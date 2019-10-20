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«Нужно приближать мир, а не удерживать солдат на линии фронта»: как на Украине борются с дезертирством
20 октября 2019, 20:54 • 112 • Украина
С 20 октября на Украине вступили в силу поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые в том числе регулируют санкции за дезертирство, уход в самоволку и добровольную сдачу в плен. На время разбирательств служба военных, подозреваемых в этих преступлениях, приостанавливается, они лишаются жалования, всех положенных льгот и социальных гарантий. В начале 2019 года Минобороны Украины сообщило, что в войсках зафиксировано 9,3 тыс. случаев дезертирства. Эксперты полагают, что таким образом власти страны пытаются бороться с последствиями низкого морального духа в армии.
AFP © Oleksandr Ratushniak
В воскресенье, 20 октября, на Украине вступили в силу поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». В частности, они регулируют штрафные санкции в отношении дезертиров, а также военнослужащих, самовольно покинувших место прохождения службы или же добровольно сдавшихся в плен. Документ опубликован в правительственной газете «Голос Украины».
Кроме того, период, в течение которого воинская служба была приостановлена, не учитывается при расчёте надбавок за выслугу лет и пенсии.
«Началом приостановления военной службы является день внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований на основании заявления, сообщения командира (начальника) воинской части о содеянном уголовном преступлении», — говорится в законе.
Если суд вынесет в отношении таких лиц оправдательный приговор, то военнослужащие будут восстановлены в должности, получат жалование и другие виды обеспечения «за всё время необоснованного приостановления военной службы», а период «простоя» зачтётся в срок выслуги лет.
Кроме того, украинскому кабмину поручено в течение шести месяцев привести в соответствие с этими поправками как собственные нормативно-правовые акты, так и документы министерств и других центральных органов исполнительной власти.
Поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» были одобрены Верховной радой 3 октября — за него проголосовали 287 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.
При этом в тот же день украинский парламент утвердил закон о материальной ответственности военнослужащих и полицейских, виновных в нанесении ущерба военному и другому имуществу во время исполнения служебных обязанностей. Юридические нормы документа распространяются на военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время сборов, лиц рядового и руководящего состава правоохранительных органов специального назначения, Госслужбы спецсвязи, МВД, Нацполиции, сил гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы, Государственного бюро расследований.
В январе первый заместитель министра обороны Иван Руснак сообщал, что на Украине зафиксировано 9,3 тыс. дезертиров. Как указывал источник RT в Минобороны Украины, эта цифра занижена: на тот момент в ВСУ числилось около 250 тыс. военнослужащих, и каждый десятый сбегал из армии.
Вдобавок в ноябре 2018 года газета «Известия» со ссылкой на диписточники сообщала, что с начала 2014 года по сентябрь 2018-го из украинской армии сбежали свыше 33 тыс. военнослужащих, кроме того, было похищено около 15 тыс. единиц оружия.
За это же время было возбуждено более 11 тыс. уголовных дел по фактам дезертирства и уклонения от службы.
Проблемы с моральным духом солдат
Как полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, принятый закон призван решить проблему, возникшую из-за низкого уровня морального духа в армии.
«В ВСУ по-прежнему существуют различные формирования, придерживающиеся разных идеологий, поэтому должно произойти размежевание между теми, кто хочет воевать, и теми, кто не хочет. Моральный дух украинской армии уже долгое время находится в неустойчивом состоянии», — указал эксперт.
В свою очередь, украинский политолог и экономист Александр Дудчак также заметил, что психическое состояние военнослужащих на Украине «не на высоте».
«Более актуально было бы работать над Минскими соглашениями, чем над мерами, которые способствуют продолжению войны. В ВСУ дезертирство было массовым, как и самоубийства среди военнослужащих. Особенно это было заметно в начале конфликта, когда люди прибывали на фронт и видели, против кого они на самом деле воюют. Не все могли справиться с этим морально, понимая, что это не честная война за независимость и свободу своей родины, а просто война со своим народом. Нельзя сказать, что закон своевременный, он не самый актуальный. Нужно приближать мир, а не такими карательными мерами удерживать военнослужащих на линии фронта. Посмотрим, чем всё это закончится», — заявил Дудчак в беседе с RT.
Напомним, что ещё в 2018 году в Генеральном штабе ВСУ засекретили данные о количестве самоубийств в украинской армии. Это произошло после того, как главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что из более 300 тыс. участников военной операции в Донбассе 518 человек совершили суицид.
Позднее замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что за 2018 год небоевые потери ВСУ составили 374 человека.
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