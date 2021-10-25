Нужно было слушать русских: Армия Судана взбунтовалась

Судан оказался на грани военного госпереворота. Телеканал Al Hadath сообщил об аресте сразу четырёх министров, домашнем аресте премьер-министра страны Абдаллы Хамдука и задержании губернатора Хартума. А ведь для "поддержания мира и стабильности в регионе" Россия предложила создать здесь свою военную базу, но Хартум сдал назад.

По последним данным телеканала Al Hadath, армия Судана взбунтовалась и блокировала все въезды в столицу - Хартум, а также перекрыла мосты. Кроме того, под арест попали сразу четыре министра. По информации СМИ, речь идёт о министрах связи и информации, финансов и промышленности. Кроме того, под домашний арест военными помещён и премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, ранее его дом был окружён армией.

Среди задержанных, по информации журналистов, оказался и губернатор Хартума. В столице сейчас полностью отключены мобильная связь и интернет, нет даже стационарной телефонной связи. В то же время уже начались первые протесты населения против военного переворота.

А ведь ещё год назад президент Владимир Путин поручил создать в акватории города Порт-Судан пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Идею такой базы подали в правительстве Михаила Мишустина. Отмечалось, что на базе разместили бы не более трёхсот человек, но при этом можно было бы пришвартовать четыре наших военных корабля, включая те, что имеют ядерную энергетическую установку.

Размещение военной базы России в Судане было необходимо для "поддержания мира и стабильности в регионе". В декабре 2020 года соглашение о её создании было подписано. Однако через полгода Судан заявил о намерении пересмотреть соглашение.