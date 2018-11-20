Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Столтенберг отказался говорить о шансах Белоруссии вступить в НАТО
Политическая турбулентность: сможет ли Израиль преодолеть правительственный криз...
«Системный организатор действий»: Весельницкая — о возбуждении нового дела проти...
«Искажённая информация о ситуации»: в России оценили заявления о советах США уст...
Главная / Политика

«Нужны эффективные, но нерасточительные решения»: Путин о том, как победить НАТО

20 ноября 2018, 01:09  •  40 • Политика
Путин констатировал ухудшение обстановки в ряде регионов мира и призвал усилить армию и флот без вступления в милитаристскую гонку с НАТО. «Нужны эффективные, но нерасточительные решения», - сказал президент.
Президент России Владимир Путин считает, что в условиях непростой обстановки в мире стране необходимо развивать армию и флот, при этом не допуская втягивания в гонку вооружений. Заявление главы государства прозвучало на совещании по военной тематике.
Путин подчеркнул, что обстановка на планете далека от стабильной, а в ряде регионов она ещё и ухудшилась.
В частности, речь идёт о Ближнем Востоке, Афганистане и Корейском полуострове. Кроме того, военный блок НАТО продолжает наращивать боевой потенциал, что ставит под вопрос будущее основополагающих договоренностей по поводу контроля над вооружениями.
В таких условиях, отметил президент России, важно не дать втянуть страну в гонку вооружений. Необходимы гибкие и нерасточительные, но эффективные решения, которые позволят нейтрализовать потенциальные угрозы, подчеркнул Путин.
«Результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать», - заключил глава государства.
Кроме того, в ходе заседания по ОПК президент России Владимир Путин заявил, что решение США об одностороннем выходе из Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности не останется без ответа России.
«Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответов нашей страны», — заявил Путин в ходе совещания с руководством Минобороны.
Российский лидер указал, что намерение американской стороны о срыве ДРСМД не может и не останется без ответного шага со стороны Москвы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

40
Источник
Похожие новости
19 ноября 2018, 05:39
От ядерной войны до искусственного интеллекта: Эксперты назвали 9 главных угроз человечеству
20 ноября 2018, 01:09
«Нужны эффективные, но нерасточительные решения»: Путин о том, как победить НАТО
19 ноября 2018, 02:24
Патриарх Кирилл выразил соболезнования родственникам жертв пожаров в Калифорнии

20 ноября 2018, 01:09
Количество пострадавших на митингах во Франции перевалило за отметку в 500 человек
19 ноября 2018, 05:39
Премьер Израиля стал главой Минобороны: Нетаньяху получил в свои руки уже четвертый министерский портфель
19 ноября 2018, 21:54
«Обязан указать свои доходы»: Власти Украины нацелились на «заграничные» заработки граждан
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 ноября 2018, 00:04
Гордон рассказал правду о канале Порошенко
20 ноября 2018, 00:54
«Искажённая информация о ситуации»: в России оценили заявления о советах США устроить...
20 ноября 2018, 00:54
Политическая турбулентность: сможет ли Израиль преодолеть правительственный кризис
20 ноября 2018, 00:54
«Системный организатор действий»: Весельницкая — о возбуждении нового дела против Бра...
20 ноября 2018, 01:09
Россия снова отдает Курилы Японии? (Роман Романов)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
13 ноября 2018, 19:39
«Растерялась и замешкалась»: Казус с президентом Сингапура на встрече с Путиным попал на видео
13 ноября 2018, 06:39
Задержанный в России подполковник Украины в отставке назвал имена организаторов терактов в Крыму
14 ноября 2018, 15:09
Причины гибели фрегата НАТО: Непрофессионализм на фоне наглости
18 ноября 2018, 06:54
В России – главные роли, в Киеве – «Грусть пилота» за копейки: Поддержавший АТО актер Горбунов о депрессии
17 ноября 2018, 03:09
Как Россия и Япония поделят Курилы
19 ноября 2018, 15:24
«Третья мировая»: Путин возрождает базы СССР на Кубе
14 ноября 2018, 19:54
Депутат показал меню с ценами в думской столовой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.