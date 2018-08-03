«Нужно оправдание»: почему разведсообщество США заранее обвинило Россию во «вмешательстве» в промежуточные выборы

Заявления Вашингтона о намерении России повлиять на промежуточные выборы в конгресс — это часть американской внутриполитической борьбы. Такого мнения придерживаются в Совфеде и Госдуме. Обвинив Москву в желании «вмешаться», разведсообщество США в очередной раз отказалось представить доказательства, сославшись на секретность данных. Эксперты отметили, что обвинения в попытках повлиять на избирательную кампанию далеки от реальности и это уже понимают в самих Соединённых Штатах.

Очередные заявления Вашингтона о вмешательстве России в американские выборы могут быть выгодны тем политическим силам, которые намерены дестабилизировать обстановку внутри Соединённых Штатов. Об этом в беседе с RT заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это выгодно в первую очередь тем людям, которые дестабилизируют внутреннюю ситуацию в США. Это выгодно русофобам, и, очевидно, это выгодно противникам Трампа», — отметил он.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков тоже считает, что новые обвинения американских властей являются следствием внутриполитической борьбы в США.

«И для того, чтобы в ней выиграть, представители как демократических, так и республиканских сил делают заявления о том, что они противодействуют «российской угрозе», поскольку эта тема не уходит из американского информационного пространства уже более трёх лет», — заявил Цеков.

При этом вместо конкретных фактов официальные лица произносят лишь общие слова, отметил сенатор.

«Подобными заявлениями США просто расписываются в собственном бессилии — с одной стороны. С другой стороны, они хотят набрать определённые очки и баллы в период предстоящей избирательной кампании», — заключил он.

Доказательства «засекречены»

2 августа директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие промежуточные выборы в конгресс.

«Мы продолжаем видеть широкомасштабную российскую кампанию, целью которой является попытка ослабить и разделить Соединённые Штаты», — заявил он.

Хотя обычно Вашингтон предпочитает обвинять во «вмешательстве» непосредственно Кремль, на этот раз Коутс заявил, что попытки повлиять на выборы предпринимали также и частные лица — без ведома российских властей. Он полагает, что Москва пытается оказать влияние на итоги голосования «с помощью СМИ, соцсетей и интернет-ботов».

Глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс

Reuters

© Aaron P. Bernstein

В то же время глава Нацразведки, сравнивая сегодняшнюю ситуацию с «вмешательством» в президентские выборы, признал, что на этот раз Россия предпринимает «не столь настойчивые усилия». Коутс также отметил, что Вашингтон следит и за другими странами, которые якобы намерены повлиять на избирательную кампанию: «Мы знаем, что есть и другие, у которых есть возможности и которые, может быть, рассматривают возможность влияния».

При этом он отказался представить конкретные доказательства «вмешательства» России, сославшись на засекреченность информации.

«Американские СМИ и многие вашингтонские политики — особенно представители оппозиции — весьма склонны утверждать, что предстоящие выборы не будут свободными и справедливыми. В действительности же у России мало возможностей повлиять на их исход. Усилия в социальных сетях, в том числе меры манипулятивного воздействия, ей в этом точно не помогут. Подобные действия не могут отразиться на результате выборов. В противном случае Соединённые Штаты сами подвергались бы жёсткой критике — за собственные попытки повлиять на итоги выборов в Пакистане, Австралии или, скажем, Великобритании. В общем, всё это просто нелепо».

«Если демократы снова проиграют, то им нужно оправдание: «русские сделали это». При этом мы не знаем, какие конкретно угрозы были», — заявил RT журналист Джо Лориа.

В ходе брифинга глава Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, не приводя конкретных объяснений и фактов, заявила, что Вашингтон «увидел готовность и способность» России атаковать избирательную структуру, в том числе машины для голосования. Лориа назвал это обвинение серьёзным, но далёким от реальности.

«Машины для голосования отключены. Их нельзя взломать. И американские власти, включая администрацию Обамы, никогда не говорили, что машины для голосования можно взломать. Это новая риторика, и она не основана на реальности», — подчеркнул он.

«Игра элит»

Последние исследования показали, что американский электорат устал от повторяющихся заявлений о «вмешательстве» в выборы. Согласно опросу, проведённому с 1 по 11 июля, интерес к теме проявляют менее 1% опрошенных. Такие же результаты были зафиксированы в майских и июньских опросах. До этого цифра была чуть выше — ровно 1%.

«Это игра элит, которую подхватывают корпоративные СМИ», — уверен Лориа.

«После всех голословных нападок с какими-то за уши притянутыми якобы фактами и с утверждениями, что ранее было вмешательство каких-то непонятных людей, которых пытаются привязать к официальному Кремлю, любой здравомыслящий человек понимает, что даже малейшего намёка на какую-либо заинтересованность в результатах предстоящих промежуточных выборов нет», — отметил Чепа.

Между тем, по мнению Цекова, постоянные разговоры о влиянии Москвы выгодны обеим политическим силам Соединённых Штатов.

«Демократы нападают, республиканцы защищаются. Поэтому республиканцы стали делать заявления, что они тоже обеспокоены. То есть они выбивают козыри у Демократической партии США. А те строят свою кампанию фактически на постоянных обвинениях в адрес России», — считает сенатор.