Нужно ли спасать жизнь нациста? Вопрос врача разделил пользователей Twitter

Российский врач Игорь Мороз спросил у пользователей Twitter, почему он должен спасать жизнь пациента, который поступил к нему с татуировками нацистской свастики на лодыжках. Неоднозначный вопрос расколол пользователей соцсети.

"Вчера поступило тело, со свастиками на лодыжках. Мои деды сражались, выжили... И, спрашиваю, а это [мат], почему я должен спасать? Почему я, [мат], должен?" - написал Игорь Мороз.

В ответ пользователи предложили несколько интересных вариантов. Часть людей посчитала, что нацист не заслуживает спасения, часть посчитала, что спасать всё-таки стоит, но с условиями.

"Я вас очень понимаю!!!! Сначала отрезаем лодыжки вместе со свастикой как обмороженные, потом лечим!!!" - предлагает "соломоново решение" Pro100tor @pro100tor. "Удали лодыжки, остальное - лечи )" - соглашается @Sobaka3333. "Вылечить и расстрелять", - пишет Константин Сидоров @ConstantinS68 "Во время ВОВ врачи тоже фашистов лечили. Просто, когда будешь выписывать, плюнь ему вслед..." - советует Ирина...Устав1244 @SobyaninaI.

Напомним, что по российским законам врач обязан оказать медицинскую помощь любому, кто в ней нуждается. Даже если человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Предполагается, что личные убеждения пациента также не должны быть поводом в отказе ему в медпомощи.

Фото: скриншот Twitter/@bynom1970