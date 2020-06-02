Нужна ли такая родина? В каких странах ищут спасение украинцы от безработицы • 15 • Украина

Сезонный труд за рубежом – весьма неплохая возможность заработать. Сбор урожая в Польше и других странах не требует особых навыков и высоко оплачивается по меркам стран постсоветского пространства, например, той же Украины. Учитывая, ситуацию в республике, где непросто найти постоянную работу, украинцы не брезгуют «черным» трудом, несмотря на тяжелые условия со стороны иностранных работодателей.



В свою очередь, европейские фермеры заинтересованы в украинцах, особенно, когда речь идет о сборе яблок, клубники, голубики.



Коронавирус – не помеха для украинских мигрантов.



В этом году распространение коронавирусной инфекции отрицательно сказалось на рабочей силе из Украины. С началом распространения вируса, Польшу и другие страны покинули тысячи работяг. И уже в конце мая, польские фермеры начали бить тревогу, жалуясь на недостаточное число украинцев, выполняющих сельскохозяйственные работы.



24 мая чартерным рейсом из Украины в Польшу доставлены 178 мигрантов. Очередная группа рабочих в количестве 185 человек вылетит вторым рейсом, запланированным на 6 июня. Однако это не идет в сравнение с тем числом людей, которые начали скапливаться на приграничных пунктах пропуска. В конце мая там можно было наблюдать длинные очереди из желающих собирать урожай в Польше. Ежедневно сухопутную границу пересекают несколько тысяч человек. Большинство из них не понаслышке знакомо с рабскими условиями работодателей за границей.



Наемный труд в Польше.



Сбор урожая в Польше – работа, хоть и прибыльная, но одновременно монотонная, тяжелая и крайне утомительная. Прагматичные поляки просто так не платят и требуют от рабочих, в первую очередь, аккуратности, осторожности (при сборе ягод, фруктов, овощей), а также дисциплинированности, физической выносливости, продуктивности.



Далеко не каждый сможет выдержать целый рабочий день под знойным солнцем или дождем. К тому же, проводить его придется в некомфортной позе.



Всем кто беспрекословно выполняет свои обязанности, выплачивается жалованье из расчета 5 злотых в час (1,2 доллара) или 40 (10 долларов) – за 8-часовой день с небольшим перерывом на прием пищи.



Кроме того, если речь идет о сборе яблок или груш, за час можно заработать 7-8 злотых или 2 доллара и 480 долларов – в месяц.



Впрочем, польские фермеры постепенно отказываются от почасовой оплаты, и при расчете учитывают количество и качество собранного урожая.



Так, за 1 кг собранных фруктов (при условии, что они сохраняют свой товарный вид) платят ползлотого. Если допустить, что рабочий собирает за день 20 кг урожая, его дневной заработок составит 20 польских злотых или почти 5 американских долларов. Таким образом, за месяц плодотворной работы украинец в состоянии заработать от 150 до 600 долларов, а может и больше, если проявит усердие.



Такие зарплаты и не снились среднестатистическим жителям Украины, проживающим даже в крупных городах, не говоря уже о деревнях и селах, где работу найти практически невозможно.



Заработать на сельскохозяйственных работах украинцам предлагают не только в Польше, но также Финляндии, Эстонии, Испании и других странах.



Сбор урожая в Финляндии



Финны предъявляют не менее жесткие требования к работягам, чем поляки. Финляндия хоть и находится дальше в тоже время предоставляет возможность заработать примерно 20-30 евро в день при условии трудолюбия. За 1 кг клубники платят один евро. От одного до 10 евро заплатят за килограмм лесных ягод, но их сбор сопряжен со сложностью сбора. По сообщениям самих украинцев за месяц реально получить тысячу евро, даже с учетом платы за дорогое жилье и питание.



Сбор урожая в Испании



В Испании украинцы собирают в основном цитрусовые с начала января по конец апреля. Это физически тяжелая работа, и за 19-килограмовый ящик платят до полутора евро. Отдельные рабочие умудряются ежедневно собирать вплоть до 50 ящиков, и месячный заработок составляет от 900 до 1500 евро. За вычетом стоимости на жилье (до 140 евро) и продукты, есть возможность откладывать более тысячи евро.



Причина бегства украинцев.



В целом, в зарубежных странах у украинских мигрантов больше шансов найти высокооплачиваемую работу, чем на Украине. Конечно же, это не совсем то светлое будущее, какое им обещалось в 2014 году. И все же эта сезонная работа позволяет им продержаться какое-то время, и не только не умереть с голоду, но и платить по счетам.



Такое положение дел почему-то не устраивает украинских чиновников, пытающихся во чтобы то ни стало удержать население и заставить работать его за куда меньшие деньги. Здесь можно вспомнить о реформах трудового законодательства, ужесточающих меры в отношении «нерадивых» сотрудников, неоднократных нарушениях со стороны работодателей к подчиненным и случаях коррупции со стороны госинспекторов по труду, закрывающих глаза на эти факты.



Получается, что украинское государство продолжает инициировать повальное бегство из страны. Согласно отчета исследовательской группы «Expat Insider», на момент 2018 г. Украину покинули примерно 8,7 миллиона человек, половина из которых (4,4 миллиона) обосновалась в России. А если верить информации на портале «countrymeters.info», основанной на данных ООН, уже в этом году страну покинуло 14 805 человек.



Однако эта только капля в море. И страна может лишиться куда большего числа рабочих рук. Ведь в сезонных работниках по данным американского издания «Financial Times» нуждаются такие страны, как Германия (требуется примерно 300 тысяч человек), Италия (250 тысяч человек), Франция (200 тысяч человек), Великобритания (80 тысяч человек).

Сезонный труд за рубежом – весьма неплохая возможность заработать. Сбор урожая в Польше и других странах не требует особых навыков и высоко оплачивается по меркам стран постсоветского пространства, например, той же Украины. Учитывая, ситуацию в республике, где непросто найти постоянную работу, украинцы не брезгуют «черным» трудом, несмотря на тяжелые условия со стороны иностранных работодателей.В свою очередь, европейские фермеры заинтересованы в украинцах, особенно, когда речь идет о сборе яблок, клубники, голубики.В этом году распространение коронавирусной инфекции отрицательно сказалось на рабочей силе из Украины. С началом распространения вируса, Польшу и другие страны покинули тысячи работяг. И уже в конце мая, польские фермеры начали бить тревогу, жалуясь на недостаточное число украинцев, выполняющих сельскохозяйственные работы.24 мая чартерным рейсом из Украины в Польшу доставлены 178 мигрантов. Очередная группа рабочих в количестве 185 человек вылетит вторым рейсом, запланированным на 6 июня. Однако это не идет в сравнение с тем числом людей, которые начали скапливаться на приграничных пунктах пропуска. В конце мая там можно было наблюдать длинные очереди из желающих собирать урожай в Польше. Ежедневно сухопутную границу пересекают несколько тысяч человек. Большинство из них не понаслышке знакомо с рабскими условиями работодателей за границей.Сбор урожая в Польше – работа, хоть и прибыльная, но одновременно монотонная, тяжелая и крайне утомительная. Прагматичные поляки просто так не платят и требуют от рабочих, в первую очередь, аккуратности, осторожности (при сборе ягод, фруктов, овощей), а также дисциплинированности, физической выносливости, продуктивности.Далеко не каждый сможет выдержать целый рабочий день под знойным солнцем или дождем. К тому же, проводить его придется в некомфортной позе.Всем кто беспрекословно выполняет свои обязанности, выплачивается жалованье из расчета 5 злотых в час (1,2 доллара) или 40 (10 долларов) – за 8-часовой день с небольшим перерывом на прием пищи.Кроме того, если речь идет о сборе яблок или груш, за час можно заработать 7-8 злотых или 2 доллара и 480 долларов – в месяц.Впрочем, польские фермеры постепенно отказываются от почасовой оплаты, и при расчете учитывают количество и качество собранного урожая.Так, за 1 кг собранных фруктов (при условии, что они сохраняют свой товарный вид) платят ползлотого. Если допустить, что рабочий собирает за день 20 кг урожая, его дневной заработок составит 20 польских злотых или почти 5 американских долларов. Таким образом, за месяц плодотворной работы украинец в состоянии заработать от 150 до 600 долларов, а может и больше, если проявит усердие.Такие зарплаты и не снились среднестатистическим жителям Украины, проживающим даже в крупных городах, не говоря уже о деревнях и селах, где работу найти практически невозможно.Заработать на сельскохозяйственных работах украинцам предлагают не только в Польше, но также Финляндии, Эстонии, Испании и других странах.Финны предъявляют не менее жесткие требования к работягам, чем поляки. Финляндия хоть и находится дальше в тоже время предоставляет возможность заработать примерно 20-30 евро в день при условии трудолюбия. За 1 кг клубники платят один евро. От одного до 10 евро заплатят за килограмм лесных ягод, но их сбор сопряжен со сложностью сбора. По сообщениям самих украинцев за месяц реально получить тысячу евро, даже с учетом платы за дорогое жилье и питание.В Испании украинцы собирают в основном цитрусовые с начала января по конец апреля. Это физически тяжелая работа, и за 19-килограмовый ящик платят до полутора евро. Отдельные рабочие умудряются ежедневно собирать вплоть до 50 ящиков, и месячный заработок составляет от 900 до 1500 евро. За вычетом стоимости на жилье (до 140 евро) и продукты, есть возможность откладывать более тысячи евро.В целом, в зарубежных странах у украинских мигрантов больше шансов найти высокооплачиваемую работу, чем на Украине. Конечно же, это не совсем то светлое будущее, какое им обещалось в 2014 году. И все же эта сезонная работа позволяет им продержаться какое-то время, и не только не умереть с голоду, но и платить по счетам.Такое положение дел почему-то не устраивает украинских чиновников, пытающихся во чтобы то ни стало удержать население и заставить работать его за куда меньшие деньги. Здесь можно вспомнить о реформах трудового законодательства, ужесточающих меры в отношении «нерадивых» сотрудников, неоднократных нарушениях со стороны работодателей к подчиненным и случаях коррупции со стороны госинспекторов по труду, закрывающих глаза на эти факты.Получается, что украинское государство продолжает инициировать повальное бегство из страны. Согласно отчета исследовательской группы «Expat Insider», на момент 2018 г. Украину покинули примерно 8,7 миллиона человек, половина из которых (4,4 миллиона) обосновалась в России. А если верить информации на портале «countrymeters.info», основанной на данных ООН, уже в этом году страну покинуло 14 805 человек.Однако эта только капля в море. И страна может лишиться куда большего числа рабочих рук. Ведь в сезонных работниках по данным американского издания «Financial Times» нуждаются такие страны, как Германия (требуется примерно 300 тысяч человек), Италия (250 тысяч человек), Франция (200 тысяч человек), Великобритания (80 тысяч человек). Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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