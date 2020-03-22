«Нужна воля крупных держав»: будут ли заморожены локальные конфликты из-за пандемии COVID-19

Военные действия в Ливии приостановлены из-за пандемии коронавируса. Решение прекратить вооружённый конфликт из гуманитарных соображений принял маршал Халифа Хафтар. Этот шаг ливийских военных уже приветствовали в ООН: генсек организации Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта объединить усилия в борьбе с распространением вируса. Эксперты не сомневаются в актуальности этого призыва, так как в условиях глобальной пандемии горячие точки могут стать крупными очагами инфекции, в которых не действуют карантинные меры и отсутствует медицинская помощь. Но, несмотря на то что пандемия привела к некоторому снижению военно-политической напряжённости в мире, специалисты сомневаются, что решение, принятое в Ливии, станет примером для участников других военных конфликтов.

Ливийская национальная армия (ЛНА) останавливает боевые действия против сил Правительства национального согласия из гуманитарных соображений на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на официальное заявление ЛНА, возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром.

В ООН уже приветствовали решение враждующих сторон о прекращении военных действий на фоне пандемии. Как говорится в заявлении, опубликованном от имени генсека ООН Антониу Гутерреша, пауза в боевых действиях поможет обеспечить гуманитарный доступ ко всем районам кризисного региона, чтобы предотвратить угрозу распространения COVID-19.

«Учитывая и без того крайне тяжёлую гуманитарную ситуацию в Ливии и возможные негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19, генеральный секретарь ООН призывает стороны объединить усилия с целью борьбы с угрозой и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи на всей территории страны», — говорится в заявлении.

Генсек ООН также выразил надежду на то, что гуманитарная пауза в боевых действиях перерастёт в долгосрочное прекращение огня.

Вирус как предлог

Напомним, начиная с 2011 года Ливия находится в состоянии непрекращающегося военно-политического кризиса. После свержения и гибели лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи в стране так и не было образовано единое централизованное правительство. Вместо этого в Ливии возникло два центра, оспаривающих друг у друга право на власть. Правительство, базирующееся на северо-востоке Ливии, пользуется поддержкой Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара.

Халифа Хафтар

Reuters

© Costas Baltas

На западе, в городе Триполи, заседает правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа. В начале 2019 года в регионе стартовал новый виток военного противостояния. Активные боевые действия возобновились после того, как ЛНА начала наступление на Триполи. В свою очередь, базирующиеся в западных районах страны силы объявили о начале военной операции «Вулкан гнева».

Следует отметить, что на сегодняшний день в Ливии официально не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Ранее под подозрения на наличие инфекции попали несколько человек, прибывших в страну из Италии, Египта и Ирана. Об этом рассказали в правительстве, заседающем в Тобруке. Однако официальной информации о случаях заражения пока нет.

Сирия, на территории которой также идут активные боевые действия, тоже смогла пока избежать случаев заражения COVID-19. Как заявил 21 марта глава сирийского министерства здравоохранения Низар Языджи, результаты всех сделанных в САР тестов показали отрицательный результат. Однако власти продолжают принимать меры для недопущения проникновения в страну опасного вируса, в частности, готовятся места для размещения на карантин въезжающих в Сирию людей.

Не зафиксировано пока случаев заражения и в Йемене, где идут военные действия между повстанцами-хуситами и военной коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. Однако на фоне военных действий в стране началась крупнейшая в мире гуманитарная катастрофа. По информации ООН, порядка 80% населения Йемена не сможет выжить в текущих условиях без гуманитарной помощи.

Даже нависшая над всем миром опасность в виде коронавируса COVID-19 не заставила большинство враждующих сторон приостановить военные действия. Так, в начале марта возглавляемая Эр-Риядом коалиция заявила о том, что предотвратила атаку хуситов на нефтеналивной танкер в Аравийском море. Спустя несколько дней после этого заявления, аравийская коалиция нанесла удары по ряду объектов в йеменском порту Салиф. По словам представителей коалиционных сил, уничтожению подверглись объекты, с которых якобы запускались начинённые взрывчаткой БПЛА и лодки.

При этом члены непризнанного правительства хуситов обвиняют Саудовскую Аравию в попытках спровоцировать вспышку коронавируса в Йемене. По данным иранских СМИ, с такими обвинениями выступил заместитель главы хуситского правительства Хусейн Макбули. Чиновник заявил, что Эр-Рияд якобы специально организовал заторы на сухопутных подступах в Йемен, оправив на границу около четырёх тысяч человек. По версии хуситов, миссией этих людей является распространение коронавируса в республике.

В свою очередь, глава йеменского Минздрава отметил, что страна уже сейчас страдает от дефицита медикаментов и специалистов-медиков.

Люди запасаются пресной водой в условиях гуманитарного кризиса в Йемене

Reuters

© Mohamed al-Sayaghi

Между тем, на 22 марта два первых случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинских чиновников. Уточняется, что вирус был выявлен у двоих палестинцев, прибывших ранее из Пакистана транзитом через Египет.

Растёт количество носителей COVID-19 и в Афганистане, где число заражённых достигло к 22 марта 34 человек. Такую статистику привел министр здравоохранения страны Ферозуддин Фероз. При этом в стране продолжатся война — 19 марта правительство Афганистана объявило о возобновлении боевых действий против движения «Талибан»*.

Как пояснил в комментарии RT доктор политических наук, член Научного совета при Совбезе России Андрей Манойло, установить точное количество заражённых COVID-19 людей в зонах боевых действий и гуманитарных кризисов достаточно непросто.

«Там, где идёт война, вряд ли есть условия и возможности для выявления и подсчёта заболевших коронавирусом. В таких регионах людям уже не до борьбы с пандемией — просто ещё какая-то часть населения рискует погибнуть, не дождавшись медицинской помощи. Однако ожидать, что опыт Ливии, где сейчас вводится перемирие, будет распространяться и в других горячих точках, не приходится», — считает эксперт.

По мнению Андрея Манойло, решение враждующих сторон в Ливии было принято не столько из гуманитарных, сколько из военно-тактических соображений.

«Дело в том, что сейчас ни армия Хафтара, ни силы ПНС не могут одержать верх в военном противостоянии. Поэтому перемирие всё равно должно было бы начаться, а коронавирус в этом случае стал удобным предлогом», — уверен эксперт.

При этом продолжение военных действий в других горячих точках планеты может обернуться в условиях пандемии дополнительными рисками, такой точки зрения придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Как пояснил эксперт в комментарии RT, зоны ведения боевых действий могут стать «серыми зонами», в которых COVID-19 сможет распространяться практически бесконтрольно.

«В условиях активных боевых действий и гуманитарных кризисов контролировать распространение вируса будет практически некому. Нельзя забывать и о факторе беженцев, которые в будущем невольно могут стать потенциальными разносчиками COVID-19 из горячих точек. Такие риски возрастают, учитывая, что в лагерях беженцев нет условий для санитарной обработки и карантина. Кроме того, многие беженцы попадают в третьи страны в нелегальном порядке, проконтролировать их перемещение будет очень сложно», — пояснил эксперт.

По словам заведующего сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константина Воронова, в условиях пандемии у человечества возникла серьёзная потребность в общем подходе к ряду глобальных проблем.

«Конечно, пандемия сама по себе не способна всерьёз ослабить военно-политическую напряженность в мире, даже при том, что сейчас внимание правительств переключено на борьбу с вирусом. Но пандемия всё же может подтолкнуть главных мировых игроков к тому, чтобы умерить свои политические амбиции и пыл, сократив усилия по разжиганию локальных войн и конфликтов», — подытожил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.