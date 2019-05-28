Нужна ли шумиха вокруг «Охотника»? • 81 • Аналитика



Между тем стоит посмотреть на то, как идут работы без привычного пропагандистского шума. Просто взять и посмотреть. На тот самый С-70 или "Охотник".









А, собственно, на что смотреть? На то, что с 2011 года идут разработки и собрана первая модель? И на 2019 год намечены испытания, в смысле, первый полет?



Ну ради справедливости стоит заметить, что то же самое говорилось и в 2017 году.



«Ожидается, что летные испытания нового российского беспилотного аппарата начнутся в 2018 году. В 2020 году он может быть принят на вооружение».



Взято здесь



В 2018 году не сподобились, ладно, вот он, 2019-й. Собственно, никто не делал заявлений на тему того, когда аппарат будет готов. Ну, выкатили. Покатали. Разогнали до взлетной скорости. То есть идет нормальная работа, причем очень неспешная, насколько понимаю я и мои советники из мира авиации.



Но нет, надобно забиться в истерике по поводу того, что вот оно, то самое чудо-оружие, которое завтра нагнет весь мир, поставит на карачки и… А дальше что? А дальше ничего.



Ничего, кроме кричащих заголовков типа «БПЛА «Охотник-Б»: В России создают убийцу F-22 и F-35. Американцам нечего противопоставить российской военно-технологической мысли». Автор – Александр Заполькис. Или «Россия создает дрон-убийцу F-22 и F-35».



Причем в эфир мечется такая ересь, которую повторять-то стыдно, типа криков, что «Охотник» уже летает, и фото В-2 на дозаправке в плане доказательств.



Украинские уничтожители «Армат» нервно покуривают по углам и щелям. Мэтры украинской фантастики записываются на мастер-классы толпами.



Телеканал «Звезда» подлил маслица в огонь, сообщив, что «Российский ударный беспилотник «Охотник» будет представлен в ходе форума «Армия-2019».



Вот, уже что-то определенное есть. На этом форуме, как на параде в Москве, показывают много чего. Весь вопрос, как и почему. Вот только крайне мало «новинок» все-таки добирается до заводов, а тем более до частей и подразделений.





Если же брать в пример «Армату», «Курганец» и прочие новинки, то и за «Охотник» можно не беспокоиться.



И вообще, быстро только плохие дела делаются. Зато на выходе будет то, о чем рассказали, пожалуй, все СМИ, которые освещают тему вооружения, включая телеканал «Домашний».



«И это будет самый передовой и технически совершенный ударный дрон в мире. При массе до 20 тонн он будет развивать скорость до 1000 километров в час и нести ракетно-бомбовую нагрузку, соответствующую стандартному истребителю-бомбардировщику. К тому же, в отличие от MQ-9 и RQ-4, "Охотник-Б" изначально разрабатывается для действий в условиях массированного радиоэлектронного противодействия и плотной зоны ПВО противника. Если рассуждать популярными на Западе категориями авиационных поколений, американский MQ-9 соответствует всего лишь поколению 4++, тогда как российский "Охотник-Б" – это машина уже шестого поколения. Аналогов ей пока не существует».



В общем, все как обычно, методичка все та же: бойся, враг, нашего неимеющегоаналоговвмире оружия. Ведь буквально скоро (ну, или почти скоро), в крайнем случае через пару лет, все ваши Фе-37 (а заодно и 38) будут повержены на землю нашими дронами-убийцами. Вашим пилотам останется уповать только на катапульты, а наши будут преспокойно сидеть в мягких и уютных комплексах, за клавиатурами и джойстиками управления.



Но в реальной истории с «Охотником» есть один нюанс, который сегодня не дает спокойно спать авиационным инженерам.



Это, как ни странно, управление.



Было очень много сказано, как далеко может улететь этот дрон (до 4000 км), как много вооружения он может унести (до 6 тонн), как будет страшно врагам, когда «Охотник» все это вывалит где-то, но нигде не сказано ни слова на тему того, как аппарат будет летать и как им будут управлять.



На самом деле работы идут. Можно сказать, полным ходом.



В настоящее время ряд институтов в поте лица пашет именно над темой «Охотника», точнее, над тем, как им управлять. Потому что управлять им нечем.



Все люди адекватные прекрасно понимают, что дрон – это не самолет с искусственным интеллектом (ИИ доступен пока только для некоторых чиновников при заявлениях на камеру, да и то в тестовом режиме), он требует управления.



И управление не решается какой-то внутренней программой. Конечно, можно запрограммировать БПЛА на полет из точки А в точку Б, чтобы в точке Б разнести что-то в щи. Но в таком случае ударный БПЛА ничем не отличается от обычной крылатой ракеты. Только ракета и летит быстрее, и меньше подвержена воздействиям в плане перехвата.



Летящий со скоростью 1000 км/ч 20-тонный беспилотник – это чем-то похоже на Фау-1 во времена Второй мировой войны. То есть никаких проблем с перехватом. Да, конечно, можно запрограммировать на какие-то действия в случае облучения радарами противника, но насколько эти действия не отразятся на выполнении поставленной задачи, сказать не могу.



Но здесь речь идет о возможности управления аппаратом. Скорректировать маршрут, ввести новые данные, отреагировать на угрозу и так далее. Про убивание F-35 уже молчу, поскольку за штурвалами американских самолетов даунов не наблюдается, и 20-тонная здоровенная штуковина вряд ли подберется незамеченной.



Понятно, что на всяких показухах «Охотником» будут управлять совершенно спокойно его операторы, поскольку удаление если и будет, то крошечным.



А если Европа? Или Ближний Восток?



И потом, чем "Охотник" отличается от "Калибра" в таком случае? Ну, пожалуй, только тем, что у "Калибра" головной боли меньше — долететь и взорваться в заданной точке. А беспилотнику надо еще обратно... А учитывая, что желающих записать на свой счет такую здоровенную штуку будет достаточно, то как бы ракета выглядит немного предпочтительнее.



Ну если только не воевать совсем уж с папуасами. Хотя с ними можно и на обычных самолетах летать. Откуда у папуасов ПВО?



Некоторые выскажут мнение, что вполне нормально можно управлять «Охотником» через спутники. И здесь возникает главная проблема: проблема стремительного устаревания орбитальной группировки спутников и крайне медленная замена космических аппаратов на орбите.



Там все весьма плохо. Действующие спутники не в состоянии обеспечить канал должной скорости, а новые планируется выводить (мы писали об этих планах) в усеченном варианте, заранее неспособные передавать такие объемы так зашифрованных данных.



А шифровать надо. И хорошо шифровать, ибо сами понимаете, желающих расшифровать и все прочее будет более чем достаточно.



Вот и возникает вопрос: как управлять? Или через что?



Но по сути, просто отталкиваясь от сегодняшнего состояния орбитальной группировки, управлять «Охотниками» (когда они появятся в должном количестве) будет весьма сложно. И ради этого для начала все-таки придется что-то сделать со спутниками.



Ну, по крайней мере, так считают те инженеры, которые сегодня пытаются решить проблему управления.



В некоторых СМИ как-то пролетала совсем уж безумная идея, что «Охотник» будет управляться при помощи Су-57, что совершенно ни в какие рамки не лезет. Ну ладно, был бы истребитель двухместный, и управление БПЛА можно было бы повесить на штурмана-оператора, но что сможет сделать пилот?



И, кроме того, радиус действия Су-57 изрядно поменьше, чем у БПЛА.



В общем, сказочников у нас всегда хватало, как и желающих верить в то, что эти сказочники рассказывают. Типа ракеты с ядерным двигателем (о ней еще поговорим отдельно) или атомного эсминца размером с «Петра Великого», который крейсер. Украинские перспективы. Выборы уехали, клоуны остались



А по факту мы имеем только то, то в ОКБ Сухого с 2011 года идут работы над большим БПЛА. Который, вполне возможно, если пройдет все испытания, о чем сегодня говорить совершенно рано, сможет стать ударным. И действительно наносить удары в соответствии с полученными командами.



Но для этого должно пройти довольно много времени, и еще больше работы. А потому стоит не орать на весь мир о том, что завтра наш дрон-убийца завалит все F-35 в одиночку, а просто набраться терпения и подождать, пока в соответствии с программой С-70 совершит первый полет, будет облетан, испытан, под него подберут и опробуют оружие, закончится успешно программа госиспытаний и его примут на вооружение.



Но и это у нас не панацея, принятие, сами знаете. Надо еще чтобы машина пошла в серию, в войска. Где операторы будут научены управлению и применению С-70, причем должным образом.



Вот тогда придет пора радоваться успехам. А пока все это выглядит мягко говоря, несерьезно. Хотя весьма радостно и патриотично.



Как «Армата» на параде. Как бы неприятно не было говорить об этом, но последние несколько лет любое новшество у нас обязательно сопровождается либо шумихой, либо слухами. А порой и тем, и другим одновременно.Между тем стоит посмотреть на то, как идут работы без привычного пропагандистского шума. Просто взять и посмотреть. На тот самый С-70 или "Охотник".А, собственно, на что смотреть? На то, что с 2011 года идут разработки и собрана первая модель? И на 2019 год намечены испытания, в смысле, первый полет?Ну ради справедливости стоит заметить, что то же самое говорилось и в 2017 году.Взято здесьВ 2018 году не сподобились, ладно, вот он, 2019-й. Собственно, никто не делал заявлений на тему того, когда аппарат будет готов. Ну, выкатили. Покатали. Разогнали до взлетной скорости. То есть идет нормальная работа, причем очень неспешная, насколько понимаю я и мои советники из мира авиации.Но нет, надобно забиться в истерике по поводу того, что вот оно, то самое чудо-оружие, которое завтра нагнет весь мир, поставит на карачки и… А дальше что? А дальше ничего.Ничего, кроме кричащих заголовков типа «БПЛА «Охотник-Б»: В России создают убийцу F-22 и F-35. Американцам нечего противопоставить российской военно-технологической мысли». Автор – Александр Заполькис. Или «Россия создает дрон-убийцу F-22 и F-35».Причем в эфир мечется такая ересь, которую повторять-то стыдно, типа криков, что «Охотник» уже летает, и фото В-2 на дозаправке в плане доказательств.Украинские уничтожители «Армат» нервно покуривают по углам и щелям. Мэтры украинской фантастики записываются на мастер-классы толпами.Телеканал «Звезда» подлил маслица в огонь, сообщив, что «Российский ударный беспилотник «Охотник» будет представлен в ходе форума «Армия-2019».Вот, уже что-то определенное есть. На этом форуме, как на параде в Москве, показывают много чего. Весь вопрос, как и почему. Вот только крайне мало «новинок» все-таки добирается до заводов, а тем более до частей и подразделений.Если же брать в пример «Армату», «Курганец» и прочие новинки, то и за «Охотник» можно не беспокоиться.И вообще, быстро только плохие дела делаются. Зато на выходе будет то, о чем рассказали, пожалуй, все СМИ, которые освещают тему вооружения, включая телеканал «Домашний».В общем, все как обычно, методичка все та же: бойся, враг, нашего неимеющегоаналоговвмире оружия. Ведь буквально скоро (ну, или почти скоро), в крайнем случае через пару лет, все ваши Фе-37 (а заодно и 38) будут повержены на землю нашими дронами-убийцами. Вашим пилотам останется уповать только на катапульты, а наши будут преспокойно сидеть в мягких и уютных комплексах, за клавиатурами и джойстиками управления.Но в реальной истории с «Охотником» есть один нюанс, который сегодня не дает спокойно спать авиационным инженерам.Это, как ни странно, управление.Было очень много сказано, как далеко может улететь этот дрон (до 4000 км), как много вооружения он может унести (до 6 тонн), как будет страшно врагам, когда «Охотник» все это вывалит где-то, но нигде не сказано ни слова на тему того, как аппарат будет летать и как им будут управлять.На самом деле работы идут. Можно сказать, полным ходом.В настоящее время ряд институтов в поте лица пашет именно над темой «Охотника», точнее, над тем, как им управлять. Потому что управлять им нечем.Все люди адекватные прекрасно понимают, что дрон – это не самолет с искусственным интеллектом (ИИ доступен пока только для некоторых чиновников при заявлениях на камеру, да и то в тестовом режиме), он требует управления.И управление не решается какой-то внутренней программой. Конечно, можно запрограммировать БПЛА на полет из точки А в точку Б, чтобы в точке Б разнести что-то в щи. Но в таком случае ударный БПЛА ничем не отличается от обычной крылатой ракеты. Только ракета и летит быстрее, и меньше подвержена воздействиям в плане перехвата.Летящий со скоростью 1000 км/ч 20-тонный беспилотник – это чем-то похоже на Фау-1 во времена Второй мировой войны. То есть никаких проблем с перехватом. Да, конечно, можно запрограммировать на какие-то действия в случае облучения радарами противника, но насколько эти действия не отразятся на выполнении поставленной задачи, сказать не могу.Но здесь речь идет о возможности управления аппаратом. Скорректировать маршрут, ввести новые данные, отреагировать на угрозу и так далее. Про убивание F-35 уже молчу, поскольку за штурвалами американских самолетов даунов не наблюдается, и 20-тонная здоровенная штуковина вряд ли подберется незамеченной.Понятно, что на всяких показухах «Охотником» будут управлять совершенно спокойно его операторы, поскольку удаление если и будет, то крошечным.А если Европа? Или Ближний Восток?И потом, чем "Охотник" отличается от "Калибра" в таком случае? Ну, пожалуй, только тем, что у "Калибра" головной боли меньше — долететь и взорваться в заданной точке. А беспилотнику надо еще обратно... А учитывая, что желающих записать на свой счет такую здоровенную штуку будет достаточно, то как бы ракета выглядит немного предпочтительнее.Ну если только не воевать совсем уж с папуасами. Хотя с ними можно и на обычных самолетах летать. Откуда у папуасов ПВО?Некоторые выскажут мнение, что вполне нормально можно управлять «Охотником» через спутники. И здесь возникает главная проблема: проблема стремительного устаревания орбитальной группировки спутников и крайне медленная замена космических аппаратов на орбите.Там все весьма плохо. Действующие спутники не в состоянии обеспечить канал должной скорости, а новые планируется выводить (мы писали об этих планах) в усеченном варианте, заранее неспособные передавать такие объемы так зашифрованных данных.А шифровать надо. И хорошо шифровать, ибо сами понимаете, желающих расшифровать и все прочее будет более чем достаточно.Вот и возникает вопрос: как управлять? Или через что?Но по сути, просто отталкиваясь от сегодняшнего состояния орбитальной группировки, управлять «Охотниками» (когда они появятся в должном количестве) будет весьма сложно. И ради этого для начала все-таки придется что-то сделать со спутниками.Ну, по крайней мере, так считают те инженеры, которые сегодня пытаются решить проблему управления.В некоторых СМИ как-то пролетала совсем уж безумная идея, что «Охотник» будет управляться при помощи Су-57, что совершенно ни в какие рамки не лезет. Ну ладно, был бы истребитель двухместный, и управление БПЛА можно было бы повесить на штурмана-оператора, но что сможет сделать пилот?И, кроме того, радиус действия Су-57 изрядно поменьше, чем у БПЛА.В общем, сказочников у нас всегда хватало, как и желающих верить в то, что эти сказочники рассказывают. Типа ракеты с ядерным двигателем (о ней еще поговорим отдельно) или атомного эсминца размером с «Петра Великого», который крейсер.А по факту мы имеем только то, то в ОКБ Сухого с 2011 года идут работы над большим БПЛА. Который, вполне возможно, если пройдет все испытания, о чем сегодня говорить совершенно рано, сможет стать ударным. И действительно наносить удары в соответствии с полученными командами.Но для этого должно пройти довольно много времени, и еще больше работы. А потому стоит не орать на весь мир о том, что завтра наш дрон-убийца завалит все F-35 в одиночку, а просто набраться терпения и подождать, пока в соответствии с программой С-70 совершит первый полет, будет облетан, испытан, под него подберут и опробуют оружие, закончится успешно программа госиспытаний и его примут на вооружение.Но и это у нас не панацея, принятие, сами знаете. Надо еще чтобы машина пошла в серию, в войска. Где операторы будут научены управлению и применению С-70, причем должным образом.Вот тогда придет пора радоваться успехам. А пока все это выглядит мягко говоря, несерьезно. Хотя весьма радостно и патриотично.Как «Армата» на параде. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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