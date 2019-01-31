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Нужен мирный договор: Трамп озвучил условие для вывода солдат США из Афганистана
31 января 2019, 22:39 • 82 • Политика
Глава США Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос о сворачивании военной операции в Афганистане в случае заключения мирного договора между сторонами.
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп озвучил условие Кабулу: он готов вывести американские войска с территории Афганистана только в случае достижения мирных договорённостей между всеми сторонами регионального конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.
Напомним, ранее издание The New York Times поведало о том, что президент Афганистана Ашраф Гани предложил Вашингтону существенно урезать расходы на содержание американского контингента в стране.
В частности, речь идёт о сокращении численности солдат ВС США с 14 тысяч до 3 тысяч человек. При этом Гани выступает против окончательного ухода американцев, так как это может разрушить хрупкий баланс в регионе.
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