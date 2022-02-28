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Нужны люди сымитировать взрывы: как укронацисты вкидывают фейки о военных РФ

28 февраля 2022, 19:45  •  207 • Украина


В ответ на желание РФ защитить жителей Донбасса Киев решил пойти по стопам «Белых касок». Последние устроили немало шума за счет постановочных жертв в Сирии. В Telegram-каналах активно предупреждают людей, что украинские фейкометчики собирают народ для вбросов о «русской агрессии». А позднее эти видеоролики преспокойно будут транслировать крупнейшие мировые платформы – YouTube, Facebook и другие.

Вот такие сообщения сейчас публикуются на каналах «подработки». Некто набирает как военных для интервью, так и простой люд.

К сожалению, в XXI веке информационная война дошла до таких масштабов, что трудно поверить в материалы даже широко известных СМИ. Но как только дело доходит до вооруженных конфликтов – жди море провокаций и подставных скандалов. В ситуации с Украиной абсолютно такая же история.

Так, прокиевские ТГ-каналы активно распространяют вбросы о «массовых жертвах» из-за спецоперации. Якобы российские военные атакуют города, убивают мирное население. В Минобороны РФ уже опровергли лживые слухи. Самый яркий из них – это видеоролик с девочкой, которая просит наших солдат уйти.

Этот пост набрал в Twitter более 2 тысяч лайков и 700 с копейками ретвитов. Если бы интернет-пользователи не поленились проверить видео, то они узнали бы, что ему уже много лет. В реальности эту девочку в 2012 году. Да и посмотрите на кадры: сейчас на дворе только конец зимы, а тут показали лето, девочка легко одета.

На просторах Сети огромное количество подобных фейков, созданных только для одного – показать любимую Западом «российскую агрессию». Однако на деле ситуация совсем иная. В столь нелегкое для нас время остается только уповать на благоразумие людей, которым предлагают такого рода подработку. Тиражировать подобные вбросы – это, в первую очередь, врать самому себе. В конечном итоге правда вылезет наружу также, как и эта история с девочкой.

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