Нужно было делать ещё в октябре: Минтруд назвал главную причину, почему 31 декабря не может стать выходным

Вторник, 31 декабря 2019 года, не может стать выходным в России, так как правительство заблаговременно принимает подобные решения. В этом году момент уже упущен, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, сейчас уже невозможно принять централизованное решение о превращении 31 декабря в выходной день из-за различных режимов работы. Чтобы это сделать, решение нужно было принимать ещё в октябре, уточнил министр.

"Правительство обычно в октябре принимает решение о переносе (выходных дней) на следующий год, чтобы все выстроили свои графики. Поэтому централизованное решение просто принять невозможно", - цитирует ТАСС слова главы минтруда.

Напомним, что идея сделать 31 декабря выходным днём принадлежит губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Он сделал 31 декабря выходным днем, а субботу, 28 декабря, - рабочим. То же самое он рекомендовал и остальным местным властям.