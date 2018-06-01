Нужна ли защита нашим детям • 47 • Аналитика





Фото: http://www.globallookpress.com Фото: http://www.globallookpress.com



Это четко организованная и щедро финансируемая политическая линия, имеющая лобби на самых высоких этажах мировой власти. Как водится, заповедником для разведения мерзости в который раз стал Запад с его античеловеческой толерантностью и тупым безразличием.





В хрупкие детские души и психику мощным молотом вбивается мысль о разврате как норме жизни. Эти идеи, обладающие беспримерно высокой контагиозностью, надвигаются на Россию в виде полчищ культурных мероприятий, фильмов, художественных выставок, спектаклей, детских книг, мультфильмов и т.п. В Европе диснеевская лента «Frozen» уже собирает богатую смертоносную жатву, а миссионеры разврата готовы к рывку на Восток. Несмотря на великую победу в 1945 году, "Drang nach Osten" продолжает оставаться вожделенной мечтой Запада. Китайский полководец Сунь Цзы в трактате «Искусство войны» писал: «Сначала приходит миссионер, потом купец и, наконец, солдат». Бесчеловечная концепция «Дранг нах Остен», утопив в крови половину земного шара, давно уже стала политическим орудием.



В современной ситуации, сложившейся вокруг России, идеологический суверенитет приобретает исключительную важность. Самоидентификация должна стать особо охраняемой категорией! Западная цивилизация, сорвавшись в пропасть, отчаянно вопит на весь мир, что у бездны есть дно, которое и называется раем. «Все прогрессивное человечество» обязано срочно в это поверить; иначе демократия будет принесена прямо с неба по четко отработанной схеме.



Один из четырех принципов о правах ребенка гласит: «Высший приоритет состоит в том, чтобы любое решение, закон или политика, которые могут затронуть детство, должны быть для него наилучшими. Когда взрослые принимают решения, они обязаны думать о том, как это скажется на детях». Но то, что происходит сейчас в «просвещенной» Европе, не подлежит описанию в общечеловеческих терминах.



На пути к «абсолютному счастью»







Психологи открывают кабинеты для помощи малышам, желающим изменить пол. На эту тему издается множество школьных дидактических и методических материалов, раскрашенных в известные цвета, где с дьявольским умилением пропагандируется все то, что противно человеческой природе. К тому же каждый педагог или родитель может бесплатно скачать это в интернете, который кишит советами для всех интересующихся. Задачи таких акций заявляются открыто – это взрывной рост ЛГБТ-движения с целью захвата сознания индивидуума. На экраны выходят мультфильмы для детей, в которых сомневающихся и нерешительных не сегодня, так завтра, но заставят практиковать единственно «правильную» однополую любовь. Мысль об «абсолютном счастье» вбивается в головы тяжелыми информационными кувалдами. Назарбаев стремится стать лидером Единой Мировой Религии



Продвинутые ученые на голубом глазу делают такие заявления: «Это норма, когда биологический род не совпадает с тем, с которым идентифицирует себя ребенок». Проводится огромное количество различных фото- и киноконкурсов, в школах дети сочиняют рассказы на тему «полового разнообразия» и «множества видов семьи». Журналисты за материалы о ЛГБТ-героях получают престижные премии, награды и поощрения.



Рынок наводнен повестями и рассказами об однополой любви (даже между малышами, не говоря уже о подростках); художественные фильмы на тему извращений (нынче режиссер, не отметившийся лентой по пропаганде Содома и Гоморры, становится нерукопожатным) – все это настоящее информационное цунами, накрывающее детей с головой.





Девочка-трансгендер из штата Алабама (США) через год после операции покончил(а) жизнь самоубийством. Ей было 13 лет…



«Здесь нет места для морали»



В 2012 году Американская ассоциация психиатров перестала рассматривать изменение пола как патологию, гендерная дисфория была вычеркнута из списка психических заболеваний. «Здесь нет места для морали. На сомнения в половой идентичности, возникшие у ребенка, следует дать ясный сексуальный ответ», – вторят им продвинутые европейские психологи. В Нидерландах были исследованы 900 детей. Из них только 20% сохранили свой биологический пол. Западные специалисты по смене пола оказались не готовы к такому наплыву потенциальных трансгендеров, количество которых растет как снежный ком, и уже заявляют о перегруженности. Европейская статистика, проверить которую не представляется возможным, утверждает, что одна из каждых 30 тысяч новорожденных девочек имеет мужские гениталии, а каждый из 100 тысяч мальчиков, появившихся на свет, имеет женские половые органы. И этим все сказано: они транссексуалы. А, значит, такими же должны стать и все остальные. Они не призраки. Русские восставшие мертвецы в Европе



В католической Испании, например, государственная ассоциация ЛГБТ заявляет, что более половины детей, сменивших пол, страдает от издевательств в школе. Вывод: 1 — слишком неразвито общество, которое до сих пор живет давно устаревшими и никому не интересными понятиями; 2 – членам ЛГБТ-сообществ необходимы всесторонняя помощь и защита. Неудивительно, что на шестицветных полянках западной демократии как грибы после дождя растут ассоциации и фонды, призванные оказывать всяческое содействие ЛГБТ-шникам. Они занимаются организацией различных мероприятий, летних лагерей для транссексуалов, которые те, в свою очередь, с благодарностью называют «раем», и т.д. и т.п.



«Кто я такой, чтобы судить гея?»



На христианскую веру открыта настоящая охота. Уничтожаются базисные устои общества, заповеди, человеческая история, да и вообще всё, что связано с внутренним развитием личности и духовной жизнью. Человеку агрессивно предлагается забыть обо всем, что не ведет к раскрепощению, разнузданности и высвобождению инстинктов.



Современные западные «богословы» в открытую заявляют о том, что содомит – это не грешник, а житель Содома. Да и вообще, в библейском греческом или иврите вовсе нет слова «содомия». Поэтому использование понятий «содомит» и «содомия» – не правильный перевод, а всего лишь некорректные интерпретации. Что же касается библейского уничтожения Содома, то оно объясняется теми же ошибками перевода. Оказывается, Бог уже решил разрушить его независимо ни от чего. Так что все очень просто, а смертный грех здесь ни при чем.







Благодаря техническому прогрессу мы живем в мире без лимитов, в том числе без идеологических границ. Это очень опасно! Идеология не менее важна и востребована, чем оборона и экономика. Наши дети находятся под ударом. Сумеем ли мы отвести от них угрозу «абсолютного счастья»? 1 июня отмечается как международный День защиты детей с 1950 года. Жизнь, права и здоровье подрастающего поколения были провозглашены ООН в качестве приоритета для социума. Тем не менее, новый, XXI век был отмечен небывалым всплеском насилия. В праздничный детский день было бы кстати напомнить взрослым о беспрецедентном физическом и психологическом давлении, которому подвергаются дети и которое с каждым годом все больше становится похожим на смертельное цунами.Это четко организованная и щедро финансируемая политическая линия, имеющая лобби на самых высоких этажах мировой власти. Как водится, заповедником для разведения мерзости в который раз стал Запад с его античеловеческой толерантностью и тупым безразличием.В хрупкие детские души и психику мощным молотом вбивается мысль о разврате как норме жизни. Эти идеи, обладающие беспримерно высокой контагиозностью, надвигаются на Россию в виде полчищ культурных мероприятий, фильмов, художественных выставок, спектаклей, детских книг, мультфильмов и т.п. В Европе диснеевская лента «Frozen» уже собирает богатую смертоносную жатву, а миссионеры разврата готовы к рывку на Восток. Несмотря на великую победу в 1945 году, "Drang nach Osten" продолжает оставаться вожделенной мечтой Запада. Китайский полководец Сунь Цзы в трактате «Искусство войны» писал: «Сначала приходит миссионер, потом купец и, наконец, солдат». Бесчеловечная концепция «Дранг нах Остен», утопив в крови половину земного шара, давно уже стала политическим орудием.В современной ситуации, сложившейся вокруг России, идеологический суверенитет приобретает исключительную важность. Самоидентификация должна стать особо охраняемой категорией! Западная цивилизация, сорвавшись в пропасть, отчаянно вопит на весь мир, что у бездны есть дно, которое и называется раем. «Все прогрессивное человечество» обязано срочно в это поверить; иначе демократия будет принесена прямо с неба по четко отработанной схеме.Один из четырех принципов о правах ребенка гласит: «Высший приоритет состоит в том, чтобы любое решение, закон или политика, которые могут затронуть детство, должны быть для него наилучшими. Когда взрослые принимают решения, они обязаны думать о том, как это скажется на детях». Но то, что происходит сейчас в «просвещенной» Европе, не подлежит описанию в общечеловеческих терминах.Телеканалы пестрят программами о детской транссексуальности. Взрослые дяди и тети с упоением на грани экстаза рассуждают о фантастических темпах омоложения операций по смене пола. Трехлетние дети-трансгендеры теперь далеко не редкость в Европе. Их родителям поют дифирамбы за «открытость сознания». Вновь изобретенная теория гласит, что уже с двух лет дети в состоянии оценить свою половую принадлежность, а значит, нечего тянуть время и обрекать ребенка на страдания, которые он испытывает, когда растет с «ошибочной» гендерной идентификацией.Психологи открывают кабинеты для помощи малышам, желающим изменить пол. На эту тему издается множество школьных дидактических и методических материалов, раскрашенных в известные цвета, где с дьявольским умилением пропагандируется все то, что противно человеческой природе. К тому же каждый педагог или родитель может бесплатно скачать это в интернете, который кишит советами для всех интересующихся. Задачи таких акций заявляются открыто – это взрывной рост ЛГБТ-движения с целью захвата сознания индивидуума. На экраны выходят мультфильмы для детей, в которых сомневающихся и нерешительных не сегодня, так завтра, но заставят практиковать единственно «правильную» однополую любовь. Мысль об «абсолютном счастье» вбивается в головы тяжелыми информационными кувалдами.Продвинутые ученые на голубом глазу делают такие заявления: «Это норма, когда биологический род не совпадает с тем, с которым идентифицирует себя ребенок». Проводится огромное количество различных фото- и киноконкурсов, в школах дети сочиняют рассказы на тему «полового разнообразия» и «множества видов семьи». Журналисты за материалы о ЛГБТ-героях получают престижные премии, награды и поощрения.Рынок наводнен повестями и рассказами об однополой любви (даже между малышами, не говоря уже о подростках); художественные фильмы на тему извращений (нынче режиссер, не отметившийся лентой по пропаганде Содома и Гоморры, становится нерукопожатным) – все это настоящее информационное цунами, накрывающее детей с головой.В 2012 году Американская ассоциация психиатров перестала рассматривать изменение пола как патологию, гендерная дисфория была вычеркнута из списка психических заболеваний. «Здесь нет места для морали. На сомнения в половой идентичности, возникшие у ребенка, следует дать ясный сексуальный ответ», – вторят им продвинутые европейские психологи. В Нидерландах были исследованы 900 детей. Из них только 20% сохранили свой биологический пол. Западные специалисты по смене пола оказались не готовы к такому наплыву потенциальных трансгендеров, количество которых растет как снежный ком, и уже заявляют о перегруженности. Европейская статистика, проверить которую не представляется возможным, утверждает, что одна из каждых 30 тысяч новорожденных девочек имеет мужские гениталии, а каждый из 100 тысяч мальчиков, появившихся на свет, имеет женские половые органы. И этим все сказано: они транссексуалы. А, значит, такими же должны стать и все остальные.В католической Испании, например, государственная ассоциация ЛГБТ заявляет, что более половины детей, сменивших пол, страдает от издевательств в школе. Вывод: 1 — слишком неразвито общество, которое до сих пор живет давно устаревшими и никому не интересными понятиями; 2 – членам ЛГБТ-сообществ необходимы всесторонняя помощь и защита. Неудивительно, что на шестицветных полянках западной демократии как грибы после дождя растут ассоциации и фонды, призванные оказывать всяческое содействие ЛГБТ-шникам. Они занимаются организацией различных мероприятий, летних лагерей для транссексуалов, которые те, в свою очередь, с благодарностью называют «раем», и т.д. и т.п.На христианскую веру открыта настоящая охота. Уничтожаются базисные устои общества, заповеди, человеческая история, да и вообще всё, что связано с внутренним развитием личности и духовной жизнью. Человеку агрессивно предлагается забыть обо всем, что не ведет к раскрепощению, разнузданности и высвобождению инстинктов.Современные западные «богословы» в открытую заявляют о том, что содомит – это не грешник, а житель Содома. Да и вообще, в библейском греческом или иврите вовсе нет слова «содомия». Поэтому использование понятий «содомит» и «содомия» – не правильный перевод, а всего лишь некорректные интерпретации. Что же касается библейского уничтожения Содома, то оно объясняется теми же ошибками перевода. Оказывается, Бог уже решил разрушить его независимо ни от чего. Так что все очень просто, а смертный грех здесь ни при чем.Среди католиков набирает силу движение «христиан-геев». Гомосексуальность объявляется не только естественным состоянием, но уже и... целомудрием! Оказывается, это просто «свойство личности, такое же, как ум и смелость». Более того, гомосексуализм «должен поддерживаться и поощряться, так как это полезно для христианской веры». Ватикан уже приблизился к той грани, за которой вся сфера ЛГБТ становится этически приемлемой. Два года назад глава католической церкви, «наместник Бога на земле» папа Франциск заявил на пресс-конференции: «Если кто-то гей и находится в поисках Бога, и его намерения чисты, кто я такой, чтобы судить его?»Благодаря техническому прогрессу мы живем в мире без лимитов, в том числе без идеологических границ. Это очень опасно! Идеология не менее важна и востребована, чем оборона и экономика. Наши дети находятся под ударом. Сумеем ли мы отвести от них угрозу «абсолютного счастья»? Автор: O.Solvi Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 47 Источник Похожие новости Назарбаев стремится стать лидером Единой Мировой Религии Устрицы и Чёрное море. Биоагрессия Длинная рука Су-57: февральские пуски положили на лопатки дорогое детище от «Локхид»

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