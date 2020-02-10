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Нужна ли Украина России: размышления о внутриукраинском расслоении

10 февраля 2020, 09:39  •  134 • Аналитика

Кадровые перестановки в Кремле, в частности, назначение Дмитрия Козака на пост заместителя главы администрации президента России, подразумевающее то, что именно он отныне будет играть первую скрипку в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе, уже породило массу версий и даже спекуляций. Мол, памятуя о том, какие варианты этот политик предлагал для разрешения кризиса в Приднестровье, от него следует ожидать «усилий по федерализации Украины» с использованием ДНР и ЛНР в качестве «троянского коня для усиления влияния России». Сказано сильно. Вот только насколько подобные версии соответствуют намерениям и интересам относительно «нэзалэжной» даже не конкретного господина Козака, а РФ в целом?


Надо отметить, что размещены цитируемые выше «размышления» на официальном сайте Европейского совета по международным делам и принадлежат одному из его сотрудников – Густаву Гресселю. Из Европы оно, конечно, виднее... На самом же деле, если даже предположить, что Москва имеет некие далеко идущие планы по возвращению Украины в зону собственного влияния, то следует признать, что с этим имеется очень большая проблема. Корни ее лежат не на Востоке «нэзалэжной», а как раз на ее Западе, и никакой «федерализацией», «децентрализацией» и тому подобными методами вопрос тут не решить.



Собственно говоря, людьми здравомыслящими и не боящимися называть вещи своими именами давным-давно высказываются мысли относительно того, что причудливый конгломерат создававшемся с 1917 по 1991 года властями СССР и впоследствии получившем статус «государства Украина» и близко нельзя считать однородным. В нем были территории, которые украинскими мог бы назвать либо безумец, либо совершенно уже бессовестный лжец: речь, конечно, о Крыме и тех землях, которые сегодня Киев рвётся «реинтегрировать», огнем и мечем выкорчевав там «русскость». Есть регионы, которые, одни с большим основанием, другие с меньшим, можно называть собственно Украиной. Когда-то к таковым никто бы не подумал относить, к примеру, Харьков либо Одессу, да вот, поди ж ты – майданная идеология сумела укрепиться даже там.

И есть, наконец, та часть страны, которая, будучи испокон веков наиболее отсталой в промышленном, инфраструктурном, экономическом отношении, сегодня является как бы эталоном, образцом «украинскости», навязывая всем остальным соотечественникам собственный взгляд на мир и свои «ценности», культурные, исторические и в первую очередь политические. Уже здесь прослеживается внутриукраинское расслоение. И не надо возражать – избрание президентом выходца из Кривого Рога Зеленского данный тезис не то что не опровергает, а подтверждает ровно на 100%. Вслушайтесь в его слова, всмотритесь в его дела – и поймете, что я прав. Русофобия, антисоветчина, холуйское преклонение перед Западом, возвеличивание нацистских прихвостней и возведение в ранг «национальных героев» личностей, достойных разве что многоголосого и вечного проклятия – все это берет начало как раз оттуда.

Речь прежде всего о Галичине (Львовщине), выделяющейся даже на фоне своих соседей крайним, доходящим до комплекса мессианства самомнением, абсолютной нетерпимостью и предельной напористостью в достижении собственных целей и задач. Хотите верьте, хотите нет, но с так называемыми западенцами отношения далеко не идеальны даже у соседей из других украинских регионов. Тем не менее, именно эта крохотная частичка страны, не имеющая с ней ни общей истории, ни общей веры, в 1991 году провозгласила себя мерилом, идеалом «всего украинского». Всех остальных объявила либо «москалями» либо «запроданцами» таковых и принялась навязывать «эталонный образец» народу, превышавшему численность населения этого «украинского Пьемонта», как они сами себя называют, в десятки и сотни раз.

Вовремя этот мутный «фонтан» никто не заткнул. По-иному и быть не могло, если учесть, что первым президентом страны стал любитель "переобуваться" Леонид Кравчук. Да и потом «крепкие хозяйственники», что из Днепропетровска, что из Донецка, увлеченно «пиля» остатки украинской экономики, предпочитали отдавать на откуп горластому западенскому племени такие, по их мнению, неприбыльные, скучные и неважные вещи, как культура и идеология. Чем все закончилось, мы с вами знаем. Из событий 2004 года в 2010-2013-м ни выводов, ни уроков извлечено не было ни малейших. Оружие и боевики, окончательно превратившие «евромайдан» в бойню и государственный переворот прибыли в феврале 2014-го в Киев из Львова...

Любая попытка превратить то, что сейчас называется Украиной, в какое-то подобие нормальной страны, с которой Россия снова сможет сосуществовать, априори обречены, если в ее составе останется Галичина. Это как попытка вылечить гангрену на крайне запущенной стадии без хирургической операции. Присоединение этих областей к СССР было, пожалуй, ошибкой. Ошибкой, которую рано или поздно придется тем или иным способом исправлять. И не важно, присоединятся ли они к вожделенной Европе, став воеводствами Польши (против чего там совсем даже не возражают), частью каких-либо иных стран ЕС или продолжат существование в виде отдельной «державы», основным национальным достоянием которой будут памятники Бандере и Шухевичу.
Александр Харалужный

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