«Нужно не «ура», а чтоб страна развивалась»: Путин рассказал о целях и ходе реализации нацпроектов в России

Продолжительность жизни россиян является главным индикатором успешности нацпроектов, заметил президент РФ Владимир Путин. По его словам, за первый год реализации была решена большая часть поставленных задач, хотя и не все. При этом глава государства пояснил, что нацпроекты отличаются от прежних госпрограмм установкой конкретных целей, выделением необходимых ресурсов для их достижения и персональной ответственностью исполнителей.

Президент России Владимир Путин заявил, что основной задачей при реализации национальных проектов является комплексное развитие страны. Наблюдать за выполнением точечных проектов очень приятно, но этого недостаточно, необходимо достигать результатов «по широкому фронту», рассказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Мне нужно не «ура». Мне нужно, чтоб страна развивалась — поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом», — заметил Путин.

По его словам, за первый год реализации нацпроектов было сделано не всё, но исполнена большая часть задач — 26 из 38. Вместе с тем глава государства согласился, что по ряду направлений россияне не почувствовали положительного эффекта от нацпроектов. При этом он добавил, что лично контролирует все проекты, но «самым главным интегратором» является продолжительность жизни.

«Он отражает всё остальное. Снижение смертности должно быть и повышение продолжительности жизни. Кстати говоря, вот по этим вопросам — и по сердечно-сосудистым, и туберкулёзу, на дорогах ДТП — количество снизилось значительно погибших, умерших, ушедших из жизни», — заметил президент.

Путин назвал хорошим фактором наличие скепсиса, поскольку он «всегда подталкивает тех, кто должен добиваться конкретного результата». Кроме того, российский лидер добавил, что держит в напряжении ответственных за выполнение задач по нацпроектам.

«Нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением. Просто опыт работы мой, достаточно серьёзный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает в среднем расслабляться, поэтому я так и говорил», — пояснил Путин.

При этом он вспомнил, что для запуска некоторых крупных инфраструктурных проектов ему приходилось «цыкнуть» на министров. Так, это пришлось сделать для реализации строительства кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга, моста на остров Русский, ряда объектов в Сочи.

Помимо этого, глава государства указал на отличие нацпроектов от госпрограмм, которые реализовывались с 2006 года под руководством тогда ещё первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что сейчас ставятся конкретные задачи, определяется объём ресурсов, в том числе дополнительных, а также ответственные лица.

«У нас вот такого таргетирования никогда раньше не было», — заявил президент России.

Reuters

© Maxim Shemetov

В мае 2018 года Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе обозначены 12 национальных проектов («Здравоохранение», «Демография», «Наука», «Экология», «Жильё и городская среда», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» и «Образование») и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Так, к 2024-му средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 78 лет, инфляция не превышать 4%, а ставка по ипотеке находиться на уровне ниже 8%.

На реализацию нацпроектов до 2024 года в общей сложности будет направлено 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей выделяются из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн поступят из бюджетов регионов.

В четверг, 20 февраля, премьер-министр Михаил Мишустин, ссылаясь на отчёт Счётной палаты, сообщил, что в 2019 году не было израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств — 1,1 трлн рублей. В частности, 253,8 млрд рублей были не использованы в разделе «национальная экономика», 236 млрд рублей в разделе «национальная оборона» и 232,8 млрд в статье «общегосударственные расходы».

Он также добавил, что в 2020-м чиновники успели освоить только 12,2% заложенных на этот год средств на нацпроекты.

«Наша задача — своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и, соответственно, реализацию национальных проектов. Но с такой тенденцией это будет сделать непросто», — отмечал глава правительства.

В свою очередь, руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин заметил, что Мишустин поручил кабмину разобраться в причинах произошедшего и назвать виновников. Он также выразил надежду, что новый состав правительства выполнит взятые на себя обязательства.

«Потребуется месяц-два, чтобы по-настоящему подвести итоги по этому отчёту. Я думаю, что такие решения будут приняты к середине апреля, к моменту отчёта правительства Государственной думе. Вот к этому моменту, я думаю, правительство разберётся в причинах и в виновниках», — говорил Кудрин.