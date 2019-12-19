«Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальных сферах»

Пятнадцатая большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В очередной раз мероприятие побило рекорд, еще не начавшись, — по количеству аккредитованных журналистов. Задать вопрос главе государства рассчитывают почти 1,9 тыс. сотрудников СМИ. Ключевые высказывания Владимира Путина с пресс-конференции — в онлайн-трансляции «Известий».

Об экологии

Парижское соглашение и изменение климата

«Россия не относится к числу самых первых, самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. На первом месте, по данным ООН, есть разные подсчеты разных организаций, но, по данным ООН, первые места занимают Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика — по 16% они эмитируют от общих выбросов, затем ЕС — 11%, потом Россия — 6, потом Индия — 5.

Как вы знаете, в Парижском соглашении поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5%. Удастся нам это сделать всем вместе или нет — я не знаю, потому что никто не знает на самом деле причин изменения, глобального, во всяком случае, изменения климата».

Решение «мусорной» проблемы

«Эта цифра хорошо известна: мы генерируем в год по стране 70 млн т бытовых отходов... Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в СССР и в новой России никогда не было, мы создаем ее с нуля. И здесь, конечно, основные решения в целом приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса.

Но чего, мне кажется, не хватает — точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно им показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться пока эти отходы. И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминала».

О долгом отсутствии на Камчатке

«Я как раз попадаю в льготные категории (в ответ на вопрос о том, не хватило ли главе государства льготных авиабилетов до Камчатского края. — «Известия»). Дело в том, что не складывалось пока. Вопросов острых там, конечно, много... Мы всегда занимаемся Камчаткой — это очень важный для нас регион и с экономической, и с военной точки зрения (...)

Самолет во время заправки в международном аэропорту Елизово. На дальнем плане — Корякский вулкан. Камчатский край Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Что касается авиабилетов, плоских тарифов, никто не собирается их отменять. «Аэрофлот» просто немного нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих вопросов».

О достижениях после развала СССР

«Очень яркий пример — это, конечно, сельское хозяйство. Как вы помните, здесь много людей уже старшего поколения, хорошо помнят, Советский Союз был всегда покупателем зерновых. Мы были одними из самых крупных покупателей зерна — пшеницы. Хочу напомнить, что сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок...

Все по совокупности, все порты Советского Союза переваливали в год (мощности по перевалке были) 600 млн т. В России, знаете, сколько сейчас? 1,104 млрд. Это всё создано за последние десятилетия. Что касается месторождений, 600 примерно новых месторождений...

Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

У нас самая зеленая в мире структура энергетики. Новые отрасли созданы — как, например, в случае со сжиженным природным газом, в том числе в Заполярье. Как в случае с гидроэнергетикой. Поэтому те, кто считает, что мы живем на ресурсах, доставшихся нам от прежних поколений, глубоко заблуждаются».

О зарплатах в медицине

«Уровень заплаты в медицине даже повыше, чем в других соцсферах, и в целом показатели, которые ставились еще в указах 2012 года, соответствуют тому, что закладывалось (там соответствующий рост зарплат)... У главврачей может быть высокая зарплата, а у рядовых врачей, даже у хирургов — на порядок ниже. Это одна из проблем, которую мы должны решить.

С точки зрения зарплаты надо смотреть внутрь самой отрасли. Ведь существуют какие способы изменения ситуации? Они на самом деле известны, они простые. Первое — просто увеличить тариф ОМС или внутри тарифа ОМС что-то изменить. Но обращаю ваше внимание на то, что внутри тарифа менять уже почти нечего, 70% и так идет на зарплату. Если мы внутри действующего тарифа ОМС что-то изменим, то тогда денег вообще не останется ни на лекарства, ни на оборудование».

О допинговом скандале

«Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Почему? Потому что, что касается допинга, то решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое — еще раз. Ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества и, надеюсь, никогда не будет. Это первое.

Пресс-конференция по итогам заседания исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства в Лозанне Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Второе. Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются «чистыми», как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?»

Об отношениях с Украиной...

...и Владимире Зеленском

«Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам... Но когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли все-таки какой-то очень серьезный отбор, это все люди незаурядные, это как минимум».

О Минских соглашениях и переговорах

«Ну нет ничего, кроме Минских соглашений. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный».

«[Позитивные изменения] есть. Надо это тоже сказать объективно. Во-первых, все-таки закон об особом статусе продлен, основа для урегулирования не исчезла, она не потеряна. Во-вторых, все-таки проведен отвод войск из нескольких ключевых точек, правда, почему-то наши партнеры на Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, это ошибка, но такова их позиция... Сократилось несколько и количество обстрелов, это тоже позитивная вещь, хотя они, к сожалению, до сих пор сохраняются».

О газовом конфликте с Украиной

«Что касается газовых отношений — это сложная, очень чувствительная тема. Мы хотим решить эту проблему. Я убежден, как юрист по базовому образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований (сидящим здесь тоже покажется это странным, но это интересно) решения Стокгольмского суда, там прописано: «...в связи с тяжелым экономическим положением на Украине». Чушь какая-то просто...

Я думаю, что мы договоримся. Кстати говоря, мы на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договорённостями».

О США, Украине и России

«Если бы хотели помочь, лучше бы денег дали Украине... дали бы им возможность субсидировать. Денег почти не дают, дают гарантии на кредиты, это же не реальные деньги. (...) Вроде как поддерживают нынешний украинский режим, а вроде как наносят серьезные удары... Например, требуют продавать земли, а земля для украинцев — святое».

О распространении опыта «дальневосточного гектара»

Оформление документов по программе «Дальневосточный гектар» в Центре государственных и муниципальных услуг в городе Чита Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«Там [на Дальнем Востоке] депопуляция происходит гораздо быстрее, чем на любых других территориях РФ, в любых других субъектах федерации. «Дальневосточным гектаром» действительно воспользовалось уже немало людей. Мы распространили возможность получения «дальневосточного гектара» не только на дальневосточников, но на всех тех, кто хочет туда приехать и жить там...

Но хорошо известны и проблемы, с этим связанные, они прежде всего заключаются в том, что выделение этих земель не всегда является оптимальным с точки зрения отсутствия либо наличия инфраструктуры — дорожной, энергетической и так далее и тому подобное. Поэтому нам нужно сначала в полном объеме реализовать эти планы и начинания именно там, а уже потом переходить к другим регионам».

Об отношении к Ленину

«Что касается фигуры Ленина в нашей истории и какие, собственно говоря, у меня оценки в этой связи складываются. Он был скорее не государственный деятель, а революционер, на мой взгляд.

(О выносе тела из Мавзолея.) И, на мой взгляд, не нужно трогать, во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, советских лет».

О звании для Кадыровых

«Когда я познакомился с его отцом, с первым президентом Чеченской Республики, он ведь пришел сам. Он не пришел сдаваться, он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией...

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Он мне что тогда сказал, что «мы думали, что нам с некоторыми нашими исламскими странами будет лучше, мы поняли, что это не так, они начали подчинять нас своей воле». Вот эти различные экстремистские, полутеррористические или террористические формирования. «Мы не хотим, — сказал он. — Я теперь понимаю, что нам лучше с Россией, Россия всегда очень свободно относилась и к нашему вероисповеданию, и к устройству внутренней жизни».

Вы знаете его судьбу. Он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию... Его сын, он ведь до сих пор подвергается значительной опасности, в ежедневном режиме».

О СНВ-3

«Мы готовы до конца года просто взять и продлить СНВ-3. Если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. Если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. Это, на мой взгляд, плохо».

О праздновании 75-летия Победы и исторических оценках

«Что касается их участия в параде, это их выбор. Но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины...

Когда я слышу, что, может быть, было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки?! Нет? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает!»

Можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм. Но сравнивать сталинизм и фашистскую Германию — абсолютно неприемлемо. Это верх цинизма».

О чистках в правоохранительной системе и деле Ивана Голунова

«То, что касается «чисток», — мы уже проходили, это было в нашей не такой уж далекой истории, как может показаться, и лучше никаких «чисток» нам здесь не проводить. То, что нужно совершенствовать работу правоохранительных органов, контролировать, прежде всего со стороны общественности, то, что там происходит, — это совершенно очевидно. Там, и во всех правоохранительных органах работают службы собственной безопасности, и работают достаточно эффективно.

Вопрос «своих не сдаем» совершенно некорректен. Потому что, да, наверное, могут такие случаи быть, когда начальство хочет прикрыть кого-то, непосредственное начальство. Но, повторяю еще раз, службы собственной безопасности работают достаточно эффективно. И значительное количество уголовных дел, а их много, которые возбуждаются против сотрудников правоохранительных органов, основаны на материалах собственных служб безопасности...

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в Басманном суде Москвы Фото: РИА Новости/Максим Блинов

«Что касается Голунова (Голунов его фамилия?), что там происходит. Действительно, принято решение засекретить эти материалы. Принято это в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-разыскной деятельности, а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом. Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены из органов МВД, и против них, против всех, возбуждены уголовные дела».

О пересмотре показателей нацпроектов

«Пересматривать здесь ничего не нужно по большому счету... Персональная ответственность введена, но ее, безусловно, можно еще и усилить, и детализировать... Буксует или нет? Конечно, с первых шагов нужно было создать механизмы, принять нормативную базу. У меня даже чувство тревоги возникло по поводу того, как это будет дальше двигаться. Смотрите, из 38 целей, которые на этот год планировались, 26 задач мы считаем реализованными, а 12 не реализованы. Но по такому важнейшему направлению, скажем, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили эту задачу на текущий год — превысили в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем».

Об изменении Конституции

«Это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию, не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно еще целиком и полностью реализовать...

Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное».

О международных соревнованиях на территории РФ

Талисман Евро-2020 Скиллзи на церемонии запуска часов обратного отсчета ЧЕ-2020, установленных на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«WADA не запретила проводить эти соревнования, повнимательнее давайте почитаем, что там написано: они рекомендуют международным федерациям не проводить. Скажем, чемпионат Европы по футболу всё равно будет.

Я недавно встречался с руководителем этой структуры, он прямо сказал: «Билеты проданы». Кто им вернет? WADA же деньги за билеты не вернет, это ерунда. Я думаю, что и чемпионат, который вы упомянули, по волейболу тоже, скорее всего, пройдет».

Об отставке иркутского губернатора

«Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, хочу вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения... Я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж там плохо работал. Нет. Но ситуация, которая сложилась, она слишком сложна для того, чтобы работать не спеша, а там уже выборы на носу. Я не хочу, знаете, бросать камни в человека, который уже ушел. Он, конечно, особенно на первом этапе своей работы, старался и прочее. Но, конечно, в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению».

О Союзном государстве

«Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильными... То, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад. Здесь определенные достижения есть, особенно в социальной сфере.

Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Основополагающие решения пока не реализованы... Много сделано в рамках ЕврАзЭС. В чем-то даже в сфере экономики интеграция в рамках ЕврАзЭС глубже, чем в рамках Союзного государства».

Об ипотеке и использовании маткапитала

«Банки не отказываются использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой. Просто процедуры чрезмерно усложнены, что представляет неудобство для людей. Здесь я с вами согласен.

Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести средства маткапитала для первичного взноса или погашения ипотеки. Сейчас такие меры принимаются. Что еще надо сделать? Надо внедрять процедуры электронного документооборота, чтобы такие вопросы решались между банками и пенсионным фондом без участия человека. Это можно и нужно делать».

О санкциях ЕС

«Есть разные, примерно сводящиеся к одному и тому же оценки последствий этих санкций для всех участников этого малоприятного процесса. Для ЕС — где-то под €50 млрд [потерь], по-моему, Всемирный банк насчитал нам $50 млн...

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Потери большие, за ними стоят не просто деньги и суммы какие-то, а рабочие места, потеря рынков... В принципе мы за полную нормализацию, тем более что эффективно ничего не работает.

Есть и минусы для нас, но есть и плюсы. В том числе сельское хозяйство, в котором произошел резкий скачок... Наша экономика — это я могу с полной ответственностью заявить — адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала намного более устойчивой».

О сложностях ВПК

«Сегодня главная проблема — закредитованность предприятий ВПК. Сейчас правительство, участники отрасли активно работают над тем, чтобы развязать этот гордиев узел. Он развязываемый, решение есть. Это важно, потому что «оборонка» в известной степени является локомотивом дальнейших изменений».

Об устоявшейся пенсионной системе

Женщина пересчитывает полученную пенсию на почтамте в Чите Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«В области пенсионного обеспечения никаких изменений не планируется… Никакой новой пенсионной реформы не обсуждается — ни в правительстве, ни в администрации президента, нигде. А заморозка накоплений — это просто средство их защиты».

О законе против домашнего насилия

«Сам законопроект я не читал, но мне не так давно Валентина Ивановна (Матвиенко. — «Известия») всё про него подробно объяснила. Мое отношение смешанное. Во-первых, силой любить не заставишь. Раньше у нас обращались в месткомы и парткомы, чтобы одного из супругов — чаще мужчину — приструнили. Но я точно против любого насилия. Особенно по отношению к женщинам и детям. Другое дело, что в большинстве случаев можно воспользоваться уже действующими нормами — например, о хулиганстве. Поэтому нужен ли этот закон, я не уверен. Нужно посмотреть и спокойненько всё решить».

О нехватке медикаментов

«Правительство предложило сейчас ряд решений, они начали реализовываться. Одно из них, оно очень важное, — это регистрация новых цен на медицинские препараты и проведение аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время…

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. Раньше такого не было. Раз мы экспортируем, значит, качество их достигает мирового уровня».

О признании физических лиц иноагентами

«По поводу физических лиц, которые могут быть признаны иноагентами. Не мы придумали сам термин. Этот закон действует с конца 1930-х годов в США. И работает прекрасно. (…)

Но правоприменительную практику нужно совершенствовать, чтобы не было расширительного толкования. Общественно-политическая деятельность — понятие широкое, важно, чтобы под нее не попадали те, кто занимается какими-то другими сферами — скажем, экологией».

О росте благосостояния граждан

«В последние годы мы наблюдали снижение доходов граждан — это очень плохо, это одна из наших проблем. Мы должны решать ее за счет роста производительности труда и роста ВВП. Всё другое, в том числе раздача денег из резервных фондов, это ни к чему не приведет… Нужно решать фундаментальные вопросы развития экономики».

О мирном договоре с Японией

«Это же не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности… Как мы можем это не учитывать, в том числе в контексте [Курильских] островов? Где у нас гарантии, что на них не появится вооружение?.. Об этом говорит элементарная формальная логика. (…) Можем ли мы искать выход? Можем, что мы и делаем с японскими властями… 70 лет искали — пока не нашли решения, но мы настроены его найти».

О праве на невмешательство

Автомобиль посла Великобритании в России у входа в здание МИД РФ Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

«Мы много раз, в том числе со стороны официальных органов власти различных стран мира, в числе которых Великобритания, слышим оценки о происходящем внутри России. Оставляем за собой право вести себя таким же образом в отношении вас... Мне кажется, к вмешательству это не имеет никакого отношения».

О возможных фактах притеснения российских СМИ за рубежом

«Принятие мер на государственном уровне, связанных с какими-то ограничениями и прочее, будет малоэффективным, потому что будет лить воду на мельницы тех, кто хочет и дальше растаскивать наши страны и наши народы. Мы не должны этого делать. И как бы ни было сложно, нужно добиваться возможности работать и дальше в этих странах, которые боятся вашей информации (…) Мы со своей стороны будем делать всё, чтобы поддержать вас, где бы это ни было. Доступными методами, такими методами, которые мы можем себе позволить».