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Нужно ли России «исправляться», чтобы вернуться в G8

10 сентября 2019, 20:39  •  67 • В России

10 сентября на переговорах Дмитрия Медведева с его коллегой из Словении Марьяном Шарецом встал вопрос об отношениях России с Евросоюзом, а также о нашем участии в «большой восьмерке» (G8). Напомним, формат «большой восьмерки» появился в 1998 году, а в 2014-м после возвращения Крыма в состав России сократился до G7. Недавно президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8, но другие участники его не поддержали.

- «Восьмерка» это такой специфический формат. Я принимал в нем неоднократно участие. Во-первых, скажу так: нас в «восьмерку» в полном объеме никогда и не пускали, - заявил Медведев журналистам после переговоров с премьером Словении.

По его словам, для обсуждения политических проблем G8 была «небесполезной площадкой».

- А вот когда речь заходила о сугубо экономических сферах, нам говорили: «Нет, вот давайте вы пока еще немножко подождите, а мы на семерых поговорим, а потом вас пригласим к этому формату, - заметил Медведев.

По его словам, гораздо эффективнее общаться в «большой двадцатке», а также на площадках ООН.

- Если будет приглашение России в формат «восьмерки», его можно будет рассматривать, однако странно слышать, когда иностранные партнеры говорят о возврате России в данный формат, если мы исправимся. Президент Трамп сказал правильную вещь: «только надо спросить у России, а надо ли России это», - заметил Медведев.

Что касается отношений России с ЕС, то, как отметил Медведев, «они на нуле».

- Мы, конечно, можем и без них прожить, в двустороннем порядке развиваем отношения в том числе с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально. Посмотрим, готово ли новое руководство Европейской комиссии какие-то меры предпринять для нормализации, - сказал премьер.

Что касается Словении, то, по словам Медведева, Россия хочет участвовать в крупных инфраструктурных проектах. По итогам переговоров делегации двух стран подписали программу сотрудничества в области культуры, науки, образования, спорта и молодежной политики на 2019-2021 годы. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Любляны Зоран Янкович подписали программу сотрудничества между столицами на ближайшие три года.

После этого Дмитрий Медведев и Марьян Шарец отправились в Парк Победы на Поклонной горе, где приняли участие в церемонии открытия памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы Первой и Второй мировых войн.

- Монумент, который мы открываем сегодня, станет еще одним напоминанием всем живущим и будущим поколениям о том, что любая идеология, которая основана на ненависти, в конечном счете терпит крах, - заметил Медведев.

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