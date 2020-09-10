«Нужно развести учебный процесс и дни выборов»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключает переноса единого дня голосования (ЕДГ) и считает логичным отмену дня тишины, однако решить эти вопросы должны законодатели. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью «Известиям». По ее словам, нынешний ЕДГ будет одним из самых непростых, потому что пройдет в условиях пандемии, Элла Памфилова допускает вторые туры на губернаторских выборах, однако считает, что самые сложные и конкурентные кампании будут на муниципальных.

— Элла Александровна, что для вас было самым сложным в организации голосования в условиях пандемии?

— Во-первых, не было ни минуты, чтобы передохнуть после масштабной кампании общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию. Правда, плюс в том, что мы там обкатали целый ряд опций, связанных с пандемией, и сейчас нам уже легче их применять.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Во-вторых, было сложно совместить практически несовместимое. Провести выборы по старому закону, без внесенных поправок о возможности трехдневного голосования. То есть, с одной стороны, не нарушить действующий ныне закон, а с другой учесть новую реальность в условиях пандемии. Также непросто было организовать работу наблюдателей, когда в школах уже идут занятия.

Сейчас звучат спекуляции на тему того, что досрочное голосование позволяет устраивать какие-то фальсификации. На что мы отвечаем, что абсолютно открыты. Мы создали максимально благоприятные условия. Теперь мы ждем ответной реакции от кандидатов — как самовыдвиженцев, так и от партий — для того чтобы у них не было никаких сомнений по поводу того, как проходят эти выборы.

Меня потрясают эти обвинения. Извините, полмира — Европа, Америка, Австралия — проводят досрочные выборы. И не в три дня, и не в условиях пандемии. И нет ни у кого сомнений и вопросов насчет их объективности, а тут такая истерика. Но не надо истерить. Если вы идете на выборы и претендуете на какую-то поддержку, то самый легкий способ проверить свой потенциал — убедить хотя бы часть своих сторонников прийти наблюдателями. Если вам это удастся, значит, ваши амбиции, претензии на победу вполне обоснованы. Это, кстати, тоже проверка на прочность, как политической силы, согласитесь…

— Можно ли говорить, что в условиях COVID-19 стоимость организации голосования существенно возросла?

— Конечно, в условиях пандемии, затраты увеличиваются. Необходимо приобрести средства индивидуальной защиты, сделать дезинфекцию помещений…. Ну и потом, возрастают затраты и на оплату членам участковых комиссий. Правда, она и так минимальная, там небольшие деньги. Но все-таки и эти проблемы тоже надо решать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Известно ли сколько денег было потрачено на этот единый день голосования?

— Это сложно сказать. Одно дело, когда проходит федеральная кампания. Ведь тогда деньги поступают к нам из федерального бюджета, жестко по статьям, в каждый регион, мы за них расписываемся, потом отчитываемся. Сейчас разный уровень кампаний, разный масштаб, поэтому в каждом субъекте свои затраты. У нас в 83-х регионах идут кампании, в 41-м сложные. Поэтому назвать итоговую сумму трудно, и никто не будет ее сводить.

— А где будут самые большие сложности в проведении выборов? Ожидаете ли вы нарушений?

— Я надеюсь, что не будет никаких особых фальсификаций, нарушений. По крайней мере, мы со своими коллегами сделали для этого всё. Взяли под контроль какие-то уязвимые места. Например, практически везде будет вестись видеонаблюдение, будут действовать сейф-пакеты. Конечно, могут быть провокации. Но таких системных, серьезных нарушений мы не ждем. Если бы мы ждали фальсификаций, то грош цена нашей работе.

— Всего зарегистрировано 156 тыс. кандидатов. На каком уровне выборов — губернаторском или заксобраний — будет самая острая конкуренция?

— Самая серьезная борьба, скандалы и «схлестка» экономических интересов на муниципальном уровне. Вот там страсти кипят не на шутку. Потому что это близко к карману, извините. Мы уже не первый раз с этим сталкиваемся. И сейчас мы это наблюдаем. Из той статистики, которую мы дали, вы видите, что в основном жалобы поступают как раз с муниципального уровня. Мы столкнулись с этим в прошлом году в Санкт-Петербурге. В итоге подготовили предложения как навести на этом уровне порядок. И законодатель пошел нам навстречу, шаг за шагом ситуация меняется в лучшую сторону.

— А что касается губернаторских выборов, как вы думаете, будут ли в этот раз вторые туры?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Все может быть. Могут быть вторые туры, а почему бы нет. Самое главное — чтобы никто не сомневался в результатах. У нас и в федеральном бюджете, и в региональных закладываются средства на возможные вторые туры. Ничего исключать нельзя. Главное, чтобы это был естественный, а не искусственно регулируемый процесс. Как избиратели скажут, как получится, как кандидаты себя покажут — вот эту картину мы должны достоверно отразить, и быть готовыми, в том числе, и к возможным перевыборам, турам и так далее.

— На этих выборах онлайн-голосование проходит только в двух субъектах, ждать ли более широкого его применения на следующих выборах?

— Оно обязательно будет более широко применено через год, когда будут выборы в Госдуму. Но как широко — я сейчас точно сказать не могу. Это будет зависеть от того, насколько удачно мы проведем серьезную серию пилотных проектов. Вот сейчас мы запустили два из них на довыборах депутатов Госдумы в Ярославской и в Курской областях. И, шаг за шагом, на всех кампаниях, которые у нас будут, можно их применять и анализировать. Я уверена, что, конечно, уже через год у нас будет база очень серьезная. В какой степени — пока сказать не могу. В общероссийском масштабе, или все-таки в масштабе гораздо большего числа регионов, которые будут принимать участие. Посмотрим, как у нас пойдет эта работа, насколько успешно.

— 22 сентября комитет Совета Федерации обсудит перенос единого дня голосования с сентября на другой месяц. Ранее вы предлагали перенести его на апрель. Может ли это состояться уже в 2021 году?

— Я ставила вопрос об этом только в связи с одной проблемой и в качестве варианта ее решения. Речь идет о том, что в случае принятия поправок о многодневном голосовании — не более трех дней, нужно развести учебный процесс и дни выборов. Ведь почти половина избирательных участков у нас расположены в школах, у нас огромное количество членов участковых комиссией — учителя и преподаватели. Сейчас эту проблему мы решили на коленке, в ручном режиме. Мне пришлось к каждому губернатору, к министру образования обращаться, учитывать специфику каждого региона. Но дальше так не пойдет, особенно на федеральных избирательных кампаниях необходимо, чтобы она была решена системно, на основании норм законодательства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На мой взгляд, есть несколько вариантов. Первый, если оставлять в сентябре, надо переносить учебные занятия или объявлять каникулы. Второй, подумать о том, чтобы ЕДГ совместить с осенними или весенними каникулами. Лето как вариант мало кто обсуждает, потому что это мертвый сезон. Апрель мной был назван в качестве примера такого времени, а не как констатация. Пусть теперь это вместе с экспертами решат законодатели: какой вариант удобнее. Но если мы говорим о переносе, то нужно решить вопрос с каникулами, в которые можно проводить выборы.

Итоговое решение не в компетенции ЦИК, это наша обязанность. Может быть его должен принять уже новый состав Государственной думы после выборов в 2021 году.

— Вы ранее говорили: «если выборы будут в сентябре, посмотрим». То есть вы допускаете вариант переноса?

— Я не царь и не бог. Предполагаю, что выборы будут в сентябре. Но законодатели могут предложить, например, перенести их на октябрь. На основе анализа всех факторов преждевременных досрочных выборов в Госдуму, скорее всего, не будет. Вероятность того, что они пройдут в положенное время очень высокая. Но это решать законодателю, не мне.

— Высказывалось предложение отменить день тишины, так как при большом количестве соцсетей его значение нивелируется. Что вы об этом думаете? Нужно ли будет менять закон? Какие-то другие изменения должны быть произведены?

— Ну, опять-таки, это не моя компетенция. Дело в том, что есть разные точки зрения. Есть плюсы, есть минусы. Если исходить из наших, ведомственных предпочтений, просто из эгоизма, ведомственного, нам было бы проще, если бы его не было, нам бы не стоило тогда разбираться в жалобах бесконечных, регулировать. Но я бы не хотела ничего навязывать. Что-нибудь скажешь, и сразу начинается: «Памфилова заявила, что «дня тишины» не будет». Я боюсь, поскольку у нас такая вольница идет. Я лучше скажу осторожно. Проблема есть: разные точки зрения сталкиваются, поэтому пусть это эксперты совместно с законодателями обсуждают, а мы будем исполнять как правоприменители те законы и нормы, которые приняты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Мы и так, начиная работу, вышли за рамки своих компетенций под давлением избирателей и экспертов, когда на широких экспертных площадках организовывали дискуссии. Экспертное сообщество было воодушевлено, но пока весь этот задел в полной мере не востребован. Ситуация социальная, экономическая, политическая такова, что сейчас такие кардинальные вопросы лучше отложить и не трогать. Задел есть. Мы года три работали с экспертным сообществом по развитию избирательного процесса. Но в нужное время это будет востребовано.

Еще пандемия внесла серьезные коррективы. Пока эту ситуацию надо пройти осторожно с учетом того, что есть. Другими словами, пока не время. Нельзя наломать дров и нельзя породить дополнительные проблемы. Наше выборное законодательство оно вообще-то добротное и качественное. Поэтому взять все и поломать — очень опасно. Сейчас время аккуратных и точечных шагов. К тому же, приняты поправки в Конституцию. И у наших законодателей в приоритете приведение законодательства в соответствие с Основным законом.

— Продолжит ли в итоге ЦИК работать с экспертным сообществом?

— Обязательно, мы не закрывались. Мы даже сейчас проводим экспертные площадки. Просто старая форма Экспертного совета себя изжила. Мы три раза не могли собрать его прошлым летом по важным вопросам. Но мы продолжаем работать и с экспертами, и с партиями. И ищем новые формы. После выборов обязательно вернемся, обсудим итоги, будем интенсифицировать работу. Надо собирать людей по интересам, направлениям — политологов, социологов, электоральных юристов. Чтобы не получалось, что 10 экспертам интересен один вопрос, а 20 — другой. Такие дискуссии выходят бесплодными. В общем, нужен современный динамичный механизм, который позволит использовать потенциал экспертного сообщества. Надеюсь, что с конца сентября – начала октября усилим эту работу.