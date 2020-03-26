Нужна ли маскировка в условиях развития технологий: размышления на примерах • 21 • Аналитика

Недавно я написал материал о современных средствах маскировки военной техники и вооружения. Совершенно неожиданно эта статья вызвала острую дискуссию. Причиной, как мне кажется, стало неоднозначное восприятие самого понимания современной войны.



Часть читателей понимала войну, для которой готовится современная армия, как классическое противостояние больших, хорошо оснащенных и вооруженных армий. Другая часть под современной войной понимает те многочисленные военные конфликты и военные операции, которые в разных формах сегодня возникают то в одной, то в другой точке мира.







Толчком же для написания данной статьи, информационным поводом, если угодно, стали дискуссии о возможностях разведки в связи с развитием авиационной и космической техники. Якобы спутники или системы разведки, базирующиеся на летательных аппаратах разных типов, полностью дискредитируют саму возможность обмануть противника.



Предмет разговора рассмотрим в двух частях. Это часть первая.



Маскировка как панацея

Прежде всего о том, какую ситуацию мы будем рассматривать. Отбросим антитеррористические операции, уничтожение малых групп противника в локальных конфликтах. Рассматривать будем только то, к чему готовится наша армия. Говорить будем о противоборстве двух армий, примерно равных по оснащению, вооружению и боевым возможностям. То есть будем рассматривать «классическую войну», когда армия решает задачу ликвидации внешней угрозы государству.



Начну с утверждения, которое может вызвать некоторое недоумение у читателей. Итак, комплекс мер по маскировке собственных частей и подразделений способен на короткое время ввести противника в заблуждение относительно расположения, состава и состояния войск. Также маскировка может скрыть характер действий и намерения подразделений, частей и соединений.



Средства маскировки могут отвлечь часть средств поражения от реальных объектов, тем самым сохранив боеспособность этих объектов. Согласитесь, дивизион ПВО, средства РЭБ или танковый полк, которые были сохранены с помощью надувных макетов, не помешает ни одному командиру. Обмануть противника на относительно длительное время сегодня просто невозможно.



Военные аналитики ведущих армий мира сходятся во мнении, что в настоящее время такой обман будет раскрыт в течение 10-12 часов в тактической зоне обороны и в течение 16-20 часов в стратегической зоне обороны.



Почему это происходит? Самый простой и правильный ответ на этот вопрос звучит так: просто потому, что противник никогда не использует один вид разведки. Разведка ведется всем комплексом, который имеется в распоряжении командира соединения или объединения.



Почему средства маскировки недолговечны

Если с помощью мероприятий по маскировке обмануть противника можно только на короткое время, то стоит ли овчинка выделки? Можно ли увеличить время, которое будет необходимо противнику для раскрытия нашего обмана?



Возможен ли бой сам по себе? Войска находятся на марше и ведут боевые действия по мере появления противника? Согласитесь, такое решение командира выглядит мягко выражаясь глупо, а прямо говоря, преступно. Чтобы организовать бой, необходимо как минимум знать противника, его сильные и слабые стороны, численность и вооружение.



Таким образом, мы пришли к необходимости постоянного ведения разведки. Причем будем исходить из того, что командир вражеского соединения тоже не дурак, разведку будут вести обе стороны. Причем время разведгрупп в тылу противника неумолимо уходит. Не потому, что это неэффективно. Просто сведения, которые добывают таким способом, быстро устаревают. Сегодня актуальны несколько другие способы разведки.



Если мы посмотрим на армию вероятного противника, то увидим, что сегодня особое внимание уделяется созданию систем автоматизированного сбора информации. Систем, которые способны не только собирать информацию из всех источников, но и анализировать её и распределять между командирами различных частей и подразделений.







Данные, доставленные разведгруппой, командир может использовать только в предполагаемом масштабе времени, данные же, полученные, например, с БПЛА или от приборов автоматического слежения, используются в реальном времени. Такие-то силы противника сейчас там-то и занимаются тем-то. Командиру только остается принять решение.



В условиях такого жесткого контроля со стороны разведки противника становится понятным, что внезапное появление каких-то вооружений или подразделений в зоне контроля вызовет повышенный интерес противника и, следовательно, относительно быстрое раскрытие обмана. А значит, маскировка перестанет работать.



Продолжение следует… Недавно я написал материал о современных средствах маскировки военной техники и вооружения. Совершенно неожиданно эта статья вызвала острую дискуссию. Причиной, как мне кажется, стало неоднозначное восприятие самого понимания современной войны.Часть читателей понимала войну, для которой готовится современная армия, как классическое противостояние больших, хорошо оснащенных и вооруженных армий. Другая часть под современной войной понимает те многочисленные военные конфликты и военные операции, которые в разных формах сегодня возникают то в одной, то в другой точке мира.Толчком же для написания данной статьи, информационным поводом, если угодно, стали дискуссии о возможностях разведки в связи с развитием авиационной и космической техники. Якобы спутники или системы разведки, базирующиеся на летательных аппаратах разных типов, полностью дискредитируют саму возможность обмануть противника.Предмет разговора рассмотрим в двух частях. ЭтоПрежде всего о том, какую ситуацию мы будем рассматривать. Отбросим антитеррористические операции, уничтожение малых групп противника в локальных конфликтах. Рассматривать будем только то, к чему готовится наша армия. Говорить будем о противоборстве двух армий, примерно равных по оснащению, вооружению и боевым возможностям. То есть будем рассматривать «классическую войну», когда армия решает задачу ликвидации внешней угрозы государству.Начну с утверждения, которое может вызвать некоторое недоумение у читателей. Итак, комплекс мер по маскировке собственных частей и подразделений способен на короткое время ввести противника в заблуждение относительно расположения, состава и состояния войск. Также маскировка может скрыть характер действий и намерения подразделений, частей и соединений.Средства маскировки могут отвлечь часть средств поражения от реальных объектов, тем самым сохранив боеспособность этих объектов. Согласитесь, дивизион ПВО, средства РЭБ или танковый полк, которые были сохранены с помощью надувных макетов, не помешает ни одному командиру. Обмануть противника на относительно длительное время сегодня просто невозможно.Военные аналитики ведущих армий мира сходятся во мнении, что в настоящее время такой обман будет раскрыт в течение 10-12 часов в тактической зоне обороны и в течение 16-20 часов в стратегической зоне обороны.Почему это происходит? Самый простой и правильный ответ на этот вопрос звучит так: просто потому, что противник никогда не использует один вид разведки. Разведка ведется всем комплексом, который имеется в распоряжении командира соединения или объединения.Если с помощью мероприятий по маскировке обмануть противника можно только на короткое время, то стоит ли овчинка выделки? Можно ли увеличить время, которое будет необходимо противнику для раскрытия нашего обмана?Возможен ли бой сам по себе? Войска находятся на марше и ведут боевые действия по мере появления противника? Согласитесь, такое решение командира выглядит мягко выражаясь глупо, а прямо говоря, преступно. Чтобы организовать бой, необходимо как минимум знать противника, его сильные и слабые стороны, численность и вооружение.Таким образом, мы пришли к необходимости постоянного ведения разведки. Причем будем исходить из того, что командир вражеского соединения тоже не дурак, разведку будут вести обе стороны. Причем время разведгрупп в тылу противника неумолимо уходит. Не потому, что это неэффективно. Просто сведения, которые добывают таким способом, быстро устаревают. Сегодня актуальны несколько другие способы разведки.Если мы посмотрим на армию вероятного противника, то увидим, что сегодня особое внимание уделяется созданию систем автоматизированного сбора информации. Систем, которые способны не только собирать информацию из всех источников, но и анализировать её и распределять между командирами различных частей и подразделений.Данные, доставленные разведгруппой, командир может использовать только в предполагаемом масштабе времени, данные же, полученные, например, с БПЛА или от приборов автоматического слежения, используются в реальном времени. Такие-то силы противника сейчас там-то и занимаются тем-то. Командиру только остается принять решение.В условиях такого жесткого контроля со стороны разведки противника становится понятным, что внезапное появление каких-то вооружений или подразделений в зоне контроля вызовет повышенный интерес противника и, следовательно, относительно быстрое раскрытие обмана. А значит, маскировка перестанет работать.Продолжение следует… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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