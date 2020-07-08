Нужно ли России отказываться от экспорта нефти и газа: размышления об экспортно-импортном дисбалансе • 79 • Аналитика

Среди некоторых россиян бытует мнение, что правительство, депутаты и чиновники существуют за их счет. Но ведь известно, что основной доход Россия имеет от продажи углеводородов, а в этой отрасли задействовано не так уж и много людей по сравнению с общей численностью населения страны.





Но, может, все обстоит совершенно по-другому, и Россия не так уж и сильно зависит от экспорта сырья, как когда-то колониальные страны? Обратимся к цифрам.



За первые пять месяцев текущего года (январь-май) Россия получила от продажи нефти за границу около 33,7 миллиарда долларов. Этот показатель снизился сравнительно с аналогичным периодом 2019 года почти на треть – на 31,4 процента.



Эти данные 7 июля обнародовала Федеральная таможенная служба РФ.



В физическом выражении Россия отправила за рубеж за пять месяцев 104,4 миллиона тонн нефти, что меньше показателя аналогичного периода всего лишь на 1,7 процента. Такая существенная разница между незначительным падением объемов экспорта и заметным снижением доходов от продажи объясняется тем, что мировые цены на нефть в этом году гораздо ниже прошлогодних.



Что касается продуктов нефтепереработки, то снижение их экспорта в физическом выражении составило всего лишь 0,6 процента, зато в денежном эквиваленте страна получила в этом году по сравнению с прошлым меньше на целых 23 процента.





«Газпром» за пять месяцев 2020 года продал за границу природного газа на 9,7 миллиарда долларов, то есть на более чем вдвое меньшую сумму, чем за аналогичный период 2019 года. При этом физическое снижение объема не превысило 22 процентов. И это объясняется просто: падение экспортных цен на газ в этом году составило более 38 процентов от уровня 2019 года.



Все приведенные выше цифры очень важны для экономики России, ведь топливно-энергетические ресурсы являются главной статьей экспорта нашей страны. Их удельный вес в экспорте составил в этом году 56,1 процента, а за январь-май предыдущего года был еще выше – 65,6 процента.



Не стану подробно погружаться в структуру российского импорта и его динамику. Скажу лишь, что главной статьей импорта для России является закупка машин и оборудования, доля которой составляет 46 процентов. При этом нашим главным торговым партнером является Евросоюз.



Если подытожить все вышесказанное, то получается, что Россия в основном продает энергетическое сырье и нефтепродукты, а закупает продукцию машиностроения, чаще всего европейского. При этом зарабатывает Россия от продажи углеводородов все меньше, а значит, страна тратит природные ресурсы, но не богатеет.



Конечно, можно вспомнить о коронавирусе, который стал причиной экономического кризиса и снижения цен на углеводороды. Но следует понимать две вещи. Во-первых, и падение цен на сырье, и экономические кризисы неизбежны, они периодически случаются и без пандемий, поэтому к ним нужно быть готовыми, диверсифицируя экономику. А во-вторых, нельзя забывать, что нефть и газ, как бы много их ни было в наших недрах, являются невозобновляемыми ресурсами, то есть рано или поздно закончатся.



Да и так называемая «зеленая» энергетика становится в мире все более популярной, влияя на снижение спроса на углеводороды.



Следует понимать, что мир непрерывно меняется. И если не следить за этими изменениями, можно оказаться за бортом.



Например, можно заметить, что, хотя экспорт сырья ит кормил Россию десятилетиями, он постепенно становится невыгодным. Гораздо правильнее перерабатывать природные ресурсы внутри страны и отправлять на экспорт продукцию с более высокой прибавочной стоимостью. Это позволит и доходы поднять, и рабочие места создать.



У США и Европы есть рычаги давления на Россию ровно до тех пор, пока мы будем продолжать экспортировать сырье и полуфабрикаты, а импортировать высокотехнологичную продукцию. Понятно, что легче продать нефть и закупить оборудование на Западе, чем создавать свое, но это путь в никуда. Гораздо правильнее сделать приоритетными отраслями не добывающую промышленность, как сейчас, а машиностроение, нефтехимию, электронику и другие отрасли, связанные с глубокой переработкой сырья и высокими технологиями. Но пока это из серии "за всё хорошее, против всего плохого".



Никто не утверждает, что надо перестать экспортировать углеводороды, но изменить существующий экспортно-импортный дисбаланс было бы неплохо.



Как это сделать? Наверное, здесь нет готовых решений. Чтобы их найти, правительству придется много работать, а еще больше думать. Это ключевое. В каких-то отраслях свою эффективность покажут крупные государственные или полугосударственные монополии. В других – будет правильнее создать условия для конкуренции между небольшими или средними предприятиями. Главное, не сидеть на месте, а действовать, даже совершая ошибки. Но и ошибки – это хорошо, ведь в итоге они помогают найти правильное решение любой проблемы. Среди некоторых россиян бытует мнение, что правительство, депутаты и чиновники существуют за их счет. Но ведь известно, что основной доход Россия имеет от продажи углеводородов, а в этой отрасли задействовано не так уж и много людей по сравнению с общей численностью населения страны.Но, может, все обстоит совершенно по-другому, и Россия не так уж и сильно зависит от экспорта сырья, как когда-то колониальные страны? Обратимся к цифрам.За первые пять месяцев текущего года (январь-май) Россия получила от продажи нефти за границу около 33,7 миллиарда долларов. Этот показатель снизился сравнительно с аналогичным периодом 2019 года почти на треть – на 31,4 процента.Эти данные 7 июля обнародовала Федеральная таможенная служба РФ.В физическом выражении Россия отправила за рубеж за пять месяцев 104,4 миллиона тонн нефти, что меньше показателя аналогичного периода всего лишь на 1,7 процента. Такая существенная разница между незначительным падением объемов экспорта и заметным снижением доходов от продажи объясняется тем, что мировые цены на нефть в этом году гораздо ниже прошлогодних.Что касается продуктов нефтепереработки, то снижение их экспорта в физическом выражении составило всего лишь 0,6 процента, зато в денежном эквиваленте страна получила в этом году по сравнению с прошлым меньше на целых 23 процента.«Газпром» за пять месяцев 2020 года продал за границу природного газа на 9,7 миллиарда долларов, то есть на более чем вдвое меньшую сумму, чем за аналогичный период 2019 года. При этом физическое снижение объема не превысило 22 процентов. И это объясняется просто: падение экспортных цен на газ в этом году составило более 38 процентов от уровня 2019 года.Все приведенные выше цифры очень важны для экономики России, ведь топливно-энергетические ресурсы являются главной статьей экспорта нашей страны. Их удельный вес в экспорте составил в этом году 56,1 процента, а за январь-май предыдущего года был еще выше – 65,6 процента.Не стану подробно погружаться в структуру российского импорта и его динамику. Скажу лишь, что главной статьей импорта для России является закупка машин и оборудования, доля которой составляет 46 процентов. При этом нашим главным торговым партнером является Евросоюз.Если подытожить все вышесказанное, то получается, что Россия в основном продает энергетическое сырье и нефтепродукты, а закупает продукцию машиностроения, чаще всего европейского. При этом зарабатывает Россия от продажи углеводородов все меньше, а значит, страна тратит природные ресурсы, но не богатеет.Конечно, можно вспомнить о коронавирусе, который стал причиной экономического кризиса и снижения цен на углеводороды. Но следует понимать две вещи. Во-первых, и падение цен на сырье, и экономические кризисы неизбежны, они периодически случаются и без пандемий, поэтому к ним нужно быть готовыми, диверсифицируя экономику. А во-вторых, нельзя забывать, что нефть и газ, как бы много их ни было в наших недрах, являются невозобновляемыми ресурсами, то есть рано или поздно закончатся.Да и так называемая «зеленая» энергетика становится в мире все более популярной, влияя на снижение спроса на углеводороды.Следует понимать, что мир непрерывно меняется. И если не следить за этими изменениями, можно оказаться за бортом.Например, можно заметить, что, хотя экспорт сырья ит кормил Россию десятилетиями, он постепенно становится невыгодным. Гораздо правильнее перерабатывать природные ресурсы внутри страны и отправлять на экспорт продукцию с более высокой прибавочной стоимостью. Это позволит и доходы поднять, и рабочие места создать.У США и Европы есть рычаги давления на Россию ровно до тех пор, пока мы будем продолжать экспортировать сырье и полуфабрикаты, а импортировать высокотехнологичную продукцию. Понятно, что легче продать нефть и закупить оборудование на Западе, чем создавать свое, но это путь в никуда. Гораздо правильнее сделать приоритетными отраслями не добывающую промышленность, как сейчас, а машиностроение, нефтехимию, электронику и другие отрасли, связанные с глубокой переработкой сырья и высокими технологиями. Но пока это из серии "за всё хорошее, против всего плохого".Никто не утверждает, что надо перестать экспортировать углеводороды, но изменить существующий экспортно-импортный дисбаланс было бы неплохо.Как это сделать? Наверное, здесь нет готовых решений. Чтобы их найти, правительству придется много работать, а еще больше думать. Это ключевое. В каких-то отраслях свою эффективность покажут крупные государственные или полугосударственные монополии. В других – будет правильнее создать условия для конкуренции между небольшими или средними предприятиями. Главное, не сидеть на месте, а действовать, даже совершая ошибки. Но и ошибки – это хорошо, ведь в итоге они помогают найти правильное решение любой проблемы. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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