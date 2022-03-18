|
Нужна была только искра. Политолог рассказал, от чего спасли Крым
18 марта 2022, 18:15 • 98 • Политика
Политолог, член Общественной палаты Крыма I и II созывов Денис Батурин рассказал, от чего удалось спасти Крым. По его словам, полуостров ждала судьба Донбасса. Нужна была только искра, чтобы всё вспыхнуло.
Батурин отметил, что в Крыму в 2014 году существовала вполне реальная угроза гражданской войны. Об этом он рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей.
Политолог подчеркнул, что в культурном смысле война там уже шла. Украинские власти упорно пытались "перевоспитать" население, выбить из них "русскость".
- считает эксперт.
Он добавил, что за те 23 года, пока Крым находился в составе Украины, он ничего от Киева не получал - ни в инфраструктурном, ни в экономическом смысле. Серьёзные финансовые вложения начались лишь после того, как Крым воссоединился с Россией.
Подпишитесь на нас
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 марта 2022, 13:05
|
17 марта 2022, 06:40
|
18 марта 2022, 06:35
|
14 марта 2022, 02:15
|
16 марта 2022, 17:15
|
15 марта 2022, 09:10
|
16 марта 2022, 11:25