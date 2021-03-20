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«Нужно быть готовыми действовать самим»: Германия и Италия не исключили закупок вакцины «Спутник V»
20 марта 2021, 08:50 • 156 • В мире
Власти Германии и Италии заявили о готовности на национальном уровне одобрить использование вакцины «Спутник V», если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не выдаст соответствующее разрешение. Об этом в ходе пресс-конференций заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги, назвавший такой вариант развития событий «нормальным прагматизмом». Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что привился «Спутником V». На этом фоне специалисты констатируют нехватку в Европе вакцин от коронавируса, из-за чего властям, несмотря на действующие ограничения, не удаётся остановить третью волну пандемии, о наступлении которой сообщили в Еврокомиссии.
AFP © SAVO PRELEVIC
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги заявили о готовности на национальном уровне принять решение о применении вакцины «Спутник V», если препарат не будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств.
«Что касается российской вакцины, то я с определённых пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в Евросоюзе любую вакцину, которая допущена европейским регулятором лекарственных средств. Я предпочла бы европейские закупки, — приводит ТАСС слова Меркель. — Если дело не дойдёт до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдёт, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути. Это возможно, и тогда мы это сделаем».
В ходе пресс-конференции по итогам совещания по вопросам вакцинации против коронавируса канцлер выступила против ослабления действующих карантинных мер в стране из-за роста числа случаев COVID-19, а также подчеркнула важность проведения активной прививочной кампании. По её словам, в Германии рассчитывают начать массовую вакцинацию населения летом 2021 года, однако это зависит от количества поставленных в страну доз препаратов.
В свою очередь, Марио Драги также не исключил, что решение по использованию российской вакцины будет отдельно принято итальянскими властями. Отвечая на вопрос ТАСС, он рассказал, что Меркель сообщила ему о позиции Берлина по «Спутнику V», и назвал её «нормальным прагматизмом».
При этом оба политика сообщили, что готовы сделать прививку препаратом AstraZeneca, вакцинация которым была приостановлена в целом ряде европейских стран из-за информации о возможных побочных эффектах и в отношении которого EMA 18 марта выдала положительное заключение об эффективности и безопасности. К выводу, что потенциальная польза этого препарата превышает возможные риски его применения, также пришёл консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
На днях австрийский канцлер Себастьян Курц призвал EMA как можно быстрее зарегистрировать для применения в Европе «все безопасные вакцины», включая российский препарат: «Чем больше вакцин, тем лучше».
По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, в Европе недостаточно вакцин от коронавируса, чтобы остановить третью волну пандемии. Глава берлинского отделения Германского общества Красного Креста Марио Чайа в беседе с RT DE также констатировал, что и ФРГ, и Европа в целом сейчас сталкиваются с дефицитом прививок от SARS-CoV-2.
«Вакцинация — единственный серьёзный ответ и единственный серьёзный способ борьбы с COVID-19. И моё требование, наше требование следующее: мы, как Красный Крест Германии, беспристрастны и не вмешиваемся в политические вопросы, но мы хотели бы, чтобы было принято неидеологическое решение по вакцинам и чтобы всё, что является научно обоснованным, было допущено в Германии и на европейском рынке. Это применимо... и к «Спутнику». В этом смысле не должно быть никаких идеологических или геополитических причин, которые бы диктовали избирательное поведение», — заявил Чайа.
Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что привился «Спутником V».
На этом фоне в пятницу, 19 марта, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант в ходе брифинга сообщила, что в Европе уже началась третья волна пандемии, которая, в частности, серьёзно затронет экономику региона. Она также подчеркнула необходимость ускорения темпов прививочной кампании и обозначила цель по вакцинации в 70% взрослого населения Евросоюза.
Согласно последним данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире коронавирус был подтверждён почти у 536 тыс. человек (общее число подтверждённых случаев COVID-19 с начала пандемии превысило 121,46 млн, а количество смертей — 2,68 млн). При этом на Европу пришлось около 234 тыс. новых случаев заболевания (43,6%).
Говоря о перспективах одобрения российской вакцины в Евросоюзе, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что европейский регулятор выдаст разрешение «Спутнику V» не ранее конца июня. Как рассказал Дмитриев в интервью Die Berliner Zeitung, после этого РФПИ в течение трёх-четырёх месяцев сможет поставить в ЕС около 100 млн доз препарата — для 50 млн человек.
Он добавил, что в случае одобрения вакцины отдельными странами на национальном уровне (до вынесения решения EMA) партии «Спутника V» могут быть направлены им уже в апреле. Кроме того, Дмитриев сообщил, что РФПИ ведёт переговоры с тремя компаниями в Германии, а также с Францией и Испанией о возможном производстве российского препарата.
По последним данным, применение «Спутника V» одобрили уже 54 государства с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Накануне стало известно о выдаче разрешения властями Филиппин, Камеруна и Сейшельских островов.
Также в пятницу было объявлено о заключении партнёрского соглашения между РФПИ и индийской компанией Stelis Biopharma Pvt. Ltd. для производства и поставок по меньшей мере 200 млн доз российской вакцины. Сообщается, что стороны намерены начать поставки препарата в третьем квартале 2021 года.
«Мы рады сотрудничеству с РФПИ, которое позволит внести существенный вклад в обеспечение глобальных поставок вакцины «Спутник V» — одной из самых эффективных вакцин, имеющихся на рынке. Мы также будем работать с РФПИ над увеличением доступности вакцины сверх наших первоначальных обязательств», — заявил основатель Strides Group Арун Кумар.
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