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«Нужно наращивать производство»: Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19

14 октября 2020, 20:15  •  78 • В России
В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил Владимир Путин. Глава государства призвал наращивать темпы выпуска этих препаратов и обеспечить в первую очередь российский рынок. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об отличиях новой вакцины, разработанной центром «Вектор», от «Спутника V». Она также добавила, что производство первых партий нового препарата стартует в ближайшее время, после чего начнутся пострегистрационные клинические исследования.
 
Reuters © Tatyana Makeyeva
 

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат разработан центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом глава государства сказал, открывая совещание с членами правительства.

«Начать я бы хотел с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса — «ЭпиВакКорона», — заявил президент.

Он также добавил, что на подходе третья вакцина, разработанная центром имени Чумакова Российской академии наук.

Глава государства также призвал увеличивать производство российских вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины. И конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами, они должны поступать в аптечную сеть России как можно шире», — сказал президент членам правительства.

Путин добавил, что Россия продолжает сотрудничество с иностранными партнёрами и будет продвигать российскую вакцину за рубежом. Вместе с тем он отметил, что выпуск препаратов для других стран лучше организовывать непосредственно на мощностях этих стран.

«Но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцин для заграницы осуществлялось прежде всего, во всяком случае — на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться», — пояснил президент.

Подробности о второй вакцине в ходе совещания привела вице-премьер Татьяна Голикова. Она указала на отличия между первой и второй российскими вакцинами против коронавируса. Вице-премьер напомнила, что первая вакцина — «Спутник V» — является векторной, то есть произведённой на основе аденовируса.

«Новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ, является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков — пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознаёт и нейтрализует вирус», — сказала вице-премьер.

Как рассказала Голикова, первые партии новой вакцины в объёме 60 тыс. доз изготовят в ближайшее время, после чего центр «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России. В этих испытаниях примут участие 40 тыс. добровольцев.

«Одновременно «Вектор» планирует провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет», — добавила вице-премьер.

Она отметила, что появление второй российской вакцины существенно расширяет возможности по вакцинации населения и приближает страну к стабилизации ситуации с заболеваемостью.

Позднее Минздрав России сообщил, что разработанная «Вектором» вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Говоря о третьей вакцине, Голикова сообщила, что к настоящему моменту получено разрешение на клинические исследования первой и второй фазы, которые проводятся на медицинских базах в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове.

«6 октября в рамках первой фазы были привиты 15 добровольцев, серьёзных осложнений и проявлений побочных нет, все добровольцы чувствуют себя хорошо, и 19 октября стартует вторая фаза, в рамках которой будут иммунизированы ещё 285 добровольцев», — пояснила она.

По словам вице-премьера, завершение клинических испытаний вакцины ожидается к декабрю.

Говоря о ситуации с коронавирусом в России, Голикова указала, что введения новых ограничений для экономики в условиях растущей заболеваемости не требуется.

«По нашему мнению, ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер для экономики. Но я ещё раз хочу воспользоваться случаем и обратиться к регионам и гражданам, чтобы они соблюдали все требования безопасности», — заключила вице-премьер.

Напомним, что за прошедшие 24 часа в России выявлен 14 231 новый случай COVID-19. Это самое высокое значение с начала эпидемии. Днём ранее аналогичный показатель составил 13 868.

За всё время эпидемии в стране выявлено 1 340 409 случаев коронавирусной инфекции. Из них, по данным оперштаба, выздоровели 1 039 705 человек, в том числе 7920 — за минувшие сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, в России скончались 23 205 человек.

Ипотека и снятие санкций с украинских предприятий

В ходе совещания Путин затронул и другие темы. Так, глава государства поддержал идею продления программы льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года.

«С учётом того, что ситуация у нас складывается, в общем-то, непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям ещё тяжеловато, и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», — сказал президент.

Напомним, что программа льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых стартовала в апреле. Согласно её условиям, россияне могут получить займы с соответствующей ставкой на покупку квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

Кроме того, Путин одобрил инициативу снятия санкций с нескольких украинских предприятий, работа которых ориентирована на российский рынок. Соответствующее предложение в ходе совещания озвучил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он уточнил, что речь идёт о компании «Брацлав», Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонном комбинате. По словам премьера, в случае снятия ограничений в полной мере будут соблюдены интересы российских производителей.

«Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», — ответил Путин.

Как подчеркнул президент, уровень кооперации между предприятиями двух стран был очень высоким, что приносило взаимную пользу и выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой.

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен», — подчеркнул Путин.

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