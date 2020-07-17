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«Нужен повод»: почему на Западе обвинили Россию в хакерских взломах разработок вакцины от COVID-19
17 июля 2020, 21:55 • 92 • В мире
В США анонсировали новый законопроект против «российских хакеров» после того как накануне структуры кибербезопасности Соединённых Штатов, Великобритании и Канады обвинили Россию в попытках взлома разработок вакцины. По словам конгрессмена-республиканца Кевина Маккарти, «продолжающиеся злонамеренные действия Москвы по подрыву» усилий США в борьбе с пандемией «не должны остаться без ответа». Эксперты считают, что против России раскручивается новая кампания по дезинформации, поскольку западные страны хотят нивелировать успехи РФ в разработке вакцины от коронавируса. Больше всех в дискредитации России заинтересован Вашингтон, поскольку таким шагом хочет отвлечь американское общество от проблем внутри Соединённых Штатов, считают аналитики.
Gettyimages.ru © Adriana Duduleanu / EyeEm
Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти анонсировал новый законопроект против «российских хакеров». Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
«Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы по подрыву наших усилий в борьбе с пандемией не должны остаться без ответа. В ближайшие дни я представлю законопроект, который обеспечит, чтобы эти российские хакеры были привлечены к ответственности», — сообщил конгрессмен.
Накануне структуры кибербезопасности США, Великобритании и Канады обвинили российские госструктуры в попытках взлома разработок вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте Агентства национальной безопасности США.
Отмечается также, что якобы «российские разведслужбы действовали в отношении организаций, участвующих в разработке вакцины от COVID-19 в Соединённых Штатах, Канаде и Великобритании, вероятно, с тем, чтобы украсть информацию и интеллектуальную собственность, имеющие отношение к разработке и тестированию вакцин от COVID-19».
Центр безопасности коммуникаций Канады (Communications Security Establishment), отвечающий за внешнюю радиоэлектронную разведку и защиту правительственных электронных информационных и коммуникационных сетей, также опубликовал заявление, в котором обвинил российскую сторону в кибератаках. Кроме того, структура «настоятельно рекомендует» организациям в сфере здравоохранения предпринять все необходимые действия для защиты от киберугроз.
В заявлении Британской службы кибербезопасности говорится, что в попытках взлома якобы участвовала хакерская группа Cozy Bear, известная также под названиями APT29 и The Dukes, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб».
В Белом доме отреагировали на эту информацию, пообещав охранять данные, связанные с разработкой вакцин от COVID-19.
«Мы тесно работаем с нашими союзниками, чтобы гарантировать, что мы примем меры в целях обеспечения безопасности этой информации. И мы продолжим действовать таким образом. Нам известно о такой (предполагаемой хакерской. — RT) деятельности», — заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в эфире Times Radio, что у России нет нужды «красть» разработки вакцин от коронавируса в Великобритании — компании двух стран уже договорились о соответствующем сотрудничестве.
«Всё уже передано «Р‑Фарм», которая будет производить оксфордскую вакцину AstraZeneca в России, и это — коммерческое соглашение между AstraZeneca и «Р‑Фарм», — сказал Дмитриев.
Глава РФПИ также связал обвинения в хакерских атаках на западные фармкомпании в адрес РФ с желанием запятнать российскую вакцину.
«Вся эта история — это попытка подмочить репутацию российской вакцины теми людьми, которые боятся её успеха. Потому что российская вакцина потенциально может стать первой на рынке и потенциально может оказаться самой эффективной», — заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения Лондона в кибератаках голословными, а также заявил, что Россия «не приемлет» подобные выпады в свою сторону.
«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — сказал он журналистам.
«Замаскировать неэффективность»
Как отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, «нет ничего удивительного» в том, что обвинения в адрес России со стороны США, Великобритании и Канады «поступили настолько синхронизировано».
«Все эти страны являются ближайшими союзниками, но партнёрство данных государств по линии обмена развединформацией налажено на особенном уровне», — подчеркнул аналитик.
По словам Блохина, инициатором обнародования такого рода информации могли быть Соединённые Штаты.
«Эта страна больше всех заинтересована в данном совместном обвинительном пассаже в адрес России. Потому что если бы так заявили только США, то в мировом сообществе к этому отнеслись как к очередному безосновательному антироссийскому заявлению американской стороны», — пояснил эксперт.
При этом Блохин полагает, что новыми обвинениями в адрес Москвы западные страны, а особенно США, стремятся нивелировать успехи России в сфере разработки вакцины от COVID-19.
«РФ уверенно проходит этапы разработки новой вакцины, которая может быть зарегистрирована уже в августе. При этом число произведённых доз вакцин в РФ в 2020 году составит от 30 до 50 млн. Конечно, западные страны завидуют таким результатам, учитывая, что их бюджеты на здравоохранение значительно выше российских», — отметил аналитик.
Именно по этой причине «Запад во главе с США следует уже сформировавшейся традиции обвинять Россию, не приводя при этом исчерпывающих доказательств, а зачастую и вообще каких-либо свидетельств», считает Блохин.
Комментируя в беседе с RT обещания американского конгрессмена-республиканца внести на рассмотрение в конгресс законопроект против «российских хакеров», руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отмечает, что сейчас сторонники Трампа всеми способами стараются замаскировать неэффективность действий администрации президента в борьбе с COVID-19.
«Республиканцы сейчас идут во все тяжкие, пытаются апеллировать к российской угрозе, русским хакерам, чтобы объяснить американские провалы в борьбе с коронавирусом. Ведь на носу президентские выборы, а рейтинг Трампа всё ещё ниже, чем у его конкурента», — заявил эксперт.
На фоне COVID-19
По мнению аналитиков, тема коронавируса стала питательной почвой для новых обвинений в адрес России.
13 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что подконтрольные РФ и КНР игроки якобы распространяют фейки, связанные с коронавирусом. Как уточнил генсек НАТО, цель Москвы и Пекина — увеличить своё влияние в государствах Североатлантического альянса и ЕС. При этом каких-либо примеров такой деятельности он не назвал.
Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что на Западе была запущена дезинформационная кампания против российской стороны в контексте пандемии коронавирусной инфекции.
«Генсек НАТО Столтенберг чётко задал её направление: «Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок». Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — написала Захарова в Facebook.
Напомним, в статье Bloomberg, опубликованной 13 мая 2020 года под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», были представлены рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в России, а также содержались предположения, что российская сторона якобы может вести подсчёт погибших от коронавирусной инфекции не так, как это происходит в других странах. В материале также говорится, что РФ уже дала разъяснительный комментарий по этому вопросу. Так, например, в Департаменте здравоохранения Москвы отметили, что диагноз умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию в столице ставится после патологоанатомического вскрытия, которое, в отличие от других стран, проводится обязательно.
Ранее издания Financial Times и The New York Times также опубликовали материалы, в которых говорилось, что число смертей, вызванных COVID-19, в России якобы может быть на 70% выше официальной статистики.
В российском МИД потребовали от изданий опубликовать опровержения недостоверной информации.
«Сместить общественное внимание»
По мнению Константина Блохина, все эти примеры попыток дискредитировать Россию говорят о том, что Западу «лишь нужен повод» для запуска «очередной антироссийской кампании, даже если на то нет веских оснований».
По словам Владимира Батюка, Россию Запад традиционно винит «ровным счётом во всём».
«Русские якобы и Трампа избрали, и брексит в Великобритании организовали, и секретное лекарство от коронавируса украли. Из-за русских у Запада якобы неприятности в Афганистане и в других местах. Скоро Россию будут обвинять, что в ноябре в Северном полушарии стоит плохая погода и идут холодные дожди», — сыронизировал аналитик.
При этом, как отмечает Блохин, есть большая вероятность того, что законопроект Маккарти против «российских хакеров» будет поддержан в Конгрессе.
«Этот законопроект может готовиться под новый антироссийский санкционный пакет. Не стоит забывать, что маховик рестрикций США работает на полную мощность», — сообщил эксперт.
Аналогичного мнения придерживается и Батюк. Он полагает, что, хотя до выборов этот законопроект принять, вероятно, не успеют, но «в конечном итоге всё равно это сделают».
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