Нужно ли возвращать смертную казнь?

Последняя смертная казнь в России состоялась в Бутырской тюрьме в августе 1996 года. Был расстрелян Сергей Головкин – серийный убийца, десять лет орудовавший в Подмосковье.

Подробности дел этого упыря, который подозревался в более чем 40 убийствах подростков, описаны и засняты. Какое-то время предполагали, что преступник намеренно выезжает в Ростовскую область, находя своих жертв там, чтобы не светиться в одном месте и путать следствие. После выяснилось, что южнее "работал" его коллега – печально известный Андрей Чикатило, тоже получивший свой приговор в виде пули в затылок.

Впрочем, если уж быть совсем точным, то последняя смертная (причем публичная) казнь на территории РФ применялась в Чечне в 1997-ом году. Но тогда там не действовали российские законы. К тому времени уже был подписан 6-ой протокол (об отмене смертной казни в мирное время). Это было одним из условий вхождения России в Совет Европы. Там было "все сложно", поскольку протокол был подписан, но не ратифицирован. Мораторий на исполнение был объявлен, но не подписан. Суды продолжали выносить "высшую меру", а вопросы о помиловании тогдашний президент Борис Ельцин намеренно не рассматривал (не утверждал и не отклонял) – делу не давался ход. То есть де-юре смертная казнь сохранялась, де-факто – нет.

Разговоры об отмене высшей меры благополучно перешли в политическую форму в век ХХI и не только сохранились, но и прекрасно здравствуют в наши дни. Даже несмотря на то, что в 2009 году Конституционный суд вроде как поставил точку: суды выносить смертные приговоры не могут. Но это точка юридическая, в обществе – многоточие, если не восклицательные и вопросительные знаки. Опросы на эту тему показывают – большая часть россиян "за" введение смертной казни. Политики это прекрасно знают, поэтому тема периодически шумит.

Почему же "за"? Вроде лихое позади – пора бы и обществу успокоиться. Но каждый раз, когда в инфополе возникает какой-то новый упырь (маньяк, террорист, отморозок, педофил) – ярость вскипает как волна. Картины расстрелов у сарая как возмездие, кара, наказание, высшая мера, да хоть Страшный Суд (выбирайте, какой вариант больше нравится) – восстанавливают у граждан баланс справедливости. Особенно это обостряется, когда в обществе появляется страх, например, из-за терактов.

Да и без бед, в скучное время, у многих доминирует неопределенное: что-то как-то нехорошо на душе, вот если бы кого расстреляли бы – вот полегчало бы. Более того, чем дальше от самого действа – тем проще "расстреливать". Когда наплевать – тогда совсем легко. Зайдите в интернет, где в комментариях уничтожаются не только преступники, но и целые группы. Ну а что – это ж буквы, это ж ничего не стоит (да и вроде как не значит ничего). Фиктивная жестокость: крепче напишешь – легче душе.

Есть и иные, рациональные аргументы: сильно провинившегося перед человечеством мерзавца за его поганое дело не хочется ставить на казенное довольство. Так же сторонники введения смертной казни утверждают, что такая мера приведет к уменьшению особо тяжких преступлений. Смерти боятся все, даже те, кто испытывает больное и непреодолимое от чужой. Впрочем, однозначного подтверждения, что наличие казни и количество преступлений действительно коррелируют между собой – нет.

Доводы противников отмены моратория тоже хорошо известны. Жизнь – высшая ценность. Гуманизм, стало быть, прочная основа. Президент Владимир Путин, к примеру, приводит иные доводы: "Применяя смертную казнь в отношении своих граждан, даже преступников, государство воспитывает других своих граждан в жестокости и порождает вновь и вновь жестокость со стороны граждан в отношении друг друга и в отношении самого государства. И это тоже вредно и контрпродуктивно". Ну и арифметику никто не отменял: если казнь существует, то создается риск, что безвозвратно потерять можно невинного человека – такие истории известны, по некоторым даже снято кино.

Сейчас можно сказать, что пока страна стала дальше от смертной казни – и по времени, и на практике. Дальше, но не далека. Пока в обществе крепки убеждения о ее необходимости и пользе, дискуссии об этом всегда будут возникать. Особенно, когда отыщется очередное чудовище или какая-нибудь группа по интересам, играющая на уничтожение. А это, к сожалению, наверняка произойдет.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik