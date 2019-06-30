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"Нужно, чтобы деньги дошли до каждой семьи": Владимир Путин провел совещание в пострадавшей от наводнения Иркутской области
30 июня 2019, 00:09 • 49 • В России
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где ранее был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. По прибытии глава государства провел в аэропорту города совещание.
В совещании приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также ряд других федеральных и региональных чиновников.
Затяжные ливневые дожди вызвали наводнение в Иркутской области
Президент поставил соответствующим ведомствам наладить информирование людей о помощи и пунктах временного размещения, а также обеспечить жителей пострадавших от стихии районов питьевой водой, продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости.
"В том числе нужно помочь людям найти своих родных и близких, надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти - это само собой разумеется - четко знали, кто и где сейчас находится", - заявил Путин.
Из-за наводнения в Иркутской области погибли уже пять человек
Глава государства также распорядился начать выплаты пострадавшим от стихии; губернатору Сергею Левченко Путин поручил взять этот процесс под строгий контроль. Помимо этого, президент заявил о необходимости подключить ФАС и МВД для контроля цен на товары в регионе.
"Нужно взять под жесткий контроль ситуацию с товарами первой необходимости. Не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей", - сказал президент.
Путин также поручил организовать для детей из пострадавших районов области отдых в летних лагерях по всей стране. "Я прошу коллег из федеральных ведомств посмотреть на то, чтобы отправить детей не только здесь рядом куда-то, но и в целом по стране. У нас много хороших мест для отдыха детей", - заявил президент, добавив, что занятия в школах региона должны начаться 1 сентября без отклонений от графика.
Паводки в Иркутской области начались в конце этой недели. В зоне бедствия в настоящий момент находятся Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский районы области, а также город Тулун.
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