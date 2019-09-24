Нужно ли Косово единой Европе? Мятежный край могут вернуть Сербии • 56 • Аналитика









Первый выпад в сторону Косова

Критические слова в адрес самопровозглашенной албанской республики прозвучали не так давно из уст президента Чехии Милоша Земана. В Евросоюзе Земан – фигура особенная. Он часто говорит то, что думает, а мысли его явно расходятся с официальным курсом Брюсселя. Например, Земан никогда не скрывал своего положительного отношения к России. И это весьма удивительно, учитывая, что страны Восточной Европы куда в большей степени поражены русофобией, чем те же Германия или Франция.



Но сейчас речь не о России. И Земан, являясь критиком европейской миграционной политики и защитником традиционных европейских культурных ценностей, весьма прохладно относится к появлению в Европе псевдогосударственного образования, контролируемого полевыми командирами бывшей Армии освобождения Косово и широко известного как рассадник преступности и экстремизма на Балканах.



Побывав в Сербии с официальным визитом, Милош Земан заявил, что Чехия будет выступать против признания независимости Косова. Мотивировал свою позицию чешский президент тем, что сейчас у власти в Косове находятся военные преступники. Для Евросоюза этот аргумент должен стать довольно весомой причиной пересмотра решения о признании независимости республики, поскольку в противном случае придется признать наличие двойных стандартов – одни применяются к сербским националистам, а другие – к албанским.



Кстати, Милош Земан – не единственный европейский политик, критически настроенный по отношению к Республике Косово. Многие политические деятели, особенно в Восточной Европе, считают одной из важнейших европейских ценностей христианскую религию. С их точки зрения христианство – фундамент европейской цивилизации, который, собственно, и отличает Европу от Азии, формирует европейские ценности и европейский подход к жизни, к политическому, социальному и экономическому устройству общества.



Но в рамки христианской Европы Косово, тесно связанное с исламским миром, явно не вписывается. Да и воевали косовские боевики против христиан – сербов, прикрываясь именно лозунгами исламской солидарности и призывая на помощь добровольцев из стран Ближнего и Среднего Востока. Ну и в культурном отношении косовары куда ближе тем же туркам, чем большинству народов Восточной и тем более Западной Европы.



Кстати, критическую позицию по Косову высказывали, прежде всего, страны Южной и Восточной Европы, у которых есть собственные проблемы с сепаратистскими движениями и для которых противостояние российскому влиянию на Балканах никогда не было приоритетной целью. Среди них – Греция, которой малоприятно появление еще одного мусульманского и потенциально протурецкого государства у своих границ, Кипр с его проблемой «Турецкой Республики Северного Кипра», Испания (из чувства солидарности с сербами, поскольку у Мадрида есть свои сепаратисты – каталонцы и баски).



В свою очередь, США, Германия, Великобритания и Франция – титаны Запада – всеми силами поддерживали и поддерживают появление независимого Косова. Для западных держав ослабление Сербии означает одновременно и ослабление потенциального российского влияния в регионе, так как сербам на Западе не доверяют и считают их «пятой колонной» России на Балканском полуострове. Другое дело – косовские албанцы. Они не славяне, в большинстве своем не православные и негативно относятся к сербам и, как следствие, к России. Еще во время Второй мировой войны гитлеровцы делали особую ставку на албанцев, понимая, что они станут надежными союзниками в борьбе с советскими войсками. Не получилось. И Албания, кстати, стала единственной страной, освободившейся от оккупантов практически самостоятельно, силами партизанского движения, объединившего самые разные силы – от националистов до коммунистов.



Впрочем, сейчас Сербию тоже хотят более плотно интегрировать в Европу, но для Белграда косовская тема – самая больная точка. Конечно, как и в России, в Сербии есть свои национальные предатели в среде либералов. Наши кричат, что Крым надо немедленно отдать Украине, сербские либералы утверждают, что Белграду пора признать суверенитет Косова и жить в мире с албанцами.



Но для подавляющего большинства сербского населения Косова – это исторические сербские земли. И отдавать свою территорию под независимое албанское государство сербы совсем не хотят. Поэтому Европе, если она хочет произвести впечатление на Белград, все же придется считаться с позицией сербов и, по крайней мере, сделать вид, что не только албанцы, но и сербы могут рассчитывать на поддержку Брюсселя. Тем более, что сами косовары оказались куда менее способны к диалогу, нежели сербы.



Взаимодействовать с косоварами для европейских бюрократов становится все сложнее – сказывается «цивилизационная пропасть» между Западной Европой и албанским анклавом на Балканах. В отличие от сербов, косовские лидеры не понимают ни по-хорошему, ни по-плохому. Они просто другие, чем европейцы, и в Евросоюзе все чаще задаются вопросом, зачем, собственно, косовары нужны в составе «объединенной Европы», если от них одни неприятности?







Косово как язва Балкан



Понятно, что для США обретение краем Косово независимости было бы еще одним ударом по российским позициям. Но для стран Западной Европы, тех же Франции или Германии, создание квазигосударственного образования практически сразу же означало появление новых и очень серьезных проблем. Начнем с того, что Косово – одна из немногих европейских территорий, где фактически нет правового общества, а ситуацию контролируют командиры вооруженных формирований, заботливо сведенных с помощью структур НАТО в косовскую армию.



Лидеры и полевые командиры косовских албанцев тесно связаны с албанской мафией. Организованная преступность албанских этнических группировок еще с 1990-х годов активизировалась в странах Западной Европы, где практически сразу потеснила местных преступников благодаря своей структурированности, дисциплине, наличию боевого опыта и «отмороженности».



Албанские группировки взяли под контроль множество теневых сфер, включая и наркоторговлю, оборот оружия, проституцию и даже продажу людей и человеческих органов. Причем мафиозные сообщества из Косова – еще более активные и опасные, чем группировки из собственно Албании. Косоваров побаиваются даже сами «албанские» албанцы.



Не являются секретом и тесные связи косовских боевиков и преступных структур с религиозно-экстремистскими организациями Ближнего и Среднего Востока. Многие косовары набирались боевого опыта в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и даже на Северном Кавказе. В свою очередь, в Косове также побывали и многие радикалы из стран Востока, которые воспринимают ситуацию в крае как еще один фронт «глобального джихада против неверных».



Фактически Косово превратилось в перевалочную базу и для радикалов, прибывающих из «горячих точек» Ближнего Востока. Косовские власти ничего с бывшими боевиками делать не собираются, да и не могут. Зато радикалы вполне могут из Косова хлынуть в страны Центральной и Западной Европы, вслед за чем в европейских странах возрастет количество террористических актов, а действующие в европейских городах радикальные группировки получат дополнительные возможности – поставки оружия и, что не менее важно, подготовленных боевиков, прошедших обкатку в «горячих точках» Ближнего и Среднего Востока. Не очень хорошая перспектива для Евросоюза, правда? "Центр-2019": итоги учений



Тревожит европейские страны и ультранационалистическая позиция косовских властей. Жить в мире с сербами лидеры боевиков – косоваров не собираются, о чем свидетельствуют постоянные нападения на сербские населенные пункты и районы, дискриминация сербского населения, немотивированные задержания общественных деятелей. Европа старается с подачи США закрывать на все эти проявления косовского фашизма глаза, но так ведь не может продолжаться вечно.



Наконец, Косово является беднейшим регионом Европы. Это одна из немногих европейских территорий, стабильно поставляющая все новых и новых беженцев и нелегальных мигрантов в Германию, Австрию, Венгрию, Францию. Уровень жизни населения в Косове совершенно ужасный по меркам остальной Европы, работы просто нет, поэтому люди и вынуждены в поисках лучшей доли мигрировать на север. Многие просто спасаются от беспредела косовских властей и неопределенности. Ведь жизнь в самопровозглашенной республике это постоянный стресс.







Нормализация ситуации в Косове интересна странам Евросоюза хотя бы исходя из соображений собственной безопасности и выгоды. Анклав, управляемый боевиками, с высоким уровнем преступности и, кстати, полным пренебрежением к тем самым европейским ценностям, о которых любят поговорить в Брюсселе, Париже или Берлине, Евросоюзу не нужен.



Другое дело, что он нужен Соединенным Штатам. Ведь именно в Косове находится одна из крупнейших военных баз США в Европе, которая рассматривается американским руководством в качестве одного из важнейших инструментов утверждения своего влияния в Юго-Восточной Европе. Поэтому в Вашингтоне поддерживают косовское руководство во всех вопросах и давят на европейские страны, чтобы и те благоволили к самопровозглашенной албанской республике.



Каковы перспективы косовского суверенитета?

Пока Евросоюз не решается открыто встать против Косова. Но не исключено, что сначала «на разведку» отправят пару небольших стран Восточной Европы – на эту роль, например, идеально подходит та же Чехия. Прямых границ с Косовом у Чехии нет, каких-то исторических обид на косовских албанцев – тоже нет. Поэтому Прага может выступить в качестве той европейской страны, которая поставит вопрос о целесообразности признания суверенитета Косова.



Собственно, Европа, судя по всему, и сейчас пробует на прочность США, только в качестве рупора использует третьи страны. Например, 28 июня, аккурат в сербский национальный праздник Видовдан, свое признание Косова отозвала африканская республика Того – бывшая французская колония, которая и сейчас находится под сильным влиянием Парижа. До этого признание Косова было отозвано такими странами как Мадагаскар, Либерия, Соломоновы острова.







Понятно, что ни на какую ведущую роль в мировой политике Того или Соломоновы острова претендовать не могут. И проблемы далекого европейского региона им глубоко безразличны – со своими бы справиться. Но представители африканских и океанийских государств довольно резко критикуют сложившуюся в Косове ситуацию и утверждают, что сначала Косову и Сербии нужно договориться между собой, решить многочисленные проблемы во взаимоотношениях, а уже затем косовское государство можно признавать независимым.



Свою роль играет и то, что если признать независимость Косова от Сербии, то волей – неволей, а придется признавать и Крым российским, и ДНР с ЛНР независимыми республиками. Иначе будет уже совсем несправедливо и некрасиво.



Таким образом, страны третьего мира повторяют то, что хотели бы сказать в Брюсселе, но пока не говорят, опасаясь реакции со стороны Соединенных Штатов. Бывшие колонии прощупывают почву, изучают реакции, после чего уже свое веское слово смогут сказать и экс-метрополии. Для самопровозглашенного государства наступают далеко не лучшие времена и, судя по всему, Евросоюзу еще предстоит вплотную заняться косовской проблемой. У самопровозглашенной Республики Косово могут возникнуть серьезные проблемы со странами Евросоюза. Постепенно в странах ЕС начинают прозревать и задумываться над тем, нужно ли в Европе такое квазигосударственное образование?Критические слова в адрес самопровозглашенной албанской республики прозвучали не так давно из уст президента Чехии Милоша Земана. В Евросоюзе Земан – фигура особенная. Он часто говорит то, что думает, а мысли его явно расходятся с официальным курсом Брюсселя. Например, Земан никогда не скрывал своего положительного отношения к России. И это весьма удивительно, учитывая, что страны Восточной Европы куда в большей степени поражены русофобией, чем те же Германия или Франция.Но сейчас речь не о России. И Земан, являясь критиком европейской миграционной политики и защитником традиционных европейских культурных ценностей, весьма прохладно относится к появлению в Европе псевдогосударственного образования, контролируемого полевыми командирами бывшей Армии освобождения Косово и широко известного как рассадник преступности и экстремизма на Балканах.Побывав в Сербии с официальным визитом, Милош Земан заявил, что Чехия будет выступать против признания независимости Косова. Мотивировал свою позицию чешский президент тем, что сейчас у власти в Косове находятся военные преступники. Для Евросоюза этот аргумент должен стать довольно весомой причиной пересмотра решения о признании независимости республики, поскольку в противном случае придется признать наличие двойных стандартов – одни применяются к сербским националистам, а другие – к албанским.Кстати, Милош Земан – не единственный европейский политик, критически настроенный по отношению к Республике Косово. Многие политические деятели, особенно в Восточной Европе, считают одной из важнейших европейских ценностей христианскую религию. С их точки зрения христианство – фундамент европейской цивилизации, который, собственно, и отличает Европу от Азии, формирует европейские ценности и европейский подход к жизни, к политическому, социальному и экономическому устройству общества.Но в рамки христианской Европы Косово, тесно связанное с исламским миром, явно не вписывается. Да и воевали косовские боевики против христиан – сербов, прикрываясь именно лозунгами исламской солидарности и призывая на помощь добровольцев из стран Ближнего и Среднего Востока. Ну и в культурном отношении косовары куда ближе тем же туркам, чем большинству народов Восточной и тем более Западной Европы.Кстати, критическую позицию по Косову высказывали, прежде всего, страны Южной и Восточной Европы, у которых есть собственные проблемы с сепаратистскими движениями и для которых противостояние российскому влиянию на Балканах никогда не было приоритетной целью. Среди них – Греция, которой малоприятно появление еще одного мусульманского и потенциально протурецкого государства у своих границ, Кипр с его проблемой «Турецкой Республики Северного Кипра», Испания (из чувства солидарности с сербами, поскольку у Мадрида есть свои сепаратисты – каталонцы и баски).В свою очередь, США, Германия, Великобритания и Франция – титаны Запада – всеми силами поддерживали и поддерживают появление независимого Косова. Для западных держав ослабление Сербии означает одновременно и ослабление потенциального российского влияния в регионе, так как сербам на Западе не доверяют и считают их «пятой колонной» России на Балканском полуострове. Другое дело – косовские албанцы. Они не славяне, в большинстве своем не православные и негативно относятся к сербам и, как следствие, к России. Еще во время Второй мировой войны гитлеровцы делали особую ставку на албанцев, понимая, что они станут надежными союзниками в борьбе с советскими войсками. Не получилось. И Албания, кстати, стала единственной страной, освободившейся от оккупантов практически самостоятельно, силами партизанского движения, объединившего самые разные силы – от националистов до коммунистов.Впрочем, сейчас Сербию тоже хотят более плотно интегрировать в Европу, но для Белграда косовская тема – самая больная точка. Конечно, как и в России, в Сербии есть свои национальные предатели в среде либералов. Наши кричат, что Крым надо немедленно отдать Украине, сербские либералы утверждают, что Белграду пора признать суверенитет Косова и жить в мире с албанцами.Но для подавляющего большинства сербского населения Косова – это исторические сербские земли. И отдавать свою территорию под независимое албанское государство сербы совсем не хотят. Поэтому Европе, если она хочет произвести впечатление на Белград, все же придется считаться с позицией сербов и, по крайней мере, сделать вид, что не только албанцы, но и сербы могут рассчитывать на поддержку Брюсселя. Тем более, что сами косовары оказались куда менее способны к диалогу, нежели сербы.Взаимодействовать с косоварами для европейских бюрократов становится все сложнее – сказывается «цивилизационная пропасть» между Западной Европой и албанским анклавом на Балканах. В отличие от сербов, косовские лидеры не понимают ни по-хорошему, ни по-плохому. Они просто другие, чем европейцы, и в Евросоюзе все чаще задаются вопросом, зачем, собственно, косовары нужны в составе «объединенной Европы», если от них одни неприятности?Понятно, что для США обретение краем Косово независимости было бы еще одним ударом по российским позициям. Но для стран Западной Европы, тех же Франции или Германии, создание квазигосударственного образования практически сразу же означало появление новых и очень серьезных проблем. Начнем с того, что Косово – одна из немногих европейских территорий, где фактически нет правового общества, а ситуацию контролируют командиры вооруженных формирований, заботливо сведенных с помощью структур НАТО в косовскую армию.Лидеры и полевые командиры косовских албанцев тесно связаны с албанской мафией. Организованная преступность албанских этнических группировок еще с 1990-х годов активизировалась в странах Западной Европы, где практически сразу потеснила местных преступников благодаря своей структурированности, дисциплине, наличию боевого опыта и «отмороженности».Албанские группировки взяли под контроль множество теневых сфер, включая и наркоторговлю, оборот оружия, проституцию и даже продажу людей и человеческих органов. Причем мафиозные сообщества из Косова – еще более активные и опасные, чем группировки из собственно Албании. Косоваров побаиваются даже сами «албанские» албанцы.Не являются секретом и тесные связи косовских боевиков и преступных структур с религиозно-экстремистскими организациями Ближнего и Среднего Востока. Многие косовары набирались боевого опыта в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и даже на Северном Кавказе. В свою очередь, в Косове также побывали и многие радикалы из стран Востока, которые воспринимают ситуацию в крае как еще один фронт «глобального джихада против неверных».Фактически Косово превратилось в перевалочную базу и для радикалов, прибывающих из «горячих точек» Ближнего Востока. Косовские власти ничего с бывшими боевиками делать не собираются, да и не могут. Зато радикалы вполне могут из Косова хлынуть в страны Центральной и Западной Европы, вслед за чем в европейских странах возрастет количество террористических актов, а действующие в европейских городах радикальные группировки получат дополнительные возможности – поставки оружия и, что не менее важно, подготовленных боевиков, прошедших обкатку в «горячих точках» Ближнего и Среднего Востока. Не очень хорошая перспектива для Евросоюза, правда?Тревожит европейские страны и ультранационалистическая позиция косовских властей. Жить в мире с сербами лидеры боевиков – косоваров не собираются, о чем свидетельствуют постоянные нападения на сербские населенные пункты и районы, дискриминация сербского населения, немотивированные задержания общественных деятелей. Европа старается с подачи США закрывать на все эти проявления косовского фашизма глаза, но так ведь не может продолжаться вечно.Наконец, Косово является беднейшим регионом Европы. Это одна из немногих европейских территорий, стабильно поставляющая все новых и новых беженцев и нелегальных мигрантов в Германию, Австрию, Венгрию, Францию. Уровень жизни населения в Косове совершенно ужасный по меркам остальной Европы, работы просто нет, поэтому люди и вынуждены в поисках лучшей доли мигрировать на север. Многие просто спасаются от беспредела косовских властей и неопределенности. Ведь жизнь в самопровозглашенной республике это постоянный стресс.Нормализация ситуации в Косове интересна странам Евросоюза хотя бы исходя из соображений собственной безопасности и выгоды. Анклав, управляемый боевиками, с высоким уровнем преступности и, кстати, полным пренебрежением к тем самым европейским ценностям, о которых любят поговорить в Брюсселе, Париже или Берлине, Евросоюзу не нужен.Другое дело, что он нужен Соединенным Штатам. Ведь именно в Косове находится одна из крупнейших военных баз США в Европе, которая рассматривается американским руководством в качестве одного из важнейших инструментов утверждения своего влияния в Юго-Восточной Европе. Поэтому в Вашингтоне поддерживают косовское руководство во всех вопросах и давят на европейские страны, чтобы и те благоволили к самопровозглашенной албанской республике.Пока Евросоюз не решается открыто встать против Косова. Но не исключено, что сначала «на разведку» отправят пару небольших стран Восточной Европы – на эту роль, например, идеально подходит та же Чехия. Прямых границ с Косовом у Чехии нет, каких-то исторических обид на косовских албанцев – тоже нет. Поэтому Прага может выступить в качестве той европейской страны, которая поставит вопрос о целесообразности признания суверенитета Косова.Собственно, Европа, судя по всему, и сейчас пробует на прочность США, только в качестве рупора использует третьи страны. Например, 28 июня, аккурат в сербский национальный праздник Видовдан, свое признание Косова отозвала африканская республика Того – бывшая французская колония, которая и сейчас находится под сильным влиянием Парижа. До этого признание Косова было отозвано такими странами как Мадагаскар, Либерия, Соломоновы острова.Понятно, что ни на какую ведущую роль в мировой политике Того или Соломоновы острова претендовать не могут. И проблемы далекого европейского региона им глубоко безразличны – со своими бы справиться. Но представители африканских и океанийских государств довольно резко критикуют сложившуюся в Косове ситуацию и утверждают, что сначала Косову и Сербии нужно договориться между собой, решить многочисленные проблемы во взаимоотношениях, а уже затем косовское государство можно признавать независимым.Свою роль играет и то, что если признать независимость Косова от Сербии, то волей – неволей, а придется признавать и Крым российским, и ДНР с ЛНР независимыми республиками. Иначе будет уже совсем несправедливо и некрасиво.Таким образом, страны третьего мира повторяют то, что хотели бы сказать в Брюсселе, но пока не говорят, опасаясь реакции со стороны Соединенных Штатов. Бывшие колонии прощупывают почву, изучают реакции, после чего уже свое веское слово смогут сказать и экс-метрополии. Для самопровозглашенного государства наступают далеко не лучшие времена и, судя по всему, Евросоюзу еще предстоит вплотную заняться косовской проблемой. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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