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Нужно ли спасать жизнь нациста? Вопрос врача разделил пользователей Twitter
08 ноября 2019, 09:39 • 386 • Политика
Врач спросил у пользователей, правильно ли спасать жизнь пациента со свастиками на лодыжках. Непростой моральный вопрос вызвал жаркие споры в соцсети.
Российский врач Игорь Мороз спросил у пользователей Twitter, почему он должен спасать жизнь пациента, который поступил к нему с татуировками нацистской свастики на лодыжках. Неоднозначный вопрос расколол пользователей соцсети.
В ответ пользователи предложили несколько интересных вариантов. Часть людей посчитала, что нацист не заслуживает спасения, часть посчитала, что спасать всё-таки стоит, но с условиями.
Напомним, что по российским законам врач обязан оказать медицинскую помощь любому, кто в ней нуждается. Даже если человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Предполагается, что личные убеждения пациента также не должны быть поводом в отказе ему в медпомощи.
Фото: скриншот Twitter/@bynom1970
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