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«Нужно жить дальше»: Муж Поклонской рассказал о причинах их развода

02 сентября 2019, 17:39  •  20 • В России

За любовной историей самого красивого депутата Госдумы следила вся страна. Все началась со скандального ролика в соцсетях. Он появился в августе 2018 года. Вот Наталья Поклонская отплясывает с девочкой под «Хуторянку» Софии Ротару. Ее муж Иван Соловьев залпом выпивает бокал вина. Это их тайная свадьба. Новость о ней случайно просочилась в Интернет. И стала самым обсуждаемым хитом в прессе. Молодожены долго не подтверждали правдивость этой записи. Но в итоги сознались, что они расписались в Крыму. А торжество справляли в скромном сербском ресторанчике в кругу самых близких людей.

После у них состоялось в Крыму еще более секретное венчание, о котором ни Поклонская, ни Соловьев не рассказывали журналистам.

- Это то личное, что должно остаться только с нами, - объяснялась семья политиков.

Чего только не пережили Наталья Владимировна и Иван Николаевич за этот год. Соловьева, по его словам, вынудили уволиться с должности руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека. А Поклонскую убрали с поста руководителя комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов. И вот семейная пара переживает последнюю трагедию вместе. Развод.

Как стало известно «КП», споров по дележке имущества у бывших супругов при разводе не возникло. Только личные обиды.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Считаю абсолютно ненужным рассуждать о подробностях, - сказал «КП» Соловьев. - Понимаю, что именно они и интересуют больше всего, скажу, что никогда не стоит делать скоропалительных выводов. Не стоит торопиться с оценками и диагнозами. Пусть вся грязь в виде домыслов осядет, осадок ляжет на дно и вода станет чистой. И только тогда, глядя на чистую воду, можно будет непредвзято все оценить. И ещё одно: мы не ошибаемся в людях, мы просто их видим такими, какими хотели бы видеть. Что толку от красивого бокала известной марки, если он пуст? Так и с людьми. Больше всего разочаровываешься в людях, когда понимаешь, что тебя использовали, в то время, как ты хотел искренне и бескорыстно помогать. Но нудно жить дальше, с облегчением и надеждой переворачивая страницы прошлой жизни.

Иван Соловьев рассказал, что им с супругой было трудно ужиться вместе.

- Двум самодостаточным людям со своей историей и взглядами очень трудно не искрить. Для этого нужны неимоверные усилия и терпение. Обилие дел и постоянная жизненная сутолока и кутерьма подчас не дают подумать нам о сохранении самого дорогого, - отметил он.

Вместе Поклонская и Соловьев прожили чуть больше года. Как стало известно «КП», споров по дележке имущества у них при разводе не возникло. Только личные обиды.

Подробности свадьбы Натальи Поклонской.Свадебный банкет депутат Госдумы провела в ресторане сербской кухни

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