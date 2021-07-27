«Нужно дать возможность людям вернуть деньги»: что известно о предложении компенсировать затраты россиян на газификацию

Граждане РФ, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала работы программы социальной газификации регионов, получат компенсацию. Об этом стало известно по итогам встречи секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и вице-премьера Александра Новака. Сообщается, что речь идёт о тех, кто проводил работы за свой счёт после 21 апреля, когда Владимир Путин в ходе прямой линии дал поручение запустить программу по газификации.

Граждане России, оплатившие работы по подведению газа к своим домовладениям до вступления в силу программы социальной газификации, получат компенсации. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России» по итогам встречи секретаря генсовета партии Андрея Турчака с вице-премьером Александром Новаком.

«Поскольку нормативная база о социальной газификации вступает в силу в марте, а ваша инициатива была поддержана президентом в апреле, то в течение заявочной кампании заявки подавались по старой схеме. Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме», — сказал Новак.

«Речь идёт о тех, кто проводил работы за свой счёт после того, как президент поддержал предложение партии и дал в ходе послания поручение запустить программу, но законодательные изменения по ней ещё не были приняты», — говорится в Telegram-канале ЕР.

В свою очередь, Турчак поблагодарил кабмин за поддержку соответствующей инициативы «Единой России».

«Люди после 21 апреля тратили свои средства, программа была проанонсирована, но пока не принята. Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено. Рады, что правительство предложение поддержало», — пояснил секретарь генсовета ЕР.

Кроме того, «Единая Россия» предлагает, чтобы при подключении к газу стоимость минимального необходимого набора оборудования была одинаковой во всех субъектах страны.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT заявил, что поддерживает инициативу по возмещению затрат гражданам за подведение газа к домовладению.

«Требуется огромное количество времени для согласования с большим количеством организаций. Это хлопотное, требующее определённых знаний и специальной подготовки дело. Поэтому то, что государство берёт на себя эти затраты и хлопоты, я могу только всецело поддерживать», — пояснил сенатор.

В свою очередь, член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких заметил, что данная инициатива продолжает усилия по повышению уровня газификации в России, что положительным образом скажется на качестве жизни людей.

«Это своевременное решение, которое поможет многим гражданам и улучшить качество жизни, и сэкономить на отоплении. Люди ждут газ. И помощь в развитии газификации как раз и заключается в том, чтобы люди как можно быстрее получили этот ресурс у себя в доме», — заявил собеседник RT.

Также на russian.rt.com «Без привлечения средств населения»: Путин подписал закон о бесплатном подведении газопровода до участков граждан

11 июня Владимир Путин подписал закон, согласно которому подведение газовой сети до границ участков россиян станет бесплатным. За доведение трубы до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения («Газпром» и его дочерние компании).

26 июля ТАСС со ссылкой на данные из презентации вице-премьера РФ Александра Новака сообщал, что порядка 3,8 млн домовладений могут подпасть под программу предоставления социальных льгот по оплате расходов на газификацию, общие затраты оцениваются в 567,55 млрд рублей.

Позднее он заявил, что к 2023 году под программу социальной газификации подпадут около 60% домовладений из 4 млн.

«У нас есть общее понимание, что максимально недогазифицировано около 4 млн домовладений в 36 тыс. населённых пунктах, но точно не все пойдут с заявками. Я ожидаю, что коэффициент где-то 0,6 от этой цифры будет, от потенциального количества. Но это экспертно, могут быть разные цифры», — пояснил он.

При этом к данному моменту уже порядка 20 тыс. домовладений бесплатно подключены к газу, добавил Новак.

Между тем 27 июля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита на Дальний Восток посетил один из частных домов в Южно-Сахалинске, в который недавно бесплатно провели газ до домовладения.

«Программа, которая сейчас реализуется по газификации и газоснабжению у вас (в Сахалинской области. — RT), рассчитана на 75 населённых пунктов. Это более чем 26 тыс. таких домов, как ваш. Самое главное в этой программе — это бесплатное доведение газа до участка», — сказал глава кабмина в ходе общения с хозяйкой дома Татьяной Хитровой.

Он также поинтересовался у женщины, как много справок ей пришлось собрать и насколько трудна процедура оформления. Хитрова ответила, что процедура не очень сложная, а сроки оформления заняли порядка 20—30 дней.

«Тут очень важно, чтобы без волокиты», — подчеркнул Мишустин.

Премьер также обратился к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко с призывом оперативно реализовывать программу газификации: «Вся дорожная карта составлена, надо всё быстрее принимать».