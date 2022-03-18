Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А ...
Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста
Бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну
Главная / Политика

Нужна была только искра. Политолог рассказал, от чего спасли Крым

18 марта 2022, 18:15  •  98 • Политика
Политолог, член Общественной палаты Крыма I и II созывов Денис Батурин рассказал, от чего удалось спасти Крым. По его словам, полуостров ждала судьба Донбасса. Нужна была только искра, чтобы всё вспыхнуло.
Батурин отметил, что в Крыму в 2014 году существовала вполне реальная угроза гражданской войны. Об этом он рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей.
Политолог подчеркнул, что в культурном смысле война там уже шла. Украинские власти упорно пытались "перевоспитать" население, выбить из них "русскость".
С каждым годом противостояние обострялось - всё активнее и наглее переписывалась история, навязывались националистические ценности. Если добавить в этот коктейль вооружённых националистов, то мы могли бы получить открытое гражданское противостояние,
- считает эксперт.
Он добавил, что за те 23 года, пока Крым находился в составе Украины, он ничего от Киева не получал - ни в инфраструктурном, ни в экономическом смысле. Серьёзные финансовые вложения начались лишь после того, как Крым воссоединился с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


98
Источник
Похожие новости
18 марта 2022, 06:35
Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"
18 марта 2022, 12:25
"Я дал слово": Украинский боевик поделился инструкцией по сдаче в плен к русским
18 марта 2022, 06:35
Генсек ООН спрогнозировал "пагубный прецедент" с Россией
18 марта 2022, 08:20
Вместо памперсов - автоматы и дубинки: Русские военные рассекретили прикрытие нацистов в Херсоне
18 марта 2022, 14:10
Минобороны России двумя пусками "Искандера" наказало нацистов в Запорожье
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2022, 13:05
Раненый боец о тяжёлой стычке с неонацистами под Мариуполем: "Это просто жесть"
17 марта 2022, 06:40
"Кровавая провокация радикалов": Дипломаты разоблачили фальшивку с Мариуполем
18 марта 2022, 06:35
Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"
14 марта 2022, 02:15
Зеленский всё-таки сбежал: очередной фейк офиса разоблачён
16 марта 2022, 17:15
Зеленский дал США 24 часа, чтобы остановить спецоперацию России на Украине
15 марта 2022, 09:10
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО готовило ВСУ
16 марта 2022, 11:25
Включить ли заднюю? США сдались. Пока только на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.