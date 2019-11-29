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Нужно было делать ещё в октябре: Минтруд назвал главную причину, почему 31 декабря не может стать выходным
29 ноября 2019, 03:09 • 67 • Политика
Минтруд объяснил, почему 31 декабря в этом году уже невозможно сделать выходным. В ведомстве заявили, что решение по этому поводу следовало принимать ещё в октябре, а сейчас уже слишком поздно.
Вторник, 31 декабря 2019 года, не может стать выходным в России, так как правительство заблаговременно принимает подобные решения. В этом году момент уже упущен, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
По его словам, сейчас уже невозможно принять централизованное решение о превращении 31 декабря в выходной день из-за различных режимов работы. Чтобы это сделать, решение нужно было принимать ещё в октябре, уточнил министр.
Напомним, что идея сделать 31 декабря выходным днём принадлежит губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Он сделал 31 декабря выходным днем, а субботу, 28 декабря, - рабочим. То же самое он рекомендовал и остальным местным властям.
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