"Нужна помощь психолога". Откажется ли Киев от тотальной украинизации

Пора менять закон о "тотальной украинизации", считает спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Соратники президента Владимира Зеленского и раньше предлагали пересмотреть "мовные" нормы. Но дальше разговоров дело не шло. Почему Киев не меняет курс — выясняло РИА Новости.

Против реванша

Дмитрий Разумков в интервью украинскому изданию "Главком" подчеркнул, что "очень много людей у нас в стране разговаривают на разных языках и интересы всех должны быть учтены". Зеленский хочет навести порядок с языковыми квотами на телевидении и радио. Закон устанавливает обязательную долю украиноязычного контента в эфире. Президент заметил, что нельзя забывать и о русскоязычных, — все-таки в стране многие говорят по-русски.

Спикер Рады тоже всю избирательную кампанию выступал исключительно на великом и могучем. "И это была моя принципиальная позиция, которую я аргументировал", — пояснил он.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступивший в силу прошлым летом, предписывает охватить мовой все сферы жизни. Это был своеобразный привет бывшего президента Украины Петра Порошенко сменившему его Зеленскому. Рада приняла нормативный акт перед вторым туром выборов, весной 2019-го. Голоса собирали под лозунгом "Противодействие реваншу". Порошенко подписал документ уже после поражения и оставил в наследство преемнику.

© РИА Новости / Стрингер Депутат на заседании Верховной рады Украины

"Самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству, — объяснял совладелец "95 Квартала" и один из авторов предвыборной программы Зеленского Борис Шефир. — Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты — это искусственная и гадкая штука".

Европейские амбиции

Зеленский, вступая в должность, обещал тщательно "проанализировать" закон, но результатов анализа общественности пока не предъявили. Зато документ изучили в Венецианской комиссии — этот орган при Совете Европы занимается вопросами конституционного права.

Там обратили внимание на "менее благоприятное отношение к русскому языку" в уже действовавшем законе об образовании. Эксперты заметили "дифференцированный подход" к национальным меньшинствам.

Киев апеллировал к "вековому угнетению украинского языка" и "европейским амбициям Украины". Но Венецианскую комиссию не убедил. Тем не менее украинские политики предпочли не замечать неудобных выводов.

Какая разница

После выступления Разумкова в дискуссию включилась непримиримая писательница Лариса Ницой, известная больше скандалами, нежели художественными произведениями. Это именно она несколько лет назад возмутилась русскими именам рыбок, нарисованных на стене детской больницы. А в прошлом году назвала насильником и "антиукраинской гнидой" таксиста, который отказался разговаривать с ней по-украински.

Теперь Ницой разделила русскоговорящих жителей Украины на две категории. Первые — это, видимо, этнические украинцы, предки которых знали мову. "Они не выдержали давления. Они пытались выжить — и заговорили на русском. Они получили ​​глубокую психологическую травму и до сих пор из нее не выбрались. Эти травмированные украинцы нуждаются в психологической помощи специалистов", — рассуждает литератор.

© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook Лариса Ницой

Ко второй категории она отнесла "пришлых людей, работников, колонизаторов, захватчиков", которые "родили потомков, и их потомки тоже говорят, что их родная речь — русская". Обе категории мешают украинскому языку, уверена Ницой.

Языковое гетто

Политолог Олег Бондаренко считает, что на риторику "команды Зе" влияют как перспектива местных выборов на Украине, так и желание дистанцироваться от Порошенко. "Зеленский хочет продемонстрировать, что он не продолжает его политику", — поясняет эксперт.

Но вряд ли за словами последуют действия. "Я не верю, что Зеленский, его фракция отважатся на изменение закона. Это краеугольный камень украинского националистического движения. У Зеленского был год, чтобы пересмотреть наследие Порошенко, он не сделал ничего. Два варианта: либо не хотел, либо столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы", — считает Бондаренко.

Он напоминает, как активисты напали на советника Зеленского Сергея Сивохо. "Его избили на официальном мероприятии, посвященном миру в Донбассе. Вы можете себе представить, чтобы в любой другой стране хулиганы зашли в здание, напали на советника президента, и им ничего за это не было?" — задается вопросом Бондаренко.

© РИА Новости / Александр Максименко Ученики на торжественной линейке в киевской школе

"Население русскоязычного юго-востока разобщено и запугано. Они фактически живут в гетто и боятся возвысить голос. Потому что сразу же к ним в дверь постучат ребята из С14* или еще какой-нибудь "сотни", — подводит он итог.

Старший научный сотрудник Института российской истории РАН, кандидат исторических наук Андрей Марчуков подчеркивает, что "языковое законодательство на Украине недемократическое, оно игнорирует жизненные права огромного большинства граждан, которые либо являются носителями русского языка, либо используют его каждый день".

Он также полагает, что не стоит ждать каких-то изменений. "Скорее всего, это очередное сотрясание воздуха. Закон о языке — основа основ того проекта, который реализуют на Украине. Да, это противоречит европейским нормам, под которыми подписался Киев. Но никаких последствий это противоречие не имело", — отмечает Марчуков.

Эксперт считает, что ссылка на непреодолимое лобби украинских националистов — лишь уловка. Так украинские власти перекладывают ответственность на якобы неподконтрольную им радикальную улицу.