«Нужны опытные русофобы»: что стоит за назначением ястреба Джона Болтона на пост советника Трампа

Дональд Трамп объявил об отставке своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Его место займёт бывший представитель США при ООН Джон Болтон. Новый советник главы Белого дома известен крайне агрессивной риторикой. Он выступает за сдерживание России и Китая, выход из ядерной сделки с Ираном и нанесение удара по КНДР. Однако ранее Трамп заявил о намерении вести переговоры с Москвой, которую Болтон считает противником Вашингтона. Как кадровые перестановки в команде американского президента скажутся на внешней политике США — разбирался RT.

Отношения не сложились

В пятницу, 23 марта, президент США Дональд Трамп в Twitter анонсировал отставку советника по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера.

«Я рад объявить, что с 9 апреля 2018 года Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я благодарен генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом», — подчеркнул американский лидер.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

Слухи об отставке Макмастера ходили давно. В утечках, поступавших в прессу, сообщалось о многочисленных разногласиях между генералом и президентом. В частности, как отмечает Reuters, Макмастер якобы настаивал на более плотном взаимодействии с союзниками США по НАТО, тогда как сам Трамп выступал за изоляционистскую политику. 18 февраля 2018 года Трамп в Twitter позволил публичную критику в адрес советника, после того как тот, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года «абсолютно доказано».

«Генерал Макмастер забыл сказать, что русские не повлияли на результаты выборов 2016 года и не поменяли их и что единственный сговор, который был, — между Россией и продажной Х., Национальным комитетом демократической партии и демократами», — написал в Twitter Трамп.

Последним конфликтом между Макмастером и Трампом, по версии The Washington Post, стала записка, подготовленная накануне его звонка российскому президенту Владимиру Путину 20 марта 2018 года. В ней американского лидера якобы просили не поздравлять его российского коллегу с переизбранием на пост главы государства, но Трамп поступил вопреки совету.

Телеканал NBC News, в свою очередь, в начале марта 2018 года сообщал о конфликте между Гербертом Макмастером и двумя другими генералами в администрации Трампа — министром обороны Джеймсом Мэттисом и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Другие СМИ отмечали высокомерную манеру поведения Макмастера, ставшую причиной многочисленных внутренних коллизий в команде Трампа.

«У Макмастера отношения с Трампом, как и у Рекса Тиллерсона, не сложились, — отметил в интервью RT ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич. — Дональд Трамп в частных беседах говорил, что Макмастер — зануда. Вместо него Трамп выбрал Джона Болтона — представителя неоконсервативного крыла американского внешнеполитического истеблишмента, известного ястреба».

«Приглашение к войне»

Джон Болтон давно в обойме Трампа. Так, ещё в конце 2016 года он был одним из претендентов на пост государственного секретаря, пока президент не остановил свой выбор на Рексе Тиллерсоне. Болтон — член неоконсервативного Американского института предпринимательства, он возглавляет собственный аналитический центр John Bolton Super PAC.

«Этот человек — серый кардинал Белого дома, он способен влиять на очень многих высокопоставленных чиновников. В то же время он всегда показывал свою преданность руководству», — отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

Бывший представитель США при ООН в 2005—2006 годах, Болтон известен своей жёсткой позицией по многим внешнеполитическим вопросам. Так, он — один из немногих американских политиков, которые до сих пор продолжают оправдывать вторжение в Ирак в 2003 году. Кроме того, в 2007 году Болтон выступал за военную операцию против Ирана, а сейчас является ярым сторонником выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года («ядерной сделки»). В 2017 году в серии нескольких интервью американским СМИ он последовательно выступал за превентивный удар по КНДР.

«Болтон — это приглашение к войне, возможно, ядерной войне, — написал в своём Twitter бывший член команды Джорджа Буша — младшего Ричард Пейнтер. —Он самый опасный человек из тех, кто будет работать в данной администрации».

Bolton is an invitation to war, perhaps nuclear war. He is the most dangerous man to serve in this administration to date, and he is in a position where it could be easy for him to cause a war.



John Bolton completes Trump’s America first goals https://t.co/dk3KPi2YF7 — Richard W. Painter (@RWPUSA) 23 марта 2018 г.

В 2002 году, когда Джон Болтон занимал пост заместителя госсекретаря по контролю за вооружениями, он обвинял Кубу в распространении биологического оружия. После его ухода с государственных постов выяснилось, как писала в 2005 году газета The Washington Times, что новый советник Трампа часто скрывал важную информацию от своего начальства, если она противоречила его взглядам, или пытался исказить доклады разведки в выгодную ему сторону. В частности, это проявилось в истории с кубинским биологическим оружием, которое так и не было найдено.

В 2011 году Болтон выступал в Брюсселе на форуме «Организации моджахедов иранского народа», которая в то время считалась в США террористической. Официальный Тегеран признаёт её таковой и по сей день.

Также новый советник Трампа — последовательный сторонник смены режима в Сирии и основатель общественной организации «Инициатива друзей Израиля».

Болтон поддерживал проведение референдума о независимости Иракского Курдистана в 2017 году и обвинял президента Турции Реджепа Эрдогана в «диктаторском подходе» к управлению.

В отношении КНР Болтон призывает покончить с политикой одного Китая и развивать связи с Тайванем.

«Мы должны ожидать более конфронтационного подхода к Китаю, — цитирует South China Morning Post Абрахама Денмарка, высокопоставленного сотрудника Пентагона при Обаме. — Торговая война может быть началом более широкого геополитического соперничества».

В то же время новый назначенец Трампа в 2015 году поддерживал выход Великобритании из ЕС, а в 2016-м заявил, что планы ЕС по созданию собственных вооружённых сил — «кинжал, направленный в сердце НАТО». Бывший помощник госсекретаря США Филип Кроули, комментируя новое назначение, вспомнил, что в 2016 году европейские дипломаты, ожидая решения Трампа по новому госсекретарю, не могли заснуть, надеясь, что это будет кто угодно, только не Джон Болтон.

«Россия — противник»

Болтон выступает за сдерживание России.

«США должны признать, что Иран и Россия — противники, а не союзники», — отмечал он в статье для The Wall Street Journal в июне 2017 года.

По словам экс-посла США в ООН, Россия стремится к доминированию на Ближнем Востоке, чему должны противодействовать Соединённые Штаты.

20 марта 2018 года в своём Twitter Болтон обвинил Кремль во вмешательстве в российские выборы.

«Недавние президентские выборы в России дали шанс Путину попрактиковаться в технологиях предвыборного вмешательства на своих собственных выборах, чтобы лучше делать это где-нибудь ещё, — заявил Болтон. — Нам нужна долгосрочная стратегия в отношении таких стран, как Россия и Китай, где правители будут долго пребывать на своих постах».

Ранее Болтон призывал НАТО дать ответ на отравление агента британской разведки Сергея Скрипаля в Великобритании, в котором Лондон обвинил Россию, выступал за выход США из договора СНВ-3, называл антироссийские санкции «недостаточными», а «вмешательство в выборы» — поводом для войны. В то же время Джон Болтон защищал в СМИ решение Трампа позвонить 20 марта 2018 года Путину.

«Последний раунд назначений в администрации Трампа: назначение Майкла Помпео главой Госдепартамента, назначение Джины Хэспел, бывшего руководителя секретной тюрьмы США «Кошачий глаз» в Таиланде, директором ЦРУ и назначение Джона Болтона — одного из самых жёстких проводников американской внешней политики — советником по национальной безопасности говорит об общем ужесточении американского внешнеполитического курса как на российском, так и на иранском направлении», — отмечает Олевич.

Принуждение к переговорам

По словам Олевича, Джон Болтон — «больший ястреб, чем сам Джон Маккейн», известный крайне негативным отношением к России. Неоконсервативное издание The Weekly Standart отмечает, что новый советник Трампа более скептично настроен по отношению к России, чем сам президент США, недавно заявивший о возможности скорой встречи с Владимиром Путиным.

«В администрации появляется целое русофобское крыло, но это делается не против России, а, скорее всего, для того, чтобы показать конгрессу, что Трамп встал в их фарватер», — утверждает Судаков.

Конгресс США

Reuters

По его словам, новые назначения призваны обозначить видимость жёсткой политики в отношении Москвы, тогда как реально жёстких мер Вашингтон до сих пор не принял.

В то же время Трампу нужны лояльные и жёсткие переговорщики, способные отстаивать позиции США и защищённые своей русофобией от критики конгресса.

«Есть понимание того, что Россия, обладая новыми образцами оружия, принуждает США садиться за стол переговоров. Чтобы качественно вести диалог с Россией, которая сумела обогнать Америку по целому ряду вооружений, нужны как раз опытные русофобы, люди в возрасте 70+, которые имеют за плечами огромнейшую политическую карьеру, — отмечает Судаков. — На эту позицию вызывают господина Болтона, чтобы совместить дипломатический курс с военным».