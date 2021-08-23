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Нужен новый удар по России: Зеленский открыл саммит "Крымская платформа"

23 августа 2021, 15:30  •  278 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинцы продолжают рассказывать о своих претензиях на полуостров
Главнокомандующий незалежных Владимир Зеленский выступил на открытии так называемого саммита "Крымская платформа". Там президент объявил, что Киев не оставил надежды вернуть Крым и планирует сделать все для усиления давления на Москву.
Представители киевского режима до сих пор считают, что вернувшийся в родную гавань полуостров должен принадлежать Украине. Судя по всему, мнение самих крымчан там никого не интересует. Незалежные готовы (по крайней мере на словах) бороться за то, чтобы захватить наш полуостров.
При этом Зеленский считает, что воссоединение Крыма с Россией превратило полуостров в "пороховую бочку". Мол, наша страна якобы использует эту территорию как стратегически важный форпост и активно милитаризует регион.
Главнокомандующий украинцев также рассказал, как Киев планирует "возвращать" себе полуостров. Зеленский напомнил о скандальном законе о коренных народах, а также объявил, что давно пора отменить "позорную свободную экономическую зону Крым", передают авторы телеграм-канала издания "Украина.ru".
Помимо этого, Зеленский пафосно объявил, что с сегодняшнего дня, 23 августа, начинается некий "обратный отсчет по освобождению полуострова", пишет URA.RU. В рамках реализации этого коварного замысла киевские власти планируют призвать мировое сообщество к новым санкциям против России.
К слову, недавно российские интернет-пользователи высмеяли "Крымскую платформу".

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