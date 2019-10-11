«Нужен откровенный разговор»: какие вопросы будут обсуждаться на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде

В пятницу, 11 октября, в столице Туркмении состоится саммит лидеров стран СНГ. В ходе его работы главы государств намерены принять ряд документов, касающихся экономического сотрудничества, взаимодействия правоохранительных органов и проблем безопасности. Также участники форума собираются согласовать совместное обращение к мировой общественности по случаю отмечаемой в будущем году 75-й годовщины Дня Победы. Запланированы и двусторонние встречи лидеров. По мнению экспертов, СНГ остаётся эффективным форматом межгосударственного сотрудничества. Аналитики отмечают особую значимость таких региональных объединений в условиях формирования нового мирового порядка.

В пятницу, 11 октября, в Ашхабаде состоится заседание Совета глав государств СНГ. Как сообщается на сайте исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, лидеры намерены обсудить развитие отношений между странами, а также перспективы председательства Узбекистана в СНГ в 2020-м году.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, заседание по традиции пройдёт в двух форматах: узком и расширенном.

«В узком формате главы государств затронут наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ, представят своё видение будущих задач, какие-то конкретные вопросы, то есть будет неформальное общение руководства. И будет принято несколько решений», — заявил Ушаков 10 октября.

На мероприятие в столице Туркмении приглашался и украинский президент Владимир Зеленский. Хотя при прежнем президенте Петре Порошенко Киев заявлял, что выходит из СНГ, сама международная организация не получала от Украины никаких документов о выходе. В результате официальное приглашение на саммит было направлено как Зеленскому, так и украинскому министру иностранных дел Вадиму Пристайко. Однако ни тот, ни другой не дали однозначного ответа.

Ашхабад

globallookpress.com

© Michael Runkel/imageBROKER.com

Повестка дня

Как отмечает пресс-служба Кремля, на встрече в Ашхабаде «планируется подвести итоги взаимодействия в рамках содружества в текущем году в торгово-экономической и социальной сферах, в области внешней политики и безопасности».

На заседании в столице Туркмении — именно эта страна сейчас председательствует в СНГ — главы государств содружества рассмотрят проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве.

Также лидеры стран планируют подписать Конвенцию о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Этот документ позволит укрепить сотрудничество государств в уголовно-правовой сфере и даст возможность осуждённым иностранцам из стран СНГ отбывать наказание как в стране, где им был вынесен приговор, так и у себя на родине.

Также страны СНГ должны утвердить и совместное обращение к народам содружества и мировой общественности по случаю отмечаемого в будущем году 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

Этот документ накануне согласовали министры иностранных дел стран содружества. Их встреча также прошла в Ашхабаде. Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели параметры ряда документов, которые предстоит утвердить лидерам на саммите. Они касаются сотрудничества в борьбе с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, а также затрагивают вопросы информационного обмена между правоохранительными органами стран СНГ.

Также на своём заседании министры иностранных дел приняли программу действий по усилению внешнеполитического партнёрства и по предложению России приняли совместное заявление «О поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Обсуждались и запланированные на 2020 год Игры стран СНГ в Казани.

Военнослужащие стран СНГ

© Министерство обороны РФ

Особый формат

Как отметил в беседе с RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш, несмотря на то что на постсоветском пространстве с 1991 года появилось много межгосударственных организаций, включая ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, СНГ по-прежнему представляет собой «очень нужный формат».

Международная структура объединяет большую часть республик бывшего СССР. При этом главы некоторых стран, входящих в СНГ, в других форматах не пересеклись бы. Это позволяет содружеству оставаться эффективной площадкой международного сотрудничества, считает эксперт.

«СНГ — это организация с особым функционалом. Это клуб, в рамках которого можно согласовывать интересы друг друга», — заявил в беседе с RT Коктыш.

В свою очередь, профессор РАНХиГС Александр Михайленко отметил важность того факта, что саммит проводится в Ашхабаде.

«Саммит будет в Туркмении, которая объявила себя нейтральным государством. Вместе с тем она заинтересована в сотрудничестве по линии СНГ. Страны понимают, что сотрудничество выгодно», — подчеркнул он в беседе с RT.

Эту точку зрения разделяет и заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Многие годы в рамках СНГ были проблемные участники, которые усложняли его работу. Например, Грузия или Украина. Были также страны, уклонявшиеся от работы в рамках содружества. Они вели нейтральную политику. Такая проблема была с Туркменией. И тот факт, что саммит проходит именно в Ашхабаде, косвенно говорит о том, что Туркмения активизирует своё участие в СНГ», — заявил он в беседе с RT.

В период, когда постсоветское пространство переживает непростые времена, что в первую очередь связано с украинским кризисом, лидерам стран нужен откровенный разговор, считает аналитик.

«Стоит также учитывать, что начался транзит власти. Лидеры, которые основали СНГ, начинают уходить. Это будет первый саммит, в работе которого примет участие сменивший Нурсултана Назарбаева на посту президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев», — отметил Суздальцев.

По его мнению, на саммите особое внимание будет уделяться проблемам экономики.

«На этом направлении все вопросы будут задавать нашему руководству, так как Россия — локомотив экономики СНГ», — считает политолог.

Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

© Алексей Никольский/РИА Новости

Двусторонние контакты

Традиционно саммиты глав государств СНГ являются и местом проведения двусторонних переговоров. Как сообщил Юрий Ушаков, ещё до начала работы форума состоится встреча Владимира Путина с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым.

Российский лидер совсем недавно уже имел возможность пообщаться с большинством лидеров, которые примут участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Так, 1 октября Путин в Ереване вместе с коллегами из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и провёл встречу с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

3 октября в Сочи он встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По мнению экспертов, в Ашхабаде российский президент может продолжить серию встреч с лидерами постсоветского пространства. Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что собирается встретиться в рамках саммита с Владимиром Путиным.

По мнению Суздальцева, помимо президента Туркмении, Путин может провести в Ашхабаде отдельные встречи с президентами Узбекистана и Таджикистана Шавкатом Мирзиёевым и Эмомали Рахмоном.

Перспективы развития

Как заявил 10 октября помощник российского лидера Юрий Ушаков, следующее заседание Совета глав государств СНГ может пройти 16 октября будущего года в столице Узбекистана Ташкенте.

По словам Коктыша, главным итогом встречи в этом году должно стать «нахождение общих точек соприкосновения» по наиболее актуальным вопросам.

Как добавил Александр Михайленко, одним из наиболее важных направлений работы СНГ остаётся гуманитарное сотрудничество. Намерение лидеров интенсифицировать экономическое взаимодействие и подписать декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве обладает серьёзным потенциалом, считает эксперт.

Ещё в 2011 году Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Украина подписали соглашение о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ. В 2013-м к соглашению присоединился Узбекистан.

«Если будет в полной мере реализовываться соглашение о свободной торговле в рамках СНГ, то это станет существенным шагом вперёд, — считает политолог. — Есть перспективы и на уровне военно-политического сотрудничества».

По мнению эксперта, для России крайне важно сейчас развивать сотрудничество со странами СНГ.

«Сейчас на планете формируется новый мировой порядок. И в зависимости от того, какую он примет форму, роль тех или иных регионов в нём будет разной, — утверждает Михайленко. — Но региональное сотрудничество может в этой ситуации внести существенный вклад в становление могущества и авторитета страны на международной арене».