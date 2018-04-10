«Нужны доказательства, что всё происходит по её воле»: посольство РФ в Лондоне о ситуации после выписки Юлии Скрипаль

Директор больницы в Солсбери подтвердила выписку Юлии Скрипаль после отравления. По её словам, россиянка не намерена общаться с прессой. Сергей Скрипаль уже вышел из критического состояния и сможет покинуть медицинское учреждение в ближайшее время, добавили врачи. По данным СМИ, после выписки из больницы Юлия находится «в безопасном месте». В посольстве России потребовали от Лондона срочно предоставить доказательства того, что россиянка действует по своей воле.

Юлию Скрипаль, дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, выписали из больницы. Об этом заявила директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард.

«Юлию уже выписали», — рассказала она.

Ранее о выписке Юлии сообщил телеканал BBC. По его данным, Скрипаль покинула медицинское учреждение 9 апреля, после чего её доставили «в безопасное место».

«Она попросила, чтобы пресса не приставала с вопросами, и я хотела бы, чтобы вы уважали её требования», — подчеркнула представитель больницы.

Бланшард отметила, что Сергей Скрипаль уже вышел из критического состояния, и выразила надежду, что он будет выписан в ближайшее время.

Кроме того, представитель больницы уточнила, что Сергей и Юлия «подверглись воздействию нервно-паралитического вещества», и рассказала о ходе лечения.

«Нервно-паралитическое вещество влияет на состояние нервной системы и может привести к тошноте и галлюцинациям. Наша задача — стабилизировать их состояние, чтобы они могли дышать и кровь могла циркулировать по телу… Мы также должны были удалить токсины», — добавила врач.

«Сценарий написан давно»

С выпиской Юлию Скрипаль поздравили в посольстве России в Великобритании. При этом дипломаты потребовали прояснить ситуацию.

«Мы поздравляем Юлию Скрипаль с выздоровлением. Однако нам срочно нужны доказательства, что всё, что с ней делается, происходит по её воле», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипведомства.

We congratulate Yulia Skripal on her recovery. Yet we need urgent proof that what is being done to her is done on her own free will. — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 10, 2018

По мнению политолога Александра Асафова, анализировать происходящее вокруг дела об отравлении Скрипалей «становится всё сложнее и сложнее».

«Если всерьёз подходить к этим заявлениям, которые поступают через те или иные британские СМИ, становится очевидно, что Британия ждёт какого-то химического удара по своей территории и нахождение в её больницах небезопасно, поскольку, видимо, там всё полностью контролируется чужими разведками», — отметил в беседе с RT эксперт.

По словам Асафова, сложно предположить, что именно является «безопасным местом», о котором пишут британские СМИ.

«Это, например, может быть та пресловутая лаборатория «Портон-Даун», которая находится, по счастливой случайности, недалеко и защищена как военный объект. Дочь Скрипаля для них — ключевой свидетель, и она должна дать публичные показания, в которых, совершенно точно, будет обвиняться Россия. В связи с этим к ней повышенное внимание. Дальнейший сценарий написан давно, и тут нет случайных действий, всё происходящее подчинено логике», — заключил Асафов.

Политолог заметил, что версия о «смене личности Скрипалями» становится основной, и переезд в «безопасное место» укладывается в эту логику. Ранее в The Times появилась информация, что MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ по поводу того, в какую страну следует переселить Скрипалей. По словам источника издания, наиболее очевидным вариантом являются Соединённые Штаты.

«По сообщениям из газет мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно. Но это ещё означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей», — сказал постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

Версию, озвученную британскими журналистами, также прокомментировали в российском посольстве в Лондоне: «Две жертвы, изолированные от общественности и даже от их семьи, улики — от домашних животных до целых домов — уничтожены, реакция средств массовой информации Великобритании — под контролем правительства. Если вы не имеете никакого отношения к преступлению, зачем прятать концы в воду?»

The two victims isolated from public and even their family, evidence - from pets to entire houses - destroyed, UK media response “under government control”. If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 8, 2018

По информации Виктории Скрипаль — двоюродной сестры Юлии — её родственница проведёт в Великобритании пресс-конференцию, в ходе которой попросит о политическом убежище.

«Никто её не видел, никто ничего не знает ни там, ни здесь. Как мне сообщили из Британии, скоро будет её пресс-конференция, в ходе которой она заявит, что просит политического убежища», — цитирует Скрипаль Интерфакс.

Солсбери, Великобритания

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Ранее о состоянии здоровья россиянки стало известно из телефонного разговора Юлии и Виктории, который прозвучал в эфире Первого канала в понедельник, 9 апреля. Виктория уверена, что общалась именно со своей двоюродной сестрой.

«Нормально, всё хорошо… Все поправляются, все живые. У всех здоровье нормально, ни у кого непоправимых вещей нет, я скоро выписываюсь», — сообщила она.

Напомним, что Виктория обратилась с открытым письмом к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой о пересмотре вопроса выдачи ей визы. По её словам, ей было отказано в визе, так как она не указала дату возвращения в Россию, а также в связи с тем, что она ни разу не была в Британии.

Виктория пообещала собрать недостающие документы и изменить заявку с учётом замечаний британского консульства. Племянница Сергея Скрипаля также выразила готовность сотрудничать с британской полицией и дать объяснения сотрудникам Скотленд-Ярда, «если их что-то интересует».