«Нужно платить по долгам»: как Украина пытается согласовать новый кредит от МВФ

В МВФ заявили о достижении прогресса в обсуждении с украинскими властями законодательных инициатив, которые помогут снять оставшиеся преграды для получения Киевом кредита в $5,5 млрд. Ранее в руководстве организации отмечали, что Украина получит новый транш, если добьётся успеха в реформах, в том числе банковской системы. По словам экспертов, в этой области больше всего сложностей вызывает утверждение законопроекта, который призван исключить возможность возврата национализированного «ПриватБанка» олигарху Игорю Коломойскому. При этом даже в случае одобрения транша деньги придётся потратить на закрытие старых кредитов, отмечают аналитики.

Представители Международного валютного фонда (МВФ) сообщили о наличии существенного прогресса в обсуждении с украинскими властями законодательных инициатив, направленных на оздоровление экономики страны.

«Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Переговоры продолжатся в ближайшие дни», — цитирует заявление МВФ агентство Reuters.

Эксперты Международного валютного фонда начали работу в Киеве 20 февраля, переговоры продолжались больше недели.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева объявили о достижении договорённости по предоставлению Киеву нового транша финансовой помощи. Отмечалось, что украинской стороне в течение трёх лет будет выделен кредит в размере $5,5 млрд.

При этом Георгиева тогда подчеркнула, что это соглашение должно быть ещё одобрено руководством МВФ. По её словам, предоставление средств зависит от эффективности проведения реформ в стране.

«Данная договорённость подлежит утверждению руководством МВФ и его Исполнительным советом, а её вступление в силу будет зависеть от реализации ряда согласованных ранее предварительных мер. Мы с президентом сошлись во мнении, что успех экономики Украины в решающей степени зависит от укрепления верховенства права, повышения честности и неподкупности судебной системы и снижения роли корыстных интересов в экономике, а также что крайне важно сохранить достигнутые в ходе оздоровления банковской системы результаты и возместить налогоплательщикам крупные потери, связанные с реорганизацией банков», — сказала она.

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

О том, что предоставление кредита Украине зависит от успешности проведения в стране реформ, в том числе в банковской сфере, в ноябре 2019 года заявлял и пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.

«Решающее значение имеет обеспечение независимости и финансовой стабильности Центрального банка, приложение максимальных усилий к сокращению бюджетных расходов, связанных с реорганизацией банков, равно как и укрепление верховенства закона и борьба с коррупцией», — сказал он.

Помимо этого, Райс заявил о необходимости снижения влияния олигархов на экономику.

«Мы полагаем, что Украине необходимо осуществить определённые структурные реформы, в частности для совершенствования государственного управления, борьбы с коррупцией, а также снижения роли государства и олигархии, продолжая, как я уже говорил, проводить фискальную и монетарную политику, нацеленную на макроэкономическую стабильность», — заключил представитель МВФ.

13 февраля 2020 года Райс сообщил, что Фонд продолжает консультации с Киевом по вопросу выделения финансовой помощи.

«Антиколомойский закон»

Как отмечают эксперты, один из вопросов, который, скорее всего, обсуждали киевские власти и представители МВФ на переговорах, касается законопроекта №2571. В украинских СМИ его нередко называют «антиколомойский закон», потому что он напрямую затрагивает интересы украинского олигарха Игоря Коломойского.

Законопроект №2571 регулирует вывод с рынка неплатёжеспособных банков и фактически запрещает возврат их экс-владельцам. Сегодня в судах страны оспаривается судьба порядка десяти таких банков, самым крупным из которых является «ПриватБанк», ранее принадлежавший Коломойскому и перешедший в собственность государства в 2016 году по решению кабмина. Утверждается, что сделать это пришлось из-за того, что его основатели вывели средства с баланса банка на иностранные счета до того, как лишились актива. В МВФ поддержали это решение, однако олигарх пытается его оспорить.

Первая версия законопроекта №2571 получила одобрение МВФ, однако затем финансовый комитет Верховной рады разработал новый вариант документа, который с экспертами Фонда согласован не был. На рассмотрение Рады он пока не выносился, однако его содержание стало известно украинским СМИ.

По их данным, в новой редакции законопроекта сохраняется запрет на возврат национализированных банков, но вместе с тем вводятся новые пункты, которые, как полагают эксперты, существенно увеличат шансы бывших владельцев, включая Коломойского, получить от государства компенсацию за утраченные активы.

Как отметил источник RT в Министерстве финансов Украины, МВФ выступает против возможного возврата «ПриватБанка» Коломойскому в какой-либо форме.

«Государство потратило на поддержку банков миллиарды гривен. Но судебная система на Украине по-прежнему не очищена, и у бывших собственников есть все шансы вернуть потерянные средства. Больше всего МВФ беспокоит возможный возврат «ПриватБанка» олигарху Игорю Коломойскому. Поэтому представители Фонда требуют принять закон, который бы сделал такой возврат невозможным», — заявил собеседник телеканала.

Игорь Коломойский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В свою очередь, источник RT в партии «Европейская солидарность» отмечает, что МВФ хочет заставить украинского президента минимизировать влияние олигархов на принятие решений в стране.

«МВФ очень настойчиво требует от президента Зеленского дистанцироваться от олигархов. Но этого пока не происходит. Насколько мне известно, новый глава государства уже нашёл общий язык с Ринатом Ахметовым. Не исключено, что скоро все реформы, о которых постоянно говорит МВФ, будут забыты», — сказал депутат.

С этой позицией согласен и руководитель украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава. По его мнению, обладание таким активом, как «ПриватБанк», давало Коломойскому очень большое влияние на ситуацию в стране, что не согласуется с требованиями МВФ.

По словам экспертов, даже если МВФ и Киеву всё же удастся решить все спорные вопросы и договориться о предоставлении $5,5 млрд, украинскому правительству всё равно придётся потратить их на оплату старых долговых обязательств, а не на оздоровление экономики.

«В первую очередь он будет истрачен на выплату по долговым обязательствам, потому что условием предоставления кредитов является закрытие предыдущих задолженностей», — отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По состоянию на конец 2019 года государственный долг и гарантированный правительством долг Украины составили $84,4 млрд. Согласно информации Национального банка Украины, пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году придутся на первый и третий кварталы ($5,415 млрд и $5,237 млрд соответственно). В общей сложности в 2020 году кабмин, НБУ, а также предприятия и банки планируют перевести кредиторам $17,059 млрд, из которых $3,999 млрд придутся на выплаты по процентам.

По словам источника RT в партии «Голос», Украина сегодня фактически берёт деньги в долг, чтобы расплатиться с предыдущими кредиторами, и ситуация становится всё больше похожа на замкнутый круг.

«Ситуация не самая приятная: правительству Зеленского нужно платить по долгам, которые накапливаются, подобно снежному кому. Украине приходится брать кредиты, чтобы рассчитаться с предыдущими задолженностями. Всё это рано или поздно приведёт к дефолту, от которого пострадают обычные люди», — рассказал депутат.

Отказаться от МВФ

На этом фоне в ноябре 2019 года глава украинского Минфина Оксана Маркарова заявила о намерении завершить сотрудничество с МВФ в 2023 году и полностью перейти на самообеспечение.

«Мой амбициозный план — суметь закончить её (программу с МВФ. — RT). Чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а мы могли бы себя обеспечивать», — сообщила она.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Однако реализуемость столь амбициозных задач опрошенные RT эксперты ставят под сомнение.

«Теоретически это возможно. Например, России в своё время это удалось сделать. Но для этого надо работать, надо восстанавливать промышленность, но власти больше занимаются политикой, чем экономикой», — заявил Жарихин.

Аналогичного мнения придерживается и Кава.

«Нынешнее правительство такого точно достичь не сможет. Те заявления, которые делались, те планы, которые оглашались, не были реализованы. Кроме того, в стране нет политической стабильности, поэтому делать прогнозы на среднесрочную перспективу очень тяжело», — заключил эксперт.

Собеседник RT из партии «Батькивщина» также скептически оценивает возможность отказа в обозримом будущем от услуг МВФ, отмечая, что сегодня «финансовая стабильность страны очень зыбкая».