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«Нужно использовать все формы гибкой занятости»: Мишустин предостерёг предприятия от увольнений на фоне COVID-19

21 марта 2020, 18:30  •  69 • В России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 увольнение работников может быть только крайней мерой. В ходе совещания с правительством глава кабмина указал, что предприятиям следует использовать все формы гибкой занятости людей, в том числе сокращённый рабочий день и удалённую работу. Мишустин анонсировал еженедельный мониторинг рынка труда и зарплат, а также допустил, что правительство введёт пакет мер поддержки предпринимателей. К настоящему времени в России зафиксировано более 300 случаев заражения, 53 из них выявлены в 18 регионах страны за последние сутки.
 
21 марта 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам в Доме правительства РФ. © Алексей Астафьев/РИА Новости
 

Премьер-министр России Михаил Мишустин предостерёг работодателей от увольнений на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

На совещании правительства по экономическим вопросам глава кабмина указал, что увольнение в данной ситуации может быть только крайней мерой.

«Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращённый рабочий день, где-то удалёнка, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков», — сказал премьер-министр.

Он также заявил, что правительство будет в еженедельном режиме отслеживать своевременную выплату зарплат по стране.

«Мы вводим еженедельный мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, прежде всего в моногородах, где с этой точки зрения повышенные риски», — сказал глава кабмина на совещании по экономическим вопросам, подчеркнув, что будет отслеживаться ситуация и с зарплатами.

Премьер допустил, что в случае изменения ситуации на рынке труда правительство представит пакет мер по поддержке предпринимателей.

«Мы организуем дистанционное опережающее профессиональное обучение с выплатой стипендий, мы также возместим часть затрат работодателям, которые трудоустраивают высвобождающихся сотрудников», — цитирует министра ТАСС.

Кроме того, глава кабмина заявил, что правительство намерено оказать поддержку безработным, если они решат открыть собственное дело.

В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе правительственного совещания заявил, что ведомство приняло решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов.

«Уже сегодня мы приняли решение о нулевой ставке таможенной пошлины по ввозимым лекарственным препаратам и медикаментам», — сказал министр.

В дополнение к этому руководитель Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что план мероприятий по поддержке экономики на фоне коронавируса реализуется. По словам министра, почти половина уже в стадии готовности.

«Там всего 49 содержательных, скажем так, пунктов, поручений, где реально надо принять решение. Так вот из них по 13 решения уже приняты, оформлены и по 12 находятся в высокой степени готовности. То есть наполовину план оперативно реализуем», — цитирует Решетникова РИА Новости.

За последние сутки в столице после лечения от коронавируса выписаны четыре человека — трое в Москве и один в Подмосковье. Об этом заявили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с инфекцией.

В общей сложности к настоящему времени в РФ коронавирусной инфекцией переболели 16 человек. Из них 13 — граждане России, двое граждан КНР и один гражданин Италии.

  • © Виталий Аньков/РИА Новости

Согласно последним данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России зарегистрировано более 300 случаев COVID-19. Последние 53 заболевших выявлены в минувшие сутки в 18 регионах.

Больше всего заболевших за сутки в Подмосковье — 17 человек. Ещё шесть выявлено в Москве, пять — в Татарстане.

К настоящему времени в России под надзором медиков в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции находятся более 36 тыс. человек.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек», — говорится в сообщении Роспотребназдора.

Ведомство уточняет, что все центры гигиены и эпидемиологии в регионах обеспечены тест-системами, разработанными научным центром Роспотребнадзора «Вектор». По состоянию на 20 марта выполнено 156 016 исследований на наличие коронавируса, в том числе у людей, прибывших в Россию из неблагополучных с точки зрения инфекции стран.

Помимо этого, созданные «Вектором» тест-системы переданы в 13 государств. Их получат страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, а также Иран, Монголия и КНДР. Кроме того, ожидаются поставки в Египет, Сербию и Венесуэлу.

В Роспотребнадзоре указали, что российские тесты позволили выявить первые случаи COVID-19 в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

«Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнёрам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире», — отметили в организации.

Во всём мире насчитывается 274 200 подтверждённых случаев заражения COVID-19. В 153 странах вне Китая зарегистрировано около 192 тыс. случаев. На территории Китая насчитывается ещё примерно 81 тыс. случаев заболевания.

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