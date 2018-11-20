«Нужны эффективные, но нерасточительные решения»: Путин о том, как победить НАТО

Путин констатировал ухудшение обстановки в ряде регионов мира и призвал усилить армию и флот без вступления в милитаристскую гонку с НАТО. «Нужны эффективные, но нерасточительные решения», - сказал президент.

Президент России Владимир Путин считает, что в условиях непростой обстановки в мире стране необходимо развивать армию и флот, при этом не допуская втягивания в гонку вооружений. Заявление главы государства прозвучало на совещании по военной тематике.

Путин подчеркнул, что обстановка на планете далека от стабильной, а в ряде регионов она ещё и ухудшилась.

В частности, речь идёт о Ближнем Востоке, Афганистане и Корейском полуострове. Кроме того, военный блок НАТО продолжает наращивать боевой потенциал, что ставит под вопрос будущее основополагающих договоренностей по поводу контроля над вооружениями.

В таких условиях, отметил президент России, важно не дать втянуть страну в гонку вооружений. Необходимы гибкие и нерасточительные, но эффективные решения, которые позволят нейтрализовать потенциальные угрозы, подчеркнул Путин.

«Результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать», - заключил глава государства.

Кроме того, в ходе заседания по ОПК президент России Владимир Путин заявил, что решение США об одностороннем выходе из Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности не останется без ответа России.

«Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответов нашей страны», — заявил Путин в ходе совещания с руководством Минобороны.

Российский лидер указал, что намерение американской стороны о срыве ДРСМД не может и не останется без ответного шага со стороны Москвы.