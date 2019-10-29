Нужна ли нам военная база в ЦАР • 42 • Аналитика









Естественно, такие действия ещё недавно «побежденной» России не нравятся многим странам. Добровольно терять свое влияние в какой-либо части света никто не согласится. Именно это и является причиной множества конфликтов «под ковром» на международных встречах глав МИД и саммитах глав государств. Особое внимание сегодня приковано именно к Африке. Точнее, к тем государствам, где пока не созданы устойчивые государственные образования и где есть возможность получить контроль за ресурсами с минимальными вложениями.



Скоро ли в ЦАР появится военная база Российской Федерации?

Сегодня множество иностранных СМИ, да и наших тоже, обсуждают заявление президента Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Туадера о возможности появления в его стране полноценной военной базы Российской Федерации. По его словам, вопрос уже обсуждается на самом высоком уровне. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков эту информацию опроверг одним словом: «Нет».



Так будет или не будет российская военная база в ЦАР? И почему президент Туадер так прямо говорит о её создании? Согласитесь, на таком уровне говорить о базе без каких-либо оснований не принято. Так в чем, собственно, дело?



Что такое ЦАР сегодня? Государство в Центральной Африке, не имеющее выхода к морю. Населено многочисленными племенами. Общая численность населения примерно 5 миллионов человек. Больше половины населения неграмотно. Каждый десятый болеет СПИДом. При этом ЦАР ещё и одна из самых бедных стран мира! ВВП на душу населения составляет менее 500$.



Дежурные «финансовые аналитики», естественно, сразу же поднимут на щит достаточно серьезные природные ресурсы ЦАР. Действительно, алмазы, нефть, уран, возможно, золото, там есть. Но добывать их крайне сложно и опасно из-за постоянно идущей гражданской войны. Да и сама добыча полезных ископаемых в этом районе Центральной Африки достаточно затратна.



Разговоры о российской военной базе в ЦАР идут давно. Местные политики на разных уровнях не раз зондировали этот вопрос на различных встречах и даже во время частных визитов. Однако однозначного ответа они так и не получили. Кстати, вернусь к ответу Пескова: на прошедшем саммите всё было точно так же, как и во время прежних встреч. «Мы подумаем», и всё.







А нам нужна военная база в Банги?

По моему мнению, создание военной базы в ЦАР нецелесообразно. Во-первых, для каких целей она должна быть создана? Я не имею в виду цели самой ЦАР. Там все понятно. Президент Туадера ещё в начале 2018 года получил для собственной охраны подразделение спецназа России и прекрасно себя чувствует до сих пор. Армия ЦАР перевооружается российским оружием. Военные специалисты работают во всех частях и обучают местных солдат и офицеров тактике ведения современной войны.



Какие выгоды от создания базы получаем мы? Военная база без выхода к морю. А значит, доставка грузов только по воздуху. Контроль над территорией? Для этого совершенно нет надобности в дорогостоящей базе. Достаточно подготовить местных военных и контролировать их действия силами военных советников и специалистов.



Установление контроля над местами добычи полезных ископаемых? Но, как я уже писал выше, стоимость добычи этих ископаемых достаточно велика. Да и наши собственные запасы позволяют нам существовать за счет их разработки ещё долгое время. Даже в случае полного контроля за добычей тех же алмазов, а максимально за все время добычи этих ископаемых их добыли на 62 млн. $ в год, затраты не окупятся.



Во-вторых, где мы сможем расположить базу? В саванне на северо-востоке или в джунглях на юго-западе? Представляете затраты на строительство обычных дорог для доставки грузов? Реки в этой части Африки не судоходны. Это скорее враги, чем друзья. Мелкие, порожистые и с приличным течением. Все плато, а ЦАР это именно волнистое плато, просто усыпано «обломками» гор, которые тоже будет необходимо убрать.





Ну и третье: окружение ЦАР. Судан на северо-востоке, Южный Судан на востоке, ДР Конго на юге, Чад на севере и Камерун на западе. Какое из этих государств нас интересует? Разве что Камерун с его выходом в Гвинейский залив и возможностью создания там базы ВМФ.







Необходимая достаточность военного присутствия

Итак, что мы имеем сегодня в ЦАР? Мы имеем учебный центр, который в местных СМИ прямо называется военной базой РФ и который обеспечивает некоторую стабильность в районе Банги (столица ЦАР). Эта стабильность обеспечена наличием обученных военных формирований правительства.



Правда, малочисленность армейских формирований, да и нежелание президента Туадера их увеличивать и размещать по всей территории страны дает возможность вооруженным группам бандитов вполне комфортно себя чувствовать на окраинах государства. Туадера боится отправлять собственные армейские подразделения далеко от столицы.



Военная база России, за которую так бьются политики ЦАР, нам не нужна. Сегодня на территории ЦАР есть необходимое и достаточное количество военных специалистов, которые вполне справляются с поставленными задачами. Все уговоры и явная ложь руководства ЦАР не более чем попытка взять «на слабо» наше руководство. Попытка заставить Россию провести операцию по принуждению к миру противников существующей власти своими силами.



В эти игры политики ЦАР играли ещё с «ненавистными колонизаторами-французами». Напомню, что в сентябре 1979 года в ходе операции «Барракуда» именно французские десантники свергли диктатора, императора с 1976 года Жана-Беделя Бокассу (Бокассу I). Операция французских десантников была проведена тогда просто виртуозно, что позволило обойтись без крови. А где гарантия, что участие в гражданской войне в ЦАР пройдет бескровно для российских десантников?



Как мне кажется, сегодня нам в ЦАР достаточно обозначать свое присутствие. В тех масштабах, какие существуют уже сегодня. Тратить средства на строительство военной базы без конкретных задач не нужно. Стабильность в стране, особенно на африканском континенте, нельзя обеспечить без участия местных военных формирований. Вот и надо заниматься их формированием. В Сочи прошел саммит «Россия — Африка». Понятно, что в быстро меняющемся мире Россия стремится распространить свое влияние и на «черный континент». Вызвано это не только желанием заполучить союзников в Африке, но и стратегией общего развития российской внешней политики. Мы медленно, но с завидным упорством возвращаемся к роли одной из ведущих стран в мире.Естественно, такие действия ещё недавно «побежденной» России не нравятся многим странам. Добровольно терять свое влияние в какой-либо части света никто не согласится. Именно это и является причиной множества конфликтов «под ковром» на международных встречах глав МИД и саммитах глав государств. Особое внимание сегодня приковано именно к Африке. Точнее, к тем государствам, где пока не созданы устойчивые государственные образования и где есть возможность получить контроль за ресурсами с минимальными вложениями.Сегодня множество иностранных СМИ, да и наших тоже, обсуждают заявление президента Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Туадера о возможности появления в его стране полноценной военной базы Российской Федерации. По его словам, вопрос уже обсуждается на самом высоком уровне. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков эту информацию опроверг одним словом: «Нет».Так будет или не будет российская военная база в ЦАР? И почему президент Туадер так прямо говорит о её создании? Согласитесь, на таком уровне говорить о базе без каких-либо оснований не принято. Так в чем, собственно, дело?Что такое ЦАР сегодня? Государство в Центральной Африке, не имеющее выхода к морю. Населено многочисленными племенами. Общая численность населения примерно 5 миллионов человек. Больше половины населения неграмотно. Каждый десятый болеет СПИДом. При этом ЦАР ещё и одна из самых бедных стран мира! ВВП на душу населения составляет менее 500$.Дежурные «финансовые аналитики», естественно, сразу же поднимут на щит достаточно серьезные природные ресурсы ЦАР. Действительно, алмазы, нефть, уран, возможно, золото, там есть. Но добывать их крайне сложно и опасно из-за постоянно идущей гражданской войны. Да и сама добыча полезных ископаемых в этом районе Центральной Африки достаточно затратна.Разговоры о российской военной базе в ЦАР идут давно. Местные политики на разных уровнях не раз зондировали этот вопрос на различных встречах и даже во время частных визитов. Однако однозначного ответа они так и не получили. Кстати, вернусь к ответу Пескова: на прошедшем саммите всё было точно так же, как и во время прежних встреч. «Мы подумаем», и всё.По моему мнению, создание военной базы в ЦАР нецелесообразно. Во-первых, для каких целей она должна быть создана? Я не имею в виду цели самой ЦАР. Там все понятно. Президент Туадера ещё в начале 2018 года получил для собственной охраны подразделение спецназа России и прекрасно себя чувствует до сих пор. Армия ЦАР перевооружается российским оружием. Военные специалисты работают во всех частях и обучают местных солдат и офицеров тактике ведения современной войны.Какие выгоды от создания базы получаем мы? Военная база без выхода к морю. А значит, доставка грузов только по воздуху. Контроль над территорией? Для этого совершенно нет надобности в дорогостоящей базе. Достаточно подготовить местных военных и контролировать их действия силами военных советников и специалистов.Установление контроля над местами добычи полезных ископаемых? Но, как я уже писал выше, стоимость добычи этих ископаемых достаточно велика. Да и наши собственные запасы позволяют нам существовать за счет их разработки ещё долгое время. Даже в случае полного контроля за добычей тех же алмазов, а максимально за все время добычи этих ископаемых их добыли на 62 млн. $ в год, затраты не окупятся.Во-вторых, где мы сможем расположить базу? В саванне на северо-востоке или в джунглях на юго-западе? Представляете затраты на строительство обычных дорог для доставки грузов? Реки в этой части Африки не судоходны. Это скорее враги, чем друзья. Мелкие, порожистые и с приличным течением. Все плато, а ЦАР это именно волнистое плато, просто усыпано «обломками» гор, которые тоже будет необходимо убрать.Ну и третье: окружение ЦАР. Судан на северо-востоке, Южный Судан на востоке, ДР Конго на юге, Чад на севере и Камерун на западе. Какое из этих государств нас интересует? Разве что Камерун с его выходом в Гвинейский залив и возможностью создания там базы ВМФ.Итак, что мы имеем сегодня в ЦАР? Мы имеем учебный центр, который в местных СМИ прямо называется военной базой РФ и который обеспечивает некоторую стабильность в районе Банги (столица ЦАР). Эта стабильность обеспечена наличием обученных военных формирований правительства.Правда, малочисленность армейских формирований, да и нежелание президента Туадера их увеличивать и размещать по всей территории страны дает возможность вооруженным группам бандитов вполне комфортно себя чувствовать на окраинах государства. Туадера боится отправлять собственные армейские подразделения далеко от столицы.Военная база России, за которую так бьются политики ЦАР, нам не нужна. Сегодня на территории ЦАР есть необходимое и достаточное количество военных специалистов, которые вполне справляются с поставленными задачами. Все уговоры и явная ложь руководства ЦАР не более чем попытка взять «на слабо» наше руководство. Попытка заставить Россию провести операцию по принуждению к миру противников существующей власти своими силами.В эти игры политики ЦАР играли ещё с «ненавистными колонизаторами-французами». Напомню, что в сентябре 1979 года в ходе операции «Барракуда» именно французские десантники свергли диктатора, императора с 1976 года Жана-Беделя Бокассу (Бокассу I). Операция французских десантников была проведена тогда просто виртуозно, что позволило обойтись без крови. А где гарантия, что участие в гражданской войне в ЦАР пройдет бескровно для российских десантников?Как мне кажется, сегодня нам в ЦАР достаточно обозначать свое присутствие. В тех масштабах, какие существуют уже сегодня. Тратить средства на строительство военной базы без конкретных задач не нужно. Стабильность в стране, особенно на африканском континенте, нельзя обеспечить без участия местных военных формирований. Вот и надо заниматься их формированием. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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