «Думаю, Европа теперь вряд ли выделит какие-то серьёзные суммы без значимых результатов со стороны Киева», — заключил Никита Данюк. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





