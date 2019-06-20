Нужна ли Трампу война с Ираном? • 52 • Война









Проблема с «казус белли»

Диверсии против танкеров, следующих через Персидский залив, абсолютно понятны особо понятливым западным политикам и мировым фейк-СМИ: они смело возлагают вину на Иран и намекают, что это достаточный повод для Пятого флота США и для того, чтобы обрушить несущие демократию ракеты на Иран. Другие вспоминают аналогичную тонкинскую провокацию у берегов Вьетнама, которую устроили США, и косвенно обвиняют в этих персидских провокациях также США.



Союзники США по НАТО во главе с Берлином открыто сомневаются в том, что Иран совершает такие необходимые для начала войны против него диверсии, и считают видеодоказательства США о нападениях иранских диверсантов на танкеры недостаточными. Даже Япония сомневается. Ведь мировой нефтегазовый кризис в случае войны США против Ирана обеспечен, и США наиболее далеки от него.



После всего произошедшего и Вашингтон, и Тегеран оказались в ситуации, когда не могут уступить даже символически, не потеряв лица. Тупик. В дотрамповские времена США в подобных случаях развязывали войны «за демократию», но в иранском случае последствия войны токмо ради «демократии» никто не может предсказать, нет уверенности в победе демократии даже у американских ястребов войны. За исключением «дьявола во плоти» и помощника президента Джона Болтона, однако он в последнее время в немилости у Трампа.



Трамп и война

Нужна ли Трампу война с Ираном в свете новой президентской кампании и внутриполитических трудностей с демократами-неоконами-глобалистами? Вряд ли, она не обещает стать «маленькой победоносной», совсем наоборот. Вообще, страшный Трамп, в отличие от душек-демократов вроде Обамы, не начал ещё ни одной войны, ограничиваясь игрой мускулами и демонстрациями американской мощи. Даже в «диктаторскую» Венесуэлу, несмотря на все усилия Болтона, США так и не вторглись и ограничиваются диверсиями и политическими провокациями президента-самозванца Гуайдо.



В конфронтации с Ираном Вашингтон остаётся в блистательном одиночестве. Почему? Тегеран вашингтонскому волку явно не по зубам, поэтому западные его союзники надеется, что он сделает из этого правильные выводы. Сделает ли? Ещё остаётся вероятность случайного начала войны США с Ираном, поскольку напряжённость-то сохраняется, и западные стратеги ломают голову: вмешается ли в неё Россия?



Теоретически разгромить Иран военная машина США может только с применением ядерного оружия, и новая военная доктрина США позволяет применение маломощных ядерных боеприпасов по неядерным странам, если США сочтут, что они угрожают их безопасности или безопасности союзников, то есть когда это им заблагорассудится. Однако, как на это ответят ядерные страны и Россия, какие в свою очередь породят проблемы маломощные ядерные удары, сказать никто не может. Кроме того, что после этого развалится не только энергетический рынок, но и глобальная долларовая мировая экономика.



Россия слишком близко

Показательно, что западные аналитики и гуманисты оставляют за скобками право США бомбить кого им заблагорассудится, что говорит о полном отсутствии совести у «мировой демократии» и об отсутствии самой демократии. Единственное, что их волнует: вмешается ли Россия, станет ли она оказывать помощь Ирану? Однако это не признак большого ума.



Россия уже вмешивается в ситуацию с Ираном, участвуя в обсуждении его ядерной программы, строя Ирану атомную электростанцию и поставив зенитные комплексы С-300, несмотря на все уговоры США этого не делать. Россия не может бросить на произвол США страну, с которой имеет общую границу по Каспию. Похоже, понимание этого дошло до Вашингтона, включая Джона Болтона, который сделал сенсационное для самого себя заявление: «Этот диалог (с Ираном. – Авт.) нам сейчас всем нужен: необходимо ослабить напряжённость в регионе и как можно скорее».



Пока Иран собственными силами справляется с угрозами США, Москва может ограничиваться дружественным нейтралитетом и поставками Тегерану «нелетального оружия», а если он справляться не будет, в случае начала агрессии США ждёт в Иране не только вторая «Сирия», но и «Крым». В пришествии американского Пятого флота к берегам Ирана в Оманский залив Тегеран видит, конечно же, северокорейский прецедент, потому что Вашингтон действуют аналогично. Северокорейский лидер товарищ Ким пошёл на уступки президенту Трампу, может быть, и символические, Трамп эти уступки великодушно принял, и конфликт как бы разрешился, а вот Иран не собирается делать и символические уступки.Диверсии против танкеров, следующих через Персидский залив, абсолютно понятны особо понятливым западным политикам и мировым фейк-СМИ: они смело возлагают вину на Иран и намекают, что это достаточный повод для Пятого флота США и для того, чтобы обрушить несущие демократию ракеты на Иран. Другие вспоминают аналогичную тонкинскую провокацию у берегов Вьетнама, которую устроили США, и косвенно обвиняют в этих персидских провокациях также США.Союзники США по НАТО во главе с Берлином открыто сомневаются в том, что Иран совершает такие необходимые для начала войны против него диверсии, и считают видеодоказательства США о нападениях иранских диверсантов на танкеры недостаточными. Даже Япония сомневается. Ведь мировой нефтегазовый кризис в случае войны США против Ирана обеспечен, и США наиболее далеки от него.После всего произошедшего и Вашингтон, и Тегеран оказались в ситуации, когда не могут уступить даже символически, не потеряв лица. Тупик. В дотрамповские времена США в подобных случаях развязывали войны «за демократию», но в иранском случае последствия войны токмо ради «демократии» никто не может предсказать, нет уверенности в победе демократии даже у американских ястребов войны. За исключением «дьявола во плоти» и помощника президента Джона Болтона, однако он в последнее время в немилости у Трампа.Нужна ли Трампу война с Ираном в свете новой президентской кампании и внутриполитических трудностей с демократами-неоконами-глобалистами? Вряд ли, она не обещает стать «маленькой победоносной», совсем наоборот. Вообще, страшный Трамп, в отличие от душек-демократов вроде Обамы, не начал ещё ни одной войны, ограничиваясь игрой мускулами и демонстрациями американской мощи. Даже в «диктаторскую» Венесуэлу, несмотря на все усилия Болтона, США так и не вторглись и ограничиваются диверсиями и политическими провокациями президента-самозванца Гуайдо.В конфронтации с Ираном Вашингтон остаётся в блистательном одиночестве. Почему? Тегеран вашингтонскому волку явно не по зубам, поэтому западные его союзники надеется, что он сделает из этого правильные выводы. Сделает ли? Ещё остаётся вероятность случайного начала войны США с Ираном, поскольку напряжённость-то сохраняется, и западные стратеги ломают голову: вмешается ли в неё Россия?Теоретически разгромить Иран военная машина США может только с применением ядерного оружия, и новая военная доктрина США позволяет применение маломощных ядерных боеприпасов по неядерным странам, если США сочтут, что они угрожают их безопасности или безопасности союзников, то есть когда это им заблагорассудится. Однако, как на это ответят ядерные страны и Россия, какие в свою очередь породят проблемы маломощные ядерные удары, сказать никто не может. Кроме того, что после этого развалится не только энергетический рынок, но и глобальная долларовая мировая экономика.Показательно, что западные аналитики и гуманисты оставляют за скобками право США бомбить кого им заблагорассудится, что говорит о полном отсутствии совести у «мировой демократии» и об отсутствии самой демократии. Единственное, что их волнует: вмешается ли Россия, станет ли она оказывать помощь Ирану? Однако это не признак большого ума.Россия уже вмешивается в ситуацию с Ираном, участвуя в обсуждении его ядерной программы, строя Ирану атомную электростанцию и поставив зенитные комплексы С-300, несмотря на все уговоры США этого не делать. Россия не может бросить на произвол США страну, с которой имеет общую границу по Каспию. Похоже, понимание этого дошло до Вашингтона, включая Джона Болтона, который сделал сенсационное для самого себя заявление: «Этот диалог (с Ираном. – Авт.) нам сейчас всем нужен: необходимо ослабить напряжённость в регионе и как можно скорее».Пока Иран собственными силами справляется с угрозами США, Москва может ограничиваться дружественным нейтралитетом и поставками Тегерану «нелетального оружия», а если он справляться не будет, в случае начала агрессии США ждёт в Иране не только вторая «Сирия», но и «Крым». Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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