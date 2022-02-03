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Нужно проредить список членов НАТО: Американский политик задал логичный вопрос об Украине

03 февраля 2022, 03:55  •  111 • Политика
Американский политик и публицист Патрик Бьюкенен напомнил историю создания Организации Североатлантического договора, чтобы понять, что происходит сейчас. Он задал логичный вопрос об Украине, который до него озвучивали очень немногие. Бьюкенен предложил проредить список членов НАТО.
Бьюкенен поделился своими размышлениями на страницах портала LewRockwell. Он считает, что Украина может подать заявку на вступление в НАТО, но альянс вправе наложить вето на это обращение. Он может заявить Киеву, что дальнейшее расширение не планируется.
Публицист напомнил, что Организация Североатлантического договора создавалась в 1949 году, чтобы не допустить продвижения советских войск к Ла-Маншу. Тогда с СССР граничила только Норвегия из 12 стран, вошедших в НАТО. Со временем список расширился до 30 членов. Альянсу удалось добиться распада Советского Союза, но само НАТО продолжило существовать.
По мнению Бьюкенена, членство в альянсе - это не только преимущества, но и некоторые обязательства. Однако НАТО ничего не выигрывает от присутствия в нём Эстонии, Литвы, Латвии.
Что даст альянсу вступление в него Украины, Грузии, Финляндии? Только разозлит Россию, но не сделает НАТО сильнее, сделал вывод автор публикации. Нужно проредить список членов НАТО.
"Возможно, вместо того чтобы добавлять новые страны, от имени которых мы будем воевать с такой великой державой, как Россия, нам следует подумать о сокращении списка НАТО", - написал Бьюкенен.
Ранее американский сенатор Джош Хоули высказал похожее мнение: Украина в НАТО не нужна. Он привёл весомые аргументы и предсказал фатальную ошибку, которую США совершат, если к этим доводам не прислушаются.

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