«Нужна поддержка России»: что обсудят на переговорах Владимир Путин и президент Южной Кореи

В Москву 21 июня с государственным визитом прибывает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он намерен выступить на пленарном заседании Государственной думы, провести переговоры с Владимиром Путиным и посетить матч ЧМ-2018 между командами Республики Корея и Мексики. Предполагается, что на встрече российского и южнокорейского лидеров будут обсуждаться инфраструктурные проекты, которые позволят соединить север и юг Корейского полуострова, — строительство газопровода и железной дороги, вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также итоги саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. О перспективах диалога на высшем уровне — в материале RT.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибывает в Россию с трёхдневным государственным визитом. 21 июня он выступит на пленарном заседании Государственной думы, а 22 июня проведёт переговоры на высшем уровне с российским президентом Владимиром Путиным.

Планируется подписание ряда двусторонних соглашений и обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества: экономического, политического и гуманитарного.

Кроме того, по официальным данным, президенты обменяются мнениями об обстановке на Корейском полуострове. 12 июня состоялась историческая встреча американского и северокорейского лидеров — Дональда Трампа и Ким Чен Ына — в Сингапуре. Владимир Путин станет первым иностранным лидером, с которым президент Южной Кореи обсудит тет-а-тет дальнейшее развитие ситуации.

Завершится визит Мун Чжэ Ина 23 июня в Ростове-на-Дону, где он посетит футбольный матч ЧМ-2018 между командами Республики Корея и Мексики. На спортивном празднике в России уже побывали президенты Казахстана, Белоруссии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Панамы, Таджикистана, Южной Осетии, Узбекистана, Азербайджана, Португалии, Сенегала, Боливии, Ливана, Руанды, а также премьер-министр Армении, а также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и избранный президент Парагвая Мария Абдо Бенитес. Приезжал в Москву на ЧМ-2018 и провёл переговоры с российским президентом и формальный глава КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Нам.

Ким Ён Нам и Владимир Путин

© Yuri Kadobnov/Pool via REUTERS

Северное направление

С 2015 года лидеры Республики Корея — постоянные гости Восточного экономического форума во Владивостоке. Однако все эти визиты носили рабочий характер. Как отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким, последний раз южнокорейский лидер — это был президент Ли Мён Бак — посещал Москву в 2008 году, но и тогда уровень визита по протоколу был ниже — не государственный, а официальный.

«Согласно принятым правилам, за нынешним визитом должен последовать ответный визит Владимира Путина в Сеул», — подчеркнул Евгений Ким в беседе с RT.

По словам доцента СПбГУ Ирины Ланцовой, сейчас Мун Чжэ Ин проводит так называемую новую северную политику, которая направлена в том числе и на Россию.

«Поэтому он стремится наполнить новым содержимым те договорённости, которые были достигнуты ранее», — отметила Ланцова в интервью RT.

Так, эксперты отмечают, что ряд перспективных проектов, о которых говорили много лет назад, в том числе строительство транскорейского газопровода из России в Южную Корею и железной дороги, соединяющей Корейский полуостров и Транссиб через территорию КНДР, так и не были реализованы.

Транс-Сибирская железная дорога

© Ilya Naymushin / Reuters

В интервью ТАСС накануне визита в Россию Мун Чжэ Ин назвал приоритетными сферами двустороннего сотрудничества железнодорожное строительство, газ, электроэнергетику, строительство портовой инфраструктуры, сельское хозяйство, рыболовство и судостроение.

Потенциал отношений

Дипломатические отношения между Россией и Республикой Корея были установлены в 1991 году (в советский период Москва признавала из двух корейских государств только КНДР).И с тех пор отношения между двумя странами развиваются динамично.

Южная Корея — одна из немногих союзников НАТО, которые не ввели никаких санкций против России после присоединения Крыма в 2014 году. Более того, между двумя странами действует безвизовый режим.

«Есть куда развиваться, — считает Ланцова. — Проблема российско-южнокорейских отношений в том, что на встречах лидеров всегда идут заявления о стратегическом партнёрстве, а наполняемость таких заявлений не очень велика».

Внешнеторговый оборот между Россией и Южной Кореей увеличился в 2017 году на 27,33%, составив $19,27 млрд. Доли стран во внешней торговле находятся на уровне 3—3,5%. Из России экспортируются преимущественно минеральные продукты, продовольствие и сельхозсырье. Импортируются из Южной Кореи в основном оборудование, продукция автопрома и химической промышленности. В России работают также сборочные автомобильные заводы компании Hyundai в Таганроге и Санкт-Петербурге, крупнейшее в Европе производство электроники LG Electronics в Подмосковье, завод бытовой техники Samsung в Калуге.

В рамках визита Мун Чжэ Ина в Москву 22 июня состоится Российско-корейский бизнес-форум, на котором встретятся представители деловых кругов двух стран.

«В Южной Корее хватает своих экономических проблем, а если американцы позволяют себе вести себя жёстко с Европой, то могут и за корейцев взяться. Поэтому Сеулу нужны новые возможности, для того чтобы развивать свою экономику», — отмечает Евгений Ким.

Локомотивом развития и для Дальнего Востока России, и для Республики Корея, по мнению эксперта, может быть возвращение к планам строительства газопровода и железной дороги через Корейский полуостров, а также к проекту переброски электроэнергии из России. Ранее российский дипломат и востоковед, чрезвычайный и полномочный посланник, профессор кафедры МГИМО (У) Георгий Толорая сообщил в беседе с RT, что строительство газопровода из России в Южную Корею будет обсуждаться на переговорах Путина и Мун Чжэ Ина 22 июня.

Как отмечает Евгений Ким, эти проекты могут заинтересовать и другие страны. Так, строительство железной дороги поможет перебрасывать в Европу не только южнокорейские товары, но и (в перспективе) японские, подчеркнул эксперт.

«Принципиально нужно будет решить вопрос, готова ли Южная Корея, в которой гуляет много свободного капитала, вкладываться в развитие инфраструктуры», — отмечает Ким.

По словам эксперта, ранее действовавшая в Республике Корея политика существенно ограничивала активность на этом направлении. В частности, Россия могла бы быть заинтересована в создании мощностей для рыбной промышленности, судостроения, строительства дорог, считает эксперт.

«Если ранее существовавшие негласные запреты южнокорейцы снимут, то это даст толчок развитию Дальнего Востока», — полагает Евгений Ким.

«Общая цель»

«Несомненно, что ядерная программа Северной Кореи и возможности денуклеаризации полуострова будут обсуждаться на этой встрече, — заявила Ланцова. — Возможно, за закрытыми дверями будут обсуждать и то, как Россия могла бы поучаствовать в этом процессе».

Ранее и Владимир Путин, и Мун Чжэ Ин приветствовали итоги сингапурского саммита лидеров США и Северной Кореи — Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

© KCNA / Reuters

«У нас с президентом Путиным общая цель: это установление мира и достижение денуклеаризации на Корейском полуострове. Это обязательно приведёт к активизации экономического развития — и не только двух Корей», — заявил в интервью ТАСС южнокорейский президент.

«Президенту Южной Кореи нужна морально-политическая поддержка России по вопросу снижения напряжённости на Корейском полуострове», — считает Евгений Ким.

По его мнению, для Сеула важна поддержка мирных инициатив со стороны Москвы, а также её возможности повлиять на Пхеньян, чтобы он придерживался курса на межкорейский диалог.

Эксперт отмечает, что КНДР требует гарантий безопасности, чтобы начать процесс постепенного сокращения ядерных вооружений. На этом же настаивает и Москва.

Важным фактором станет и приглашение лидера КНДР в Россию. 14 июня во время диалога с Ким Ён Намом Владимир Путин подтвердил, что ждёт встречи с Ким Чен Ыном, в том числе на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2018 года. Если Ким Чен Ын ответит согласием, то в 2018 году впервые в Россию в качестве гостей одновременно приедут лидеры двух Корей. Однако Евгений Ким полагает, что северокорейский лидер захочет побывать в России не с рабочим, а с государственным визитом. А этот формат предполагает посещение столицы государства.

«Было бы удобнее, чтобы он всё же приехал в Москву: ведь, как показывают его поездки в Китай и Сингапур, Ким Чен Ын любит, чтобы визиты проходили достаточно торжественно», — подытожил эксперт.