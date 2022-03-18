Нужна была только искра. Политолог рассказал, от чего спасли Крым

Политолог, член Общественной палаты Крыма I и II созывов Денис Батурин рассказал, от чего удалось спасти Крым. По его словам, полуостров ждала судьба Донбасса. Нужна была только искра, чтобы всё вспыхнуло.

Батурин отметил, что в Крыму в 2014 году существовала вполне реальная угроза гражданской войны. Об этом он рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог подчеркнул, что в культурном смысле война там уже шла. Украинские власти упорно пытались "перевоспитать" население, выбить из них "русскость".

С каждым годом противостояние обострялось - всё активнее и наглее переписывалась история, навязывались националистические ценности. Если добавить в этот коктейль вооружённых националистов, то мы могли бы получить открытое гражданское противостояние,

- считает эксперт.

Он добавил, что за те 23 года, пока Крым находился в составе Украины, он ничего от Киева не получал - ни в инфраструктурном, ни в экономическом смысле. Серьёзные финансовые вложения начались лишь после того, как Крым воссоединился с Россией.