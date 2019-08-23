Нужно ли России возвращение в «Большую восьмерку»? • 190 • Аналитика









Россия и «Большая семерка»

История «Группы семи», или «Большой семерки», уходит своими корнями в 1970-е годы, когда возникла потребность в консолидации и плотном взаимодействии наиболее развитых в экономическом отношении стран мира. Инициатива исходила от президента Франции Валери Жискар д’Эстена, который и собрал в 1975 году глав шести государств – США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. В 1976 году к встречам присоединилась Канада. Так сформировалась «Большая семерка».



Распад Советского Союза и отказ России от коммунистической идеологии способствовал относительной нормализации отношений между нашей страной и Западом. В то время США и европейским государствам казалось, что Россия уже не будет представлять серьезной угрозы формируемому миропорядку, но, учитывая территориальные размеры России, наличие ядерного оружия, экономические возможности и природные ресурсы, на Западе сочли целесообразным интегрировать Россию в состав «Большой семерки». Эта интеграция происходила поэтапно, в течение 1990-х – начала 2000-х годов. «Большая семерка» превратилась в «Большую восьмерку».



Конечно, Россия никогда полноценным участником группы не была, учитывая специфику отношения к нашей стране со стороны западных государств. Тем не менее, без участия России консультироваться по ключевым мировым событиям, вырабатывать какие-то решения было бы невозможно. Поэтому западные лидеры мирились с присутствием нашей страны в составе клуба самых развитых держав.



Хотя к началу XXI века уже было понятно, что клуб не отражает текущую мировую ситуацию. Например, в нем не участвует Китай. Да, в 1975 году, когда «Большая семерка» только создавалась, Китай был аграрной страной с господством маоистской идеологии. Но ведь сейчас ситуация изменилась в корне. Неужели Италия или Канада более развиты и влиятельны, чем Поднебесная? В любом случае, присутствие России хоть как то создавало впечатление об охвате «Большой восьмеркой» не только США и их союзников, но и других стран мира.



Но в 2014 году, после событий на Украине и воссоединения с Россией Крымского полуострова, участие России во встречах группы было прекращено. «Большая восьмерка» снова стала «Большой семеркой». Но спустя пять лет Запад, судя по всему, почувствовал некий дискомфорт от отсутствия возможности диалога с Россией в рамках этого клуба. Иначе как объяснить позицию Дональда Трампа?



Трамп: Путин перехитрил Обаму

На встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом президент США Дональд Трамп дал пространный комментарий о «Большой семерке» и России. Глава Белого дома заявил:



На встречах мы часто говорим о России, поскольку я был на многочисленных встречах «Большой семерки». Я думаю, что Путин перехитрил президента Обаму, потому что президент Обама думал, что нехорошо, когда в «Большую восьмерку» входит Россия. Поэтому он хотел, чтобы Россия вышла из нее. Я думаю, что куда более уместно видеть Россию, и это должна быть «восьмерка», потому что многие вещи, о которых мы говорим, имеют отношение к России.



Далее, продолжая свою мысль, Трамп отметил, что если бы «кто-то выступил» с предложением о возвращении России в «Большую восьмерку», то он бы отнесся к этому предложению позитивно. И этот кто-то нашелся – им оказался президент Франции Эммануэль Макрон. У Парижа в постсоветский период всегда были особые отношения с Москвой, более лояльные, чем у Вашингтона.



Даже сейчас, несмотря на наличие санкций, Франция не отказывается от многочисленных совместных с Россией проектов, поддерживает строительство «Северного потока-2». Поэтому нет ничего удивительного в том, что предложение о возвращении России в формат «Большой восьмерки» прозвучало именно от французского лидера.



Встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина дала повод для размышлений и сторонникам сотрудничества с Россией, и противникам нашей страны. Украинские националистические политики разразились критикой в адрес Парижа, утверждая, что Макрон «прогнулся» под Путина, и речь пойдет не о Европе от Лиссабона до Владивостока, а о России от Лиссабона до Владивостока. Для сторонников сотрудничества с Россией слова французского президента, опубликованные на его странице в социальной сети, стали «бальзамом».



Станет ли «семерка» снова «восьмеркой»?

У Дональда Трампа вообще очень странное отношение к России и Путину. С одной стороны, Трамп, как глава американского государства, обязан демонстрировать максимальную жесткость в отношении Москвы. Но Трамп искренне симпатизирует Путину: ему, популисту с явным правым уклоном, импонируют и стиль российского президента, и многие его действия. И, конечно, Трамп понимает, что без возвращения России в «Большую восьмерку» не удастся решать многочисленные проблемы.





Но у Трампа нет каких-либо четких предложений по возвращению России в состав «Большой восьмерки». Хотя он мог бы выдвинуть и определенные требования к Москве, добиваясь их выполнения. Слова Трампа о возможности возвращения России в «Большую восьмерку» без выдвижения каких-либо конкретных условий могут быть рассмотрены и как готовность США смириться с воссоединением Крыма с Россией – главным козырем антироссийских сил на Западе.







Журналист CNN Кайли Атвуд в своем «Твиттере» написала, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы пришли к выводу о необходимости пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Таким образом, на Западе сформировалась по данному вопросу своеобразная коалиция – США и Франция не возражают против присутствия России в «Большой восьмерке».



Несколько иной позиции придерживается канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что пока не видит продвижений, позволяющих говорить о ликвидации тех причин, которые в 2014 году способствовали уходу России из «Большой восьмерки». Речь идет о Минских договоренностях, которые, по мнению Меркель, выполняются не с должным успехом.







Однако позиция Германии может еще и измениться, учитывая, что из всех серьезных европейских государств Германия в настоящее время находится в наибольшей зависимости от сотрудничества с Россией. Например, тот же проект «Северный поток-2» представляет стратегическую важность как для Российской Федерации, так и для Германии. Так что слова Меркель на фоне позиции Макрона и Трампа не стоит воспринимать однозначно. Все еще может поменяться, особенно в процессе консультаций германских властей со своими французскими коллегами.



Совсем другая ситуация с Великобританией. В Лондоне занимают наиболее жесткую антироссийскую позицию. Хуже к России относятся только режимы Польши, Украины, Прибалтики, но они, к счастью, не оказывают никакого влияния ни на «Большую восьмерку», ни на экономическую и политическую ситуацию в Европе. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон унаследовал антироссийскую линию своих предшественников на посту главы кабинета министров.



Борис Джонсон отметил, что пока не видит оснований для возвращения России в «Большую восьмерку». Британский премьер перечислил многочисленные «грехи» России – историю с отравлением Скрипалей, химическое оружие, гражданскую войну на Украине, некие провокации, которые Россия якобы осуществляет по всему миру. Все эти факторы, с точки зрения британского премьера, являются препятствием для возвращения России в формат G8.



Свободу Пуэрто-Рико!



Таким образом, по вопросу о возвращении России в «Большую восьмерку» наметились разногласия между ключевыми партнерами. Близкие друг к другу по большинству экономических и политических вопросов Франция и Германия в данном случае не демонстрируют единства позиции. Еще больше противоречий между США и Великобританией – также ключевыми политическими союзниками и экономическими партнерами.



Возвращение России в «Большую восьмерку», если оно состоится по инициативе Трампа и вопреки мнению англичан, немцев и, вероятно, канадцев, будет свидетельствовать о том, что Вашингтон ни во что не ставит своих союзников и партнеров и является безусловным лидером западного мира, способным диктовать свои условия и не обращать внимания на точку зрения собственных же союзников. И, похоже, Трамп уже зашел действительно далеко, раз о позиции американского президента стало известно мировой общественности.



Теперь отступать поздно – если Трамп и Макрон откажутся от своих слов, то продемонстрируют слабину, если не откажутся, то продемонстрируют пренебрежение позицией союзников. Единственный выход из этой ситуации – срочно придумать какие-то требования и выдвинуть их Москве. Причем требования могут быть заведомо невыполнимыми, например – возвращение Крыма Украине. Россия на выполнение таких требований не пойдет и тогда Запад сможет сказать: вот Трамп как миротворец заботился о мире, стремился к диалогу, но Путин опять от него отказался по собственной инициативе.



«Большая семерка» - устаревший формат

Это еще один интересный вопрос. С одной стороны, формат G8 предоставляет более широкие возможности для взаимодействия с Западом, но с другой стороны ничего не случится, если мы не вернемся в эту группу западных держав. Например, Китай и Индия также не являются членами «Большой восьмерки», что не мешает им наращивать свой экономический потенциал, расширять политическое влияние. Точно также и Россия, как показала практика, является самодостаточной державой и вне тесного сотрудничества с западными странами.



Сама концепция «Большой семерки» к настоящему времени является абсолютно устаревшей, не отражающей реального положения, реальных раскладов в мировой политике и экономике. Она формировалась в годы Холодной войны, в условиях биполярного мира, как коалиция западных государств с похожими экономическими и политическими моделями организации общественной жизни.







Сейчас ситуация в корне изменилась. Мир стал многополярным, но «Большая семерка» остается все той же, не демонстрирует той гибкости и вариативности, которая так нужна в современном мире. Ну не странно ли это, что Япония в G7 есть, а Китая нет. Италия есть, а Индии нет. И это не говоря уже о том, что есть и другие центры силы, в том числе региональные – те же Пакистан, Турция, Саудовская Аравия оказывают на целые регионы мира куда большее влияние, чем Италия, Япония или Канада.



Поэтому если Россия не вернется в «Большую восьмерку», она ничего не потеряет. Российское руководство это прекрасно понимает и не реагирует на слова Трампа и Макрона каким-то бурным образом. Тем более, что уже очевидно – Запад все больше нуждается в России, а Россия все меньше нуждается в Западе.



Сегодня, когда США конкурируют с Китаем, они смертельно боятся российско-китайского блока, как и вообще противостояния Запада и модернизированного Востока. Вот и делают попытку снова приблизить Россию, ради чего даже готовы закрыть глаза на собственные претензии по поводу Донбасса, Крыма, Сирии. Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о возможности возвращения России в G-7 – «Большую восьмерку». Уже одно то, что глава американского государства заговорил об этом, свидетельствует о масштабных переменах в политической стратегии «коллективного Запада». Но к чему эти перемены могут привести?История «Группы семи», или «Большой семерки», уходит своими корнями в 1970-е годы, когда возникла потребность в консолидации и плотном взаимодействии наиболее развитых в экономическом отношении стран мира. Инициатива исходила от президента Франции Валери Жискар д’Эстена, который и собрал в 1975 году глав шести государств – США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. В 1976 году к встречам присоединилась Канада. Так сформировалась «Большая семерка».Распад Советского Союза и отказ России от коммунистической идеологии способствовал относительной нормализации отношений между нашей страной и Западом. В то время США и европейским государствам казалось, что Россия уже не будет представлять серьезной угрозы формируемому миропорядку, но, учитывая территориальные размеры России, наличие ядерного оружия, экономические возможности и природные ресурсы, на Западе сочли целесообразным интегрировать Россию в состав «Большой семерки». Эта интеграция происходила поэтапно, в течение 1990-х – начала 2000-х годов. «Большая семерка» превратилась в «Большую восьмерку».Конечно, Россия никогда полноценным участником группы не была, учитывая специфику отношения к нашей стране со стороны западных государств. Тем не менее, без участия России консультироваться по ключевым мировым событиям, вырабатывать какие-то решения было бы невозможно. Поэтому западные лидеры мирились с присутствием нашей страны в составе клуба самых развитых держав.Хотя к началу XXI века уже было понятно, что клуб не отражает текущую мировую ситуацию. Например, в нем не участвует Китай. Да, в 1975 году, когда «Большая семерка» только создавалась, Китай был аграрной страной с господством маоистской идеологии. Но ведь сейчас ситуация изменилась в корне. Неужели Италия или Канада более развиты и влиятельны, чем Поднебесная? В любом случае, присутствие России хоть как то создавало впечатление об охвате «Большой восьмеркой» не только США и их союзников, но и других стран мира.Но в 2014 году, после событий на Украине и воссоединения с Россией Крымского полуострова, участие России во встречах группы было прекращено. «Большая восьмерка» снова стала «Большой семеркой». Но спустя пять лет Запад, судя по всему, почувствовал некий дискомфорт от отсутствия возможности диалога с Россией в рамках этого клуба. Иначе как объяснить позицию Дональда Трампа?На встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом президент США Дональд Трамп дал пространный комментарий о «Большой семерке» и России. Глава Белого дома заявил:Далее, продолжая свою мысль, Трамп отметил, что если бы «кто-то выступил» с предложением о возвращении России в «Большую восьмерку», то он бы отнесся к этому предложению позитивно. И этот кто-то нашелся – им оказался президент Франции Эммануэль Макрон. У Парижа в постсоветский период всегда были особые отношения с Москвой, более лояльные, чем у Вашингтона.Даже сейчас, несмотря на наличие санкций, Франция не отказывается от многочисленных совместных с Россией проектов, поддерживает строительство «Северного потока-2». Поэтому нет ничего удивительного в том, что предложение о возвращении России в формат «Большой восьмерки» прозвучало именно от французского лидера.Встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина дала повод для размышлений и сторонникам сотрудничества с Россией, и противникам нашей страны. Украинские националистические политики разразились критикой в адрес Парижа, утверждая, что Макрон «прогнулся» под Путина, и речь пойдет не о Европе от Лиссабона до Владивостока, а о России от Лиссабона до Владивостока. Для сторонников сотрудничества с Россией слова французского президента, опубликованные на его странице в социальной сети, стали «бальзамом».У Дональда Трампа вообще очень странное отношение к России и Путину. С одной стороны, Трамп, как глава американского государства, обязан демонстрировать максимальную жесткость в отношении Москвы. Но Трамп искренне симпатизирует Путину: ему, популисту с явным правым уклоном, импонируют и стиль российского президента, и многие его действия. И, конечно, Трамп понимает, что без возвращения России в «Большую восьмерку» не удастся решать многочисленные проблемы.Но у Трампа нет каких-либо четких предложений по возвращению России в состав «Большой восьмерки». Хотя он мог бы выдвинуть и определенные требования к Москве, добиваясь их выполнения. Слова Трампа о возможности возвращения России в «Большую восьмерку» без выдвижения каких-либо конкретных условий могут быть рассмотрены и как готовность США смириться с воссоединением Крыма с Россией – главным козырем антироссийских сил на Западе.Журналист CNN Кайли Атвуд в своем «Твиттере» написала, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы пришли к выводу о необходимости пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Таким образом, на Западе сформировалась по данному вопросу своеобразная коалиция – США и Франция не возражают против присутствия России в «Большой восьмерке».Несколько иной позиции придерживается канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что пока не видит продвижений, позволяющих говорить о ликвидации тех причин, которые в 2014 году способствовали уходу России из «Большой восьмерки». Речь идет о Минских договоренностях, которые, по мнению Меркель, выполняются не с должным успехом.Однако позиция Германии может еще и измениться, учитывая, что из всех серьезных европейских государств Германия в настоящее время находится в наибольшей зависимости от сотрудничества с Россией. Например, тот же проект «Северный поток-2» представляет стратегическую важность как для Российской Федерации, так и для Германии. Так что слова Меркель на фоне позиции Макрона и Трампа не стоит воспринимать однозначно. Все еще может поменяться, особенно в процессе консультаций германских властей со своими французскими коллегами.Совсем другая ситуация с Великобританией. В Лондоне занимают наиболее жесткую антироссийскую позицию. Хуже к России относятся только режимы Польши, Украины, Прибалтики, но они, к счастью, не оказывают никакого влияния ни на «Большую восьмерку», ни на экономическую и политическую ситуацию в Европе. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон унаследовал антироссийскую линию своих предшественников на посту главы кабинета министров.Борис Джонсон отметил, что пока не видит оснований для возвращения России в «Большую восьмерку». Британский премьер перечислил многочисленные «грехи» России – историю с отравлением Скрипалей, химическое оружие, гражданскую войну на Украине, некие провокации, которые Россия якобы осуществляет по всему миру. Все эти факторы, с точки зрения британского премьера, являются препятствием для возвращения России в формат G8.Таким образом, по вопросу о возвращении России в «Большую восьмерку» наметились разногласия между ключевыми партнерами. Близкие друг к другу по большинству экономических и политических вопросов Франция и Германия в данном случае не демонстрируют единства позиции. Еще больше противоречий между США и Великобританией – также ключевыми политическими союзниками и экономическими партнерами.Возвращение России в «Большую восьмерку», если оно состоится по инициативе Трампа и вопреки мнению англичан, немцев и, вероятно, канадцев, будет свидетельствовать о том, что Вашингтон ни во что не ставит своих союзников и партнеров и является безусловным лидером западного мира, способным диктовать свои условия и не обращать внимания на точку зрения собственных же союзников. И, похоже, Трамп уже зашел действительно далеко, раз о позиции американского президента стало известно мировой общественности.Теперь отступать поздно – если Трамп и Макрон откажутся от своих слов, то продемонстрируют слабину, если не откажутся, то продемонстрируют пренебрежение позицией союзников. Единственный выход из этой ситуации – срочно придумать какие-то требования и выдвинуть их Москве. Причем требования могут быть заведомо невыполнимыми, например – возвращение Крыма Украине. Россия на выполнение таких требований не пойдет и тогда Запад сможет сказать: вот Трамп как миротворец заботился о мире, стремился к диалогу, но Путин опять от него отказался по собственной инициативе.Это еще один интересный вопрос. С одной стороны, формат G8 предоставляет более широкие возможности для взаимодействия с Западом, но с другой стороны ничего не случится, если мы не вернемся в эту группу западных держав. Например, Китай и Индия также не являются членами «Большой восьмерки», что не мешает им наращивать свой экономический потенциал, расширять политическое влияние. Точно также и Россия, как показала практика, является самодостаточной державой и вне тесного сотрудничества с западными странами.Сама концепция «Большой семерки» к настоящему времени является абсолютно устаревшей, не отражающей реального положения, реальных раскладов в мировой политике и экономике. Она формировалась в годы Холодной войны, в условиях биполярного мира, как коалиция западных государств с похожими экономическими и политическими моделями организации общественной жизни.Сейчас ситуация в корне изменилась. Мир стал многополярным, но «Большая семерка» остается все той же, не демонстрирует той гибкости и вариативности, которая так нужна в современном мире. Ну не странно ли это, что Япония в G7 есть, а Китая нет. Италия есть, а Индии нет. И это не говоря уже о том, что есть и другие центры силы, в том числе региональные – те же Пакистан, Турция, Саудовская Аравия оказывают на целые регионы мира куда большее влияние, чем Италия, Япония или Канада.Поэтому если Россия не вернется в «Большую восьмерку», она ничего не потеряет. Российское руководство это прекрасно понимает и не реагирует на слова Трампа и Макрона каким-то бурным образом. Тем более, что уже очевидно – Запад все больше нуждается в России, а Россия все меньше нуждается в Западе.Сегодня, когда США конкурируют с Китаем, они смертельно боятся российско-китайского блока, как и вообще противостояния Запада и модернизированного Востока. Вот и делают попытку снова приблизить Россию, ради чего даже готовы закрыть глаза на собственные претензии по поводу Донбасса, Крыма, Сирии. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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