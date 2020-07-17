«Нужен повод»: почему на Западе обвинили Россию в хакерских взломах разработок вакцины от COVID-19

В США анонсировали новый законопроект против «российских хакеров» после того как накануне структуры кибербезопасности Соединённых Штатов, Великобритании и Канады обвинили Россию в попытках взлома разработок вакцины. По словам конгрессмена-республиканца Кевина Маккарти, «продолжающиеся злонамеренные действия Москвы по подрыву» усилий США в борьбе с пандемией «не должны остаться без ответа». Эксперты считают, что против России раскручивается новая кампания по дезинформации, поскольку западные страны хотят нивелировать успехи РФ в разработке вакцины от коронавируса. Больше всех в дискредитации России заинтересован Вашингтон, поскольку таким шагом хочет отвлечь американское общество от проблем внутри Соединённых Штатов, считают аналитики.

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти анонсировал новый законопроект против «российских хакеров». Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы по подрыву наших усилий в борьбе с пандемией не должны остаться без ответа. В ближайшие дни я представлю законопроект, который обеспечит, чтобы эти российские хакеры были привлечены к ответственности», — сообщил конгрессмен.

Moscow's continued malicious actions to weaken our pandemic response must not go unchecked. In the coming days, I will be introducing legislation to ensure these Russian hackers are held accountable. https://t.co/yTuFLanWVe — Kevin McCarthy (@GOPLeader) July 16, 2020

Накануне структуры кибербезопасности США, Великобритании и Канады обвинили российские госструктуры в попытках взлома разработок вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте Агентства национальной безопасности США.

Отмечается также, что якобы «российские разведслужбы действовали в отношении организаций, участвующих в разработке вакцины от COVID-19 в Соединённых Штатах, Канаде и Великобритании, вероятно, с тем, чтобы украсть информацию и интеллектуальную собственность, имеющие отношение к разработке и тестированию вакцин от COVID-19».

Центр безопасности коммуникаций Канады (Communications Security Establishment), отвечающий за внешнюю радиоэлектронную разведку и защиту правительственных электронных информационных и коммуникационных сетей, также опубликовал заявление, в котором обвинил российскую сторону в кибератаках. Кроме того, структура «настоятельно рекомендует» организациям в сфере здравоохранения предпринять все необходимые действия для защиты от киберугроз.

В заявлении Британской службы кибербезопасности говорится, что в попытках взлома якобы участвовала хакерская группа Cozy Bear, известная также под названиями APT29 и The Dukes, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб».

В Белом доме отреагировали на эту информацию, пообещав охранять данные, связанные с разработкой вакцин от COVID-19.

«Мы тесно работаем с нашими союзниками, чтобы гарантировать, что мы примем меры в целях обеспечения безопасности этой информации. И мы продолжим действовать таким образом. Нам известно о такой (предполагаемой хакерской. — RT) деятельности», — заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в эфире Times Radio, что у России нет нужды «красть» разработки вакцин от коронавируса в Великобритании — компании двух стран уже договорились о соответствующем сотрудничестве.

«Всё уже передано «Р‑Фарм», которая будет производить оксфордскую вакцину AstraZeneca в России, и это — коммерческое соглашение между AstraZeneca и «Р‑Фарм», — сказал Дмитриев.

Глава РФПИ также связал обвинения в хакерских атаках на западные фармкомпании в адрес РФ с желанием запятнать российскую вакцину.

«Вся эта история — это попытка подмочить репутацию российской вакцины теми людьми, которые боятся её успеха. Потому что российская вакцина потенциально может стать первой на рынке и потенциально может оказаться самой эффективной», — заявил он.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения Лондона в кибератаках голословными, а также заявил, что Россия «не приемлет» подобные выпады в свою сторону.

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — сказал он журналистам.

«Замаскировать неэффективность»

Как отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, «нет ничего удивительного» в том, что обвинения в адрес России со стороны США, Великобритании и Канады «поступили настолько синхронизировано».

«Все эти страны являются ближайшими союзниками, но партнёрство данных государств по линии обмена развединформацией налажено на особенном уровне», — подчеркнул аналитик.

По словам Блохина, инициатором обнародования такого рода информации могли быть Соединённые Штаты.

«Эта страна больше всех заинтересована в данном совместном обвинительном пассаже в адрес России. Потому что если бы так заявили только США, то в мировом сообществе к этому отнеслись как к очередному безосновательному антироссийскому заявлению американской стороны», — пояснил эксперт.

При этом Блохин полагает, что новыми обвинениями в адрес Москвы западные страны, а особенно США, стремятся нивелировать успехи России в сфере разработки вакцины от COVID-19.

«РФ уверенно проходит этапы разработки новой вакцины, которая может быть зарегистрирована уже в августе. При этом число произведённых доз вакцин в РФ в 2020 году составит от 30 до 50 млн. Конечно, западные страны завидуют таким результатам, учитывая, что их бюджеты на здравоохранение значительно выше российских», — отметил аналитик.

Именно по этой причине «Запад во главе с США следует уже сформировавшейся традиции обвинять Россию, не приводя при этом исчерпывающих доказательств, а зачастую и вообще каких-либо свидетельств», считает Блохин.

Комментируя в беседе с RT обещания американского конгрессмена-республиканца внести на рассмотрение в конгресс законопроект против «российских хакеров», руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отмечает, что сейчас сторонники Трампа всеми способами стараются замаскировать неэффективность действий администрации президента в борьбе с COVID-19.

Капитолий

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«Республиканцы сейчас идут во все тяжкие, пытаются апеллировать к российской угрозе, русским хакерам, чтобы объяснить американские провалы в борьбе с коронавирусом. Ведь на носу президентские выборы, а рейтинг Трампа всё ещё ниже, чем у его конкурента», — заявил эксперт.

На фоне COVID-19

По мнению аналитиков, тема коронавируса стала питательной почвой для новых обвинений в адрес России.

13 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что подконтрольные РФ и КНР игроки якобы распространяют фейки, связанные с коронавирусом. Как уточнил генсек НАТО, цель Москвы и Пекина — увеличить своё влияние в государствах Североатлантического альянса и ЕС. При этом каких-либо примеров такой деятельности он не назвал.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что на Западе была запущена дезинформационная кампания против российской стороны в контексте пандемии коронавирусной инфекции.

«Генсек НАТО Столтенберг чётко задал её направление: «Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок». Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — написала Захарова в Facebook.

Напомним, в статье Bloomberg, опубликованной 13 мая 2020 года под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», были представлены рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в России, а также содержались предположения, что российская сторона якобы может вести подсчёт погибших от коронавирусной инфекции не так, как это происходит в других странах. В материале также говорится, что РФ уже дала разъяснительный комментарий по этому вопросу. Так, например, в Департаменте здравоохранения Москвы отметили, что диагноз умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию в столице ставится после патологоанатомического вскрытия, которое, в отличие от других стран, проводится обязательно.

Ранее издания Financial Times и The New York Times также опубликовали материалы, в которых говорилось, что число смертей, вызванных COVID-19, в России якобы может быть на 70% выше официальной статистики.

В российском МИД потребовали от изданий опубликовать опровержения недостоверной информации.

«Сместить общественное внимание»

По мнению Константина Блохина, все эти примеры попыток дискредитировать Россию говорят о том, что Западу «лишь нужен повод» для запуска «очередной антироссийской кампании, даже если на то нет веских оснований».

«Особенно это сейчас нужно Соединённым Штатам. В условиях неэффективной борьбы с коронавирусом, повышения уровня безработицы и экономического кризиса вследствие пандемии, массовых протестов и других внутренних проблем, для Вашингтона важно сместить общественное внимание на обвинения в адрес России», — отметил аналитик.

По словам Владимира Батюка, Россию Запад традиционно винит «ровным счётом во всём».

«Русские якобы и Трампа избрали, и брексит в Великобритании организовали, и секретное лекарство от коронавируса украли. Из-за русских у Запада якобы неприятности в Афганистане и в других местах. Скоро Россию будут обвинять, что в ноябре в Северном полушарии стоит плохая погода и идут холодные дожди», — сыронизировал аналитик.

Западная пресса

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При этом, как отмечает Блохин, есть большая вероятность того, что законопроект Маккарти против «российских хакеров» будет поддержан в Конгрессе.

«Этот законопроект может готовиться под новый антироссийский санкционный пакет. Не стоит забывать, что маховик рестрикций США работает на полную мощность», — сообщил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и Батюк. Он полагает, что, хотя до выборов этот законопроект принять, вероятно, не успеют, но «в конечном итоге всё равно это сделают».