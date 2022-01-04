«Нужно готовиться к быстрым и внезапным изменениям»: синоптики рассказали о погоде в новогодние праздники

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о нестабильной погоде, которая будет наблюдаться до конца новогодних праздников. Короткие волны тепла будут сменяться такими же короткими волнами морозной погоды. Ожидается, что 6 января, в канун Рождества, температура воздуха в Москве поднимется до -1...+1 °С, к вечеру начнётся похолодание.

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о внезапных изменениях погоды, которые будут наблюдаться до конца новогодних праздников.

Как пояснила в беседе с RT главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, неустойчивая погода сохраняется, потому что короткие волны тепла меняются такими же короткими волнами морозной погоды.

«Уже завтра погода начнёт меняться, атмосферное давление будет понижаться. Маятник погоды перейдёт к циклону, центр которого сегодня располагается над югом Скандинавии. Он нам принесёт снегопады. Завтра днём снег может быть местами сильный, возможна метель», — рассказала она.

Температура воздуха, отметила Позднякова, начнёт повышаться и в ночные, и в дневные часы. 6 января жители Центральной России будут находиться в тёплом секторе этого циклона, температура на короткое время местами повысится до небольших плюсовых значений.

«А потом, когда циклон сместится на восток, к нам поступят порции холодного воздуха, поэтому вот эти колебания будут незначительны», — отметила она.

5 января в ночные часы температура в Москве опустится до -10...-12 °С, по области до -15 °С. Дневная температура в городе составит -3...-5 °С, в Подмосковье до -8 °С. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с.

«Будет казаться, что на улице всё ещё очень холодно, потому что увеличится влажность воздуха. На дорогах будет довольно скользко. Самым тёплым днём будет 6 января, в канун Рождества. Температура воздуха в Москве будет где-то -3...-5 °С, дневная температура на короткий срок в Москве -1...+1 °С, к вечеру начнётся понижение температуры», — рассказала синоптик.

7 января ожидается до -3...-5 °С, в течение дня температура воздуха будет понижаться. 8 января существенных осадков не ожидается. Минимальная температура в регионе опустится до -9...-14 °С, дневная температура составит -7...-12 °С.

«Такая умеренная морозная погода с небольшим снежком сохранится у нас и 9 числа. Ночью в регионах -9...-14 °С и чуть теплее днём -- -5...-10 °С», — заключила Позднякова.

О предстоящей нестабильной погоде RT рассказал и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Москвичам и жителям Подмосковья нужно готовиться к очень быстрым, резким и внезапным изменениям погоды, которые будут, по крайней мере, до конца новогодних праздников. После вот этого похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний день, 5 января у нас «взрывное» потепление от ночных -11...-13 °С до 0 °С днём», — рассказал синоптик.

Москвичей, по его словам, ожидает «весь спектр неблагоприятных погодных явлений, которые связаны с быстрым потеплением» — сильный и мокрый снег, метели, снежные заносы, а также гололедица на дорогах.

РИА Новости

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«Второй день, 6 января, такая тёплая погода подержится, интенсивность неблагоприятных явлений снизится, но будет тепло, сыро, слякотно. 7, 8 января у нас похолодание, до -10...-15 °С — это уже 8 января», — рассказал он.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в среду, 5 января, в Москве ожидается «штормовое ненастье». По его словам, столицу атакует активный атлантический циклон с запада, который принесет с собой обильные и влажные снегопады с общим количеством осадков около 10 мм, что составляет 25% месячной нормы.

«При этом, порывы ветра будут достигать штормовых значений — до 15-20 м/с, а видимость уменьшится до 1 км и менее, на проводах и ветвях деревьев — налипание мокрого снега. Сугробы вырастут с 26 до 30 см», — написал Тишковец в своём Instagram.

Он предупредил, что сложные метеоусловия станут причиной снежных заносов, накатов и переметов, а также гололедных явлений, что существенно ухудшит дорожную ситуацию.

«Скорее всего, не обойдется без сбоев в авиасообщении и обрывов ЛЭП», — предупредил он.

При этом атмосферное давление, по прогнозу специалиста, «рухнет на самое дно барической пропасти» — до 725 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже многолетней нормы.

«В целом, по долгосрочным прогнозам, январь 2022 года ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков. Предварительные оценки показывают, что «нормальная зима» закончится вместе с январем, так как температура в феврале окажется на целых 3 °С теплее средних значений», — заключил Тишковец.