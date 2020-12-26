"Нужно дать отпор": японцы разгневаны военным укреплением России на Курилах

Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com

Воинственно настроенные граждане Страны восходящего солнца требуют от властей решить вопрос силой

Японские средства массовой информации отреагировали на недавнее заявление заместителя Минобороны РФ Тимура Иванова о планах по строительству военных объектов на территории Курил. В медиа заявляют о том, что Россия уже ввела в эксплуатацию десятки сооружений.

Для проживания личного состава на островах построены общежития с необходимым благоустройством. Все строящиеся объекты на Курилах, возводимые Минобороны, рассчитаны с учетом местных землетрясений до 9 баллов.

Как отмечает Yahoo News Japan, с 1 декабря на острове Кунашир на боевом дежурстве находится одно из подразделений противоракетной обороны с комплексами С-300В4. Действия российской стороны, пишут журналисты на портале, направлены на защиту своей территориальной целостности, а расширенная военная инфраструктура на Дальнем Востоке говорит о том, что численность подразделений в будущем увеличат.

"Мягкотелость Абэ привела к таким последствиям. С Россией нельзя ни о чем договориться", "Похоже, Япония уже не сможет называть эти территории своими", "Слова и законы не имеют значения в коммунистической стране. Используются только международные правила, а если они мешают, то игнорируются. Мир можно защитить, только продемонстрировав силу", "Нужно дать отпор", – пишут воинственные японские пользователи в Интернете.

Ранее в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что родившихся на территории Южных Курил россиян необходимо считать японцами.