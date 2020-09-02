Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Главная / Аналитика

Нужно ли возвращать смертную казнь?

02 сентября 2020, 09:00  •  99 • Аналитика
© AP Photo / Nate Jenkins
Последняя смертная казнь в России состоялась в Бутырской тюрьме в августе 1996 года. Был расстрелян Сергей Головкин – серийный убийца, десять лет орудовавший в Подмосковье.
Подробности дел этого упыря, который подозревался в более чем 40 убийствах подростков, описаны и засняты. Какое-то время предполагали, что преступник намеренно выезжает в Ростовскую область, находя своих жертв там, чтобы не светиться в одном месте и путать следствие. После выяснилось, что южнее "работал" его коллега – печально известный Андрей Чикатило, тоже получивший свой приговор в виде пули в затылок.
Впрочем, если уж быть совсем точным, то последняя смертная (причем публичная) казнь на территории РФ применялась в Чечне в 1997-ом году. Но тогда там не действовали российские законы. К тому времени уже был подписан 6-ой протокол (об отмене смертной казни в мирное время). Это было одним из условий вхождения России в Совет Европы. Там было "все сложно", поскольку протокол был подписан, но не ратифицирован. Мораторий на исполнение был объявлен, но не подписан. Суды продолжали выносить "высшую меру", а вопросы о помиловании тогдашний президент Борис Ельцин намеренно не рассматривал (не утверждал и не отклонял) – делу не давался ход. То есть де-юре смертная казнь сохранялась, де-факто – нет.
Разговоры об отмене высшей меры благополучно перешли в политическую форму в век ХХI и не только сохранились, но и прекрасно здравствуют в наши дни. Даже несмотря на то, что в 2009 году Конституционный суд вроде как поставил точку: суды выносить смертные приговоры не могут. Но это точка юридическая, в обществе – многоточие, если не восклицательные и вопросительные знаки. Опросы на эту тему показывают – большая часть россиян "за" введение смертной казни. Политики это прекрасно знают, поэтому тема периодически шумит.
Почему же "за"? Вроде лихое позади – пора бы и обществу успокоиться. Но каждый раз, когда в инфополе возникает какой-то новый упырь (маньяк, террорист, отморозок, педофил) – ярость вскипает как волна. Картины расстрелов у сарая как возмездие, кара, наказание, высшая мера, да хоть Страшный Суд (выбирайте, какой вариант больше нравится) – восстанавливают у граждан баланс справедливости. Особенно это обостряется, когда в обществе появляется страх, например, из-за терактов.
Да и без бед, в скучное время, у многих доминирует неопределенное: что-то как-то нехорошо на душе, вот если бы кого расстреляли бы – вот полегчало бы. Более того, чем дальше от самого действа – тем проще "расстреливать". Когда наплевать – тогда совсем легко. Зайдите в интернет, где в комментариях уничтожаются не только преступники, но и целые группы. Ну а что – это ж буквы, это ж ничего не стоит (да и вроде как не значит ничего). Фиктивная жестокость: крепче напишешь – легче душе.
Есть и иные, рациональные аргументы: сильно провинившегося перед человечеством мерзавца за его поганое дело не хочется ставить на казенное довольство. Так же сторонники введения смертной казни утверждают, что такая мера приведет к уменьшению особо тяжких преступлений. Смерти боятся все, даже те, кто испытывает больное и непреодолимое от чужой. Впрочем, однозначного подтверждения, что наличие казни и количество преступлений действительно коррелируют между собой – нет.
Доводы противников отмены моратория тоже хорошо известны. Жизнь – высшая ценность. Гуманизм, стало быть, прочная основа. Президент Владимир Путин, к примеру, приводит иные доводы: "Применяя смертную казнь в отношении своих граждан, даже преступников, государство воспитывает других своих граждан в жестокости и порождает вновь и вновь жестокость со стороны граждан в отношении друг друга и в отношении самого государства. И это тоже вредно и контрпродуктивно". Ну и арифметику никто не отменял: если казнь существует, то создается риск, что безвозвратно потерять можно невинного человека – такие истории известны, по некоторым даже снято кино.
Сейчас можно сказать, что пока страна стала дальше от смертной казни – и по времени, и на практике. Дальше, но не далека. Пока в обществе крепки убеждения о ее необходимости и пользе, дискуссии об этом всегда будут возникать. Особенно, когда отыщется очередное чудовище или какая-нибудь группа по интересам, играющая на уничтожение. А это, к сожалению, наверняка произойдет.
Автор Артур Бобров, радио Sputnik
Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
01 сентября 2020, 10:05
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
01 сентября 2020, 10:05
Что нам делать с Белоруссией?
01 сентября 2020, 08:15
Когда же все-таки началась Вторая мировая война?
01 сентября 2020, 18:20
Прощание с Командором. Памяти Владислава Крапивина
01 сентября 2020, 10:05
"Разошлись по домам с оружием". Победы и просчеты иракской кампании США
01 сентября 2020, 19:15
Если палестинцы откажутся вести переговоры, Израиль может жить и без соглашения о двух государствах
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации &qu...
02 сентября 2020, 02:35
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
02 сентября 2020, 04:25
Момент, как русские разгоняли корабли США возле Аляски, сняли на видео
02 сентября 2020, 04:25
Лукашенко готовит ответный удар: Политолог не исключил закрытия границ с Прибалтикой
02 сентября 2020, 02:35
"Знаете, это страшно": Политолог предложил эвакуировать всех желающих из СШ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2020, 14:45
«Ответочка» за генерала: Боевиков в Сирии умыли кровью
27 августа 2020, 19:10
Польша вызвала посла Белоруссии после того, как Лукашенко отказался отдавать Гродно
29 августа 2020, 12:25
Неожиданный поворот: Лукашенко избил "жёлтые жилеты"
29 августа 2020, 07:50
К вооружённому нападению на микроавтобус ОПЗЖ причастны около 50 радикалов
30 августа 2020, 15:55
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
28 августа 2020, 23:35
"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.