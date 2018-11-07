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«Нужны понятные, прозрачные процедуры»: Путин вступился за дольщиков
07 ноября 2018, 17:24 • 60 • Политика
Президент России Владимир Путин во время беседы с руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком предложил уйти от рисков долевого строительства, пояснив, что нужны понятные, прозрачные процедуры.
Тема строительства в стране стала ключевой во время разговора между президентом России Владимиром Путиным и руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком. Глава государства обратил особое внимание на проблему дольщиков, вступившись за них и предложив отказаться от рискованных схем и перейти «к современным рыночным способам регулирования в этой сфере» - «понятным, прозрачным процедурам».
Саму тему строительства Путин назвал чрезвычайно важной как для экономики страны в целом, так и для жителей.
«Чрезвычайно важная вещь, очень тонкая и чрезвычайно чувствительная и для экономики в целом, и для строительной отрасли в частности, и для людей, - подчеркнул глава государства. - Нам нужно добиться того, чтобы у нас не было серьезных сбоев в объемах строительства».
Эту задачу он обозначил как первостепенную.
Что касается долевого строительства, то он обратил внимание собеседника на один очевидный факт: сегодня это риск для граждан, и задача государства - обеспечить безусловные интересы граждан, оказать поддержку.
Путин подчеркнул, что люди «не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства».
«Нам нужно от этого уходить и переходить, безусловно, к современным рыночным способам регулирования в этой сфере, - считает глава государства. - Здесь нужны понятные, прозрачные процедуры».
Президент отметил, что это еще предстоит обсудить с правительством, но он сам «настроен именно на такую совместную работу».
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