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Нужна помощь европейцев: Тихановская пожелала вернуться в Белоруссию

19 января 2021, 12:40  •  57 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Беглая оппозиционерка боится попасть под суд на Родине
Светлана Тихановская объявила о своем намерении вернуться в Белоруссию. Однако бывшая участница предвыборной гонки за пост главы Республики считает, что сама не сможет организовать безопасное путешествие домой.
Бывшую кухарку, а ныне лидера белорусских оппозиционных сил пугает перспектива встречи с сотрудниками правоохранительных органов родного государства. Тихановская считает, что от такой участи ее должны защитить представители ОБСЕ. Им-то и следует помочь белоруске вернуться на Родину.
На сайте оппозиционерки также говорится, что несогласные с политикой избранного президента страны Александра Лукашенко рассчитывают на помощь международных организаций в выстраивании диалога с различными силами и обсуждении ситуации по Белоруссии.
Тихановская также заявила, что в течение следующих 45 дней в стране якобы пройдут "новые выборы".
К слову, недавно Светлана придумала новое название для Белоруссии. С такой идеей она обратилась к главе МИД Литвы.

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